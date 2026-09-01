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Οι επαναλαμβανόμενες αυξομειώσεις βάρους συνδέονται με μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας

Ευ Ζην
Οι επαναλαμβανόμενες αυξομειώσεις βάρους συνδέονται με μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας
Joachim Schnürle / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 19:12
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Πώς οι συνεχείς αυξομειώσεις βάρους μπορούν να αποδυναμώσουν τους μυς.

Αν ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους, τότε μάλλον θα γνωρίζετε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι και πόσο εύκολο είναι να υπάρξουν πισωγυρίσματα. Χάνετε κάποια από τα περιττά κιλά, αλλά στη συνέχεια ξαναπαίρνετε μέρος ή και όλο το βάρος που χάσατε.

Πολλοί άνθρωποι που κάνουν δίαιτα περνούν επανειλημμένα από κύκλους απώλειας και επαναπρόσληψης βάρους, το γνωστό φαινόμενο γιο-γιο. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες. Μία από αυτές μπορεί να είναι η μείωση της μυϊκής μάζας, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Radiology.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.433 άτομα, με μέση ηλικία τα 61 έτη και μέσο δείκτη μάζας σώματος σχεδόν 28, ένδειξη ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Το σωματικό βάρος όλων παρέμεινε σχετικά σταθερό στη διάρκεια των 4 ετών της μελέτης. Ωστόσο, ορισμένοι έχαναν και ξανάπαιρναν βάρος κατά το διάστημα αυτό, ενώ άλλοι όχι.

Όλοι οι συμμετέχοντες έχασαν μυϊκή μάζα από τους μηρούς, όπως αναμενόταν λόγω ηλικίας. Όσοι, όμως, παρουσίαζαν αυξομειώσεις στο βάρος τους έχασαν σημαντικά περισσότερη μυϊκή μάζα από εκείνους που διατήρησαν σταθερό βάρος. Συγκεκριμένα, όσοι έχαναν και ξανάπαιρναν βάρος έχασαν περίπου το 3,7% της μυϊκής μάζας των μηρών τους, ενώ όσοι διατήρησαν σταθερό το βάρος τους έχασαν περίπου το 1%.

Η μελέτη αυτή εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους επαναλαμβανόμενους κύκλους απώλειας και επαναπρόσληψης βάρους. Επειδή, όμως, πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, μπορεί να δείξει μόνο ότι υπάρχει συσχέτιση. Δεν αποδεικνύει ότι οι αυξομειώσεις του βάρους προκαλούν άμεσα μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας από την αναμενόμενη.

Για τα άτομα που είναι υπέρβαρα ή έχουν παχυσαρκία, τα οφέλη της απώλειας βάρους είναι καλά τεκμηριωμένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο καλύτερος έλεγχος του σακχάρου στο αίμα και ο χαμηλότερος κίνδυνος καρδιοπάθειας και καρκίνου. Τα ευρήματα αυτής και άλλων μελετών δείχνουν ότι το καλύτερο είναι όχι μόνο να χάσετε βάρος, αλλά και να μην το ξαναπάρετε. Να θυμάστε επίσης ότι μαζί με το βάρος χάνεται και μυϊκή μάζα. Για να περιορίσετε αυτή την απώλεια, κάντε τακτικά ασκήσεις ενδυνάμωσης και φροντίστε να καταναλώνετε αρκετή πρωτεΐνη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 19:12
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