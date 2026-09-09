Γαύρος: Το μικρό ψάρι με τα σημαντικά οφέλη στην υγεία

Το μέγεθός του δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά. Ωστόσο, το μικρό αυτό ψάρι προσφέρει πολύ σημαντικά οφέλη στην υγεία. Επίσης, ο γαύρος είναι ένα φθηνό ψάρι γεγονός που τον κάνει προσιτό σε κάθε νοικοκυριό.

Ο γαύρος μπορεί να μαγειρευτεί με ποικίλους τρόπους. Μπορεί να γίνει παστός, ψητός στον φούρνο ή τηγανιτός. Συνοδεύεται ιδανικά με σαλάτες ή χόρτα.

Το ψήσιμό του πρέπει να είναι σύντομο. Γενικά, δεν θέλει πάνω από 5 λεπτά στο τηγάνι και περίπου 10 λεπτά στο φούρνο στους 180 βαθμούς. Αν υπάρχουν πολλά υγρά στο ταψί ίσως χρειαστεί 2 με 3 λεπτά παραπάνω ψήσιμο.

Τα οφέλη που προσφέρει ο γαύρος στην υγεία

- Είναι πλούσιος σε Ωμέγα-3 λιπαρά

- Είναι καλή πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας

- Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο

- Είναι πλούσιος σε βιταμίνη Β12

- Έχει μικρή περιεκτικότητα σε υδράργυρο

Πώς να επιλέξετε φρέσκο γαύρο

Ο γαύρος αν δεν είναι φρέσκος, αυτό φαίνεται στην όψη του. Θα δείτε ότι το εξωτερικό μέρος αρχίζει και «σκάει», ενώ το κρέας είναι αρκετά μαλακό. Αν εκτός από τα παραπάνω αρχίσει να μυρίζει, τότε σημαίνει ότι έχει χαλάσει. Ο γαύρος που βρίσκουμε στην αγορά είναι κυρίως ελληνικός. Επειδή όμως υπάρχει πάντοτε μεγάλη ζήτηση, γίνονται και εισαγωγές από χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία ή το Μαρόκο.

Πώς καθαρίζουμε τον γαύρο

Πριν μαγειρέψουμε τον γαύρο πρέπει να κόψουμε το κεφάλι του γιατί έχει κάπως πικρή γεύση. Αν μάλιστα το κάνουμε επιδέξια, μπορούμε με μια κίνηση τραβώντας από την πλευρά της κοιλιάς με φορά προς την ουρά να αφαιρέσουμε τα εντόσθια. Αφήνουμε ιδανικά τα δυο φιλέτα ενωμένα. Στη συνέχεια απομακρύνουμε το κεντρικό κόκκαλο. Αν δεν τα καταφέρουμε όλα μονομιάς, κόβουμε το κεφάλι και με το δάχτυλό μας ανοίγουμε το γαύρο στα δύο ώστε να αφαιρέσουμε τα εντόσθια και το κεντρικό κόκκαλο. Όταν ο γαύρος είναι πάρα πολύ μικρός δεν χρειάζεται να κόψουμε το κεφάλι του. Σε αυτή την περίπτωση τον τηγανίζουμε ολόκληρο.