Είναι αλήθεια ότι ένα φίλτρο νερού μπορεί να «σώσει» τα μαλλιά σας; - Καθηγητής δερματολογίας απαντά

Οι εναποθέσεις μετάλλων στο νερό μπορεί να συσσωρευτούν στα μαλλιά και να τα κάνουν πιο ξηρά, όμως η απομάκρυνσή τους μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα.

Από προϊόντα περιποίησης μαλλιών μέχρι φίλτρα ντους, το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει πολλά προϊόντα που υπόσχονται να προστατεύσουν τα μαλλιά από τα «προβλήματα» που προκαλεί το σκληρό νερό, το νερό δηλαδή που περιέχει μεγάλη ποσότητα αλάτων. Είναι όμως πραγματικά απαραίτητα;

«Το σκληρό νερό έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλυμένων μετάλλων, κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου», εξήγησε στον Guardian ο Desmond Tobin, καθηγητής δερματολογίας στο University College Dublin. «Τα μέταλλα αυτά υπάρχουν φυσικά στο νερό, ιδιαίτερα όταν αυτό δεν προέρχεται από τη βροχή».

Καθώς το νερό περνά μέσα από το έδαφος και πετρώματα, όπως ο ασβεστόλιθος, διαλύει ορισμένα από τα μέταλλα που περιέχουν. Αυτά παραμένουν στο νερό μέχρι να φτάσει στη βρύση σας. Πρόκειται για τα ίδια μέταλλα που ευθύνονται για τα άλατα που συσσωρεύονται στον βραστήρα.

Το ασβέστιο και το μαγνήσιο μπορεί να συσσωρεύονται στα μαλλιά όταν λούζεστε με σκληρό νερό

«Μπορείτε να καταλάβετε ότι ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό από το πόσο εύκολα κάνει αφρό το σαπούνι», ανέφερε ο Tobin. «Αν δυσκολεύεται πολύ να αφρίσει και αντί για φυσαλίδες σχηματίζεται ένα είδος υπολείμματος, τότε βρίσκεστε σε περιοχή με σκληρό νερό. Το νερό αυτό είναι ασφαλές για πόση, αλλά μπορεί να προκαλέσει ορισμένα προβλήματα».

Το λούσιμο με σκληρό νερό μπορεί να αφήσει εναποθέσεις μετάλλων πάνω στην τρίχα, οι οποίες θεωρείται ότι μπορεί να κάνουν τα μαλλιά να φαίνονται πιο θαμπά και να έχουν πιο τραχιά υφή. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το ασβέστιο και το μαγνήσιο μπορεί να συσσωρεύονται στα μαλλιά που πλένονται με σκληρό νερό, ωστόσο δεν είναι εξίσου σαφές αν αυτή η συσσώρευση προκαλεί πράγματι βλάβη.

Η απομάκρυνση αυτών των εναποθέσεων μπορεί, από την άλλη, να δημιουργήσει προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα με ξηρά ή εύθραυστα μαλλιά. Ο Tobin τόνισε ότι τα σαμπουάν που απομακρύνουν πιο αποτελεσματικά αυτές τις εναποθέσεις είναι συνήθως εκείνα που κάνουν πολύ αφρό και περιέχουν συστατικά όπως θειικά άλατα, τα οποία μπορεί να είναι σκληρά για αυτούς τους τύπους μαλλιών. «Χρειάζεται να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απομάκρυνση των εναποθέσεων και στη διατήρηση αρκετής λιπαρότητας ώστε τα μαλλιά να παραμένουν ενυδατωμένα και απαλά», επισήμανε ο Tobin.

Αν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό και παρατηρείτε ότι τα μαλλιά σας γίνονται πιο ξηρά, ο Tobin συνιστά την εγκατάσταση αποσκληρυντή νερού στο σπίτι.