Διατροφολόγος προτείνει: «Αυτός είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να πιείτε τον καφέ σας»

Η κατανάλωση καφέ είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων. Σύμφωνα με τη Vogue και τη διατροφολόγο και φυσικοπαθητικό Laure Hyvernat (PhD), η απάντηση στην ερώτηση για το «ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να πιείτε τον καφέ σας», είναι ότι «αυτό δεν εξαρτάται τόσο από τον ίδιο τον καφέ, όσο από τον τρόπο —αλλά και τη χρονική στιγμή— που θα τον καταναλώσετε».

Ο καφές μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο του μεταβολισμού, εφόσον επιλέγεται σωστά, καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και την κατάλληλη ώρα της ημέρας», επισημαίνει η Hyvernat. «Ωστόσο, όταν καταναλώνεται αλόγιστα για να αντισταθμιστεί η έλλειψη ενέργειας, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια βαθύτερες ανισορροπίες», προσθέτει.

Ο πιο υγιεινός καφές που μπορείτε να παραγγείλετε

Αν προτιμάτε τον πρωινό σας καφέ γλυκό και κρεμώδη, τα νέα δεν είναι ευχάριστα για εσάς. «Ο κλασικός, δυνατός μαύρος καφές —όπως ο espresso ή ο ristretto— χωρίς ζάχαρη ή γάλα αποτελεί την καλύτερη επιλογή, καθώς είναι πλούσιος σε πολυφαινόλες», λέει η Hyvernat. «Η περιεκτικότητα σε καφεΐνη είναι παρόμοια με εκείνη ενός καφέ μεγαλύτερης ποσότητας. Ωστόσο, αυτή η επιλογή είναι προτιμότερη για όσους έχουν ευαίσθητο στομάχι και έντερο», διευκρινίζει η ίδια.

Καφέ latte, cappuccino και macchiato

Η Hyvernat επισημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα «κακοί», αλλά και εδώ η απάντηση εξαρτάται πραγματικά από το είδος του γάλακτος, τη συχνότητα κατανάλωσης και το προσωπικό μεταβολικό και ορμονικό προφίλ του καθενός. «Συνιστώ ανεπιφύλακτα να τα αποφεύγουν οι ασθενείς μου, που παρουσιάζουν ινσουλινοαντοχή, ορμονικές διαταραχές —όπως το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και κυριαρχία οιστρογόνων (ενδομητρίωση, ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος)— ή ορμονική ακμή», ξεκαθαρίζει η ειδικός.

Ο πιο «ανθυγιεινός» καφές

Σύμφωνα με την Hyvernat, ο στιγμιαίος καφές και ο decaf είναι οι λιγότερο υγιεινές επιλογές. «Ο στιγμιαίος καφές υφίσταται έντονο καβούρδισμα, με αποτέλεσμα να περιέχει υψηλότερα επίπεδα ακρυλαμιδίου και λιγότερες προστατευτικές πολυφαινόλες. Χάνουμε όλα τα οφέλη του καφέ και μας μένουν μόνο οι αρνητικές πλευρές του, δηλαδή η διεγερτική του δράση και η εξάρτηση που προκαλεί», σημειώνει.

Όσον αφορά τον decaf, η ειδικός διευκρινίζει ότι σημασία έχει η μέθοδος επεξεργασίας. «Αν η αποκαφεϊνοποίηση γίνεται με τη χρήση νερού —όπως στη μέθοδο Swiss Water— τότε μπορεί να αποτελεί μια καλή επιλογή. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν χημικές μεθόδους που αφήνουν κατάλοιπα», λέει.

Υπάρχουν, τέλος, και κάποιοι άλλοι καφέδες όπως ο latte με μείγμα μπαχαρικών κολοκύθας (pumpkin spice lattes) και ο macchiato με καραμέλα. «Αυτές οι βόμβες ζάχαρης εκτινάσσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα», επισημαίνει η ίδια.

Καφές με γάλα

«Αν ο καφές με γάλα (café au lait) αποτελεί την μικρή σας απόλαυση που σας προκαλεί ενοχές, και εφόσον δεν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη ή/και ορμονική διαταραχή, τότε προτιμήστε πλήρες γάλα υψηλής ποιότητας —κατά προτίμηση βιολογικό και όχι επεξεργασμένο με τη μέθοδο UHT (παστερίωση σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία)— αντί για γάλα χαμηλών λιπαρών», συμβουλεύει η Hyvernat.

Επίσης, μην νομίζετε ότι τα φυτικά ροφήματα είναι αυτόματα και πιο υγιεινά. «Ορισμένα περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης», επισημαίνει η ίδια. Έχοντας αυτό κατά νου, η Hyvernat προτιμά το γάλα αμυγδάλου, φουντουκιού ή καρύδας— έναντι των εναλλακτικών λύσεων με βάση τα δημητριακά, όπως το γάλα βρώμης, το οποίο τείνει να περιέχει περισσότερους υδατάνθρακες.

Το πιο υγιεινό γλυκαντικό για τον καφέ

«Το πρόβλημα με τη ζάχαρη στον καφέ είναι διπλό: η απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα και η αύξηση της κορτιζόλης», επισημαίνει η Hyvernat. «Η μη προσθήκη γλυκαντικού στον καφέ είναι πάντα η καλύτερη επιλογή —ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε κάποιο φυσικό γλυκαντικό, όπως η στέβια ή το μέλι», τονίζει η ειδικός.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πιείτε τον καφέ σας

Σύμφωνα με την Hyvernat, η ώρα που πίνετε τον καφέ σας έχει σχεδόν τόση σημασία όσο και το περιεχόμενο του φλιτζανιού σας. «Μην τον πίνετε ποτέ με άδειο στομάχι. Θέλετε να αποφύγετε τον ερεθισμό του πεπτικού συστήματος, την αύξηση των γαστρικών οξέων και την απότομη άνοδο της κορτιζόλης —τα επίπεδα της οποίας είναι ήδη φυσιολογικά υψηλά αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα», διευκρινίζει.

Συνιστά επίσης να μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην κατανάλωση καφέ και τα γεύματα, λόγω της πιθανής επίδρασης της καφεΐνης στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. «Ιδανικά, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες μετά το γεύμα πριν πιείτε καφέ, ώστε να περιορίσετε την επίδραση της καφεΐνης στην απορρόφηση απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, όπως ο σίδηρος και η βιταμίνη C. Μάλιστα, η καφεΐνη μειώνει την απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου έως και κατά 40%», σύμφωνα με την ειδικό.

Η ίδια επισημαίνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που έχουν περίοδο, τους αθλητές και τους χορτοφάγους. Η καφεΐνη μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα —όπως η L-θυροξίνη, ορισμένα αγχολυτικά και φάρμακα για την καρδιά—, καθιστώντας απαραίτητη την εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή.

Ποια είναι η ιδανική ώρα για καφέ, σύμφωνα με την ειδικό; «Γύρω στις 10:30 με 11:00 το πρωί».