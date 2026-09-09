Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία: Τα πολύ ζεστά ροφήματα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν Βρετανοί ερευνητές για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία η κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουν στη σύνδεση της συνήθειας που έχουν πολλοί άνθρωποι να καταναλώνουν πολύ ζεστά ροφήματα με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου. Στη μελέτη, τα άτομα που έπιναν τα ροφήματά τους «πολύ ζεστά» είχαν περίπου τρεις φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από όσους έπιναν «ζεστό» τσάι ή καφέ - αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι οι συνολικές πιθανότητες εμφάνισης αυτού του καρκίνου είναι χαμηλές.

Τα πολύ ζεστά υγρά μπορούν να βλάψουν την κυτταρική επένδυση του τροφικού σωλήνα κατά την οδό προς το στομάχι, σύμφωνα με τη μελέτη. Η νέα μελέτη προέρχεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cancer. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, οποιοδήποτε ρόφημα με θερμοκρασία 65 βαθμών Κελσίου ή περισσότερο ορίστηκε ως «πολύ ζεστό», κρύβοντας πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Η κατανάλωση έξι ή περισσότερων ζεστών ροφημάτων την ημέρα αυξάνει επίσης τον κίνδυνο, σύμφωνα με δεδομένα από 977.282 άνδρες και γυναίκες μέσης ηλικίας. Αν και η προσθήκη γάλακτος μπορεί να δροσίσει ελαφρώς τα ροφήματα, ένα τσάι ή ένας καφές με γάλα μπορεί να εξακολουθεί να είναι ένα πολύ ζεστό ρόφημα, λένε οι ερευνητές.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Keren Papier δήλωσε ότι έρευνα στη Νότια Αμερική - όπου πολλοί άνθρωποι πίνουν ένα πολύ ζεστό φυτικό ρόφημα που ονομάζεται mate - είχε δείξει παλαιότερα μια παρόμοια σχέση μεταξύ των ζεστών ροφημάτων και του καρκίνου του οισοφάγου.

Ωστόσο, είπε: «Χρειάζεται τώρα περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστούν οι ακριβείς θερμοκρασίες των ροφημάτων που συνδέονται με αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο». Μια ξεχωριστή μελέτη 118 νεαρών ενηλίκων που πραγματοποίησαν γευσιγνωσία σε καφέδες διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι θεώρησαν τα ροφήματα πολύ ζεστά μόνο εάν η θερμοκρασία ήταν 70 βαθμοί Κελσίου ή υψηλότερη.

Σύμφωνα με έναν κατασκευαστή ποτηριών καφέ για πακέτο, η ιδανική θερμοκρασία για έναν ζεστό καφέ εν κινήσει είναι μεταξύ 49 και 60 βαθμών Κελσίου. Συνοψίζοντας, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι περίπου ένας ή δύο στους 10 καρκίνους του οισοφάγου θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν οι άνθρωποι σταματούσαν να πίνουν πολύ ζεστά ροφήματα.