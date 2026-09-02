ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σταφύλι: Το δροσιστικό και ενυδατικό φρούτο του Σεπτεμβρίου

Ευ Ζην
Σταφύλι: Το δροσιστικό και ενυδατικό φρούτο του Σεπτεμβρίου
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 09:32
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Το σταφύλι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του Σεπτεμβρίου.

Το σταφύλι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό γεγονός που βοηθά στην ενυδάτωση του οργανισμού. Όσο μάλιστα, συνεχίζονται οι ζεστές ημέρες κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου το σταφύλι είναι αναμφισβήτητα ένα φρούτο, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο στη διατροφή μας. Επίσης, έχει φυσικά σάκχαρα και μπορεί να ικανοποιήσει την όρεξή μας για γλυκό.

Το σταφύλι έχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό και βιταμίνη Κ. Ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που εμπλέκεται στην παραγωγή ενέργειας, ενώ η βιταμίνη Κ είναι ζωτικής σημασίας για την πήξη του αίματος και την υγεία των οστών. Τα σταφύλια παρέχουν επίσης καλές ποσότητες βιταμινών Β, όπως θειαμίνη, ριβοφλαβίνη και Β6. Τόσο η θειαμίνη όσο και η ριβοφλαβίνη είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, ενώ η Β6 απαιτείται κυρίως για τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών.

Γιατί το σταφύλι μας κρατά ενυδατωμένους

Το σταφύλι περιέχει ρεσβερατρόλη. Είναι ένα σνακ, το οποίο μπορεί να καταναλωθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη μέρα προσφέροντας επαρκή ενυδάτωση. Όταν τρώμε τροφές πλούσιες σε νερό όπως το σταφύλι, το σώμα απορροφά σταδιακά το νερό μαζί με φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Αυτό μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό για παρατεταμένη ενυδάτωση από το να πιεί κάποιος την ίδια ποσότητα νερού.

Το νερό στο σταφύλι συνδυάζεται φυσικά με ηλεκτρολύτες, βιταμίνες και μέταλλα. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν το σώμα να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει το νερό πιο αποτελεσματικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι διατροφολόγοι συνιστούν την κατανάλωση ποικιλίας ενυδατικών τροφών παράλληλα με την τακτική πρόσληψη νερού.

Τα άτομα που δυσκολεύονται να πιούν αρκετό νερό, η ενσωμάτωση τροφών πλούσιων σε νερό όπως το σταφύλι σε γεύματα και σνακ είναι μια εξαιρετική στρατηγική.

Πώς να συμπεριλάβετε το σταφύλι στο πρόγραμμα ενυδάτωσής σας

- Προσθέστε το σταφύλι στην πρωινή σας ρουτίνα για μια πρώιμη ώθηση ενυδάτωσης

- Να έχετε τα σταφύλια πλυμένα στο ψυγείο σας για ένα γρήγορο και δροσιστικό σνακ

- Συνδυάστε τα με άλλες ενυδατικές τροφές για ένα γεύμα πλούσιο σε νερό

- Συνδυάστε τα με ένα ποτήρι νερό για μέγιστη ενυδάτωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 02:39
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι προσπαθεί να σας «πει» ο σκύλος σας όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια του
Τι προσπαθεί να σας «πει» ο σκύλος σας όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια του 02 Σεπτεμβρίου 2026
Οι επαναλαμβανόμενες αυξομειώσεις βάρους συνδέονται με μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας 01 Σεπτεμβρίου 2026
Οι επαναλαμβανόμενες αυξομειώσεις βάρους συνδέονται με μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι

Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι

Επικαιρότητα
Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος

Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος

Ευ Ζην
Αχλάδια: Γιατί είναι τόσο σημαντικά για την υγεία μας

Αχλάδια: Γιατί είναι τόσο σημαντικά για την υγεία μας

Ευ Ζην
Είναι αλήθεια ότι θα χάσετε βάρος αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από τα γεύματα; Το Harvard απαντά

Είναι αλήθεια ότι θα χάσετε βάρος αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από τα γεύματα; Το Harvard απαντά

Ευ Ζην
Μέλι: Γιατί δεν χαλάει - Η εξήγηση είναι απλή...

Μέλι: Γιατί δεν χαλάει - Η εξήγηση είναι απλή...

Ευ Ζην
Μελιτζάνες ή κολοκυθάκια; Τι να διαλέξετε για περισσότερες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά

Μελιτζάνες ή κολοκυθάκια; Τι να διαλέξετε για περισσότερες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ