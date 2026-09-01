Άνω κάτω Σαμαράς - Γεωργιάδης - Βελόπουλος για τον ΕΟΠΥΥ και το «ακαθόριστο φύλο»

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του. Τι απάντησε ο Γεωργιάδης στον Σαμαρά.

Μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση με αφορμή τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πήρε θέση, δίνοντας τη δική του απάντηση.

Αφορμή, σύμφωνα με το dnews αποτέλεσε δημοσίευμα της «Εστίας» που ανέφερε ότι στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς, προβλεπόταν και τρίτη επιλογή «ακαθόριστου» φύλου. Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι δεν το γνώριζε και πως έδωσε εντολή να αλλάξει αυτό, επειδή στη χρήση φαρμάκων «ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας».

Παράλληλα, όμως, σχολίασε τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν τόσο ο Αντώνης Σαμαράς, όσο και η Ελληνική Λύση για το θέμα. «Μέχρι τις εκλογές, ο δείκτης ελαφρότητας των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σπάσει κάθε ρεκόρ», έγραψε στα social media.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό τόνισε ότι «προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματός του», με το οποίο «θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…». «Όχι αγαπημένε μου πρόεδρε ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία», διεμήνυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Αντώνη Σαμαρά.

Όσο για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο υπουργός Υγείας σχολιάζει πως η ανακοίνωσή του είναι «κατά του Σαμαρά… τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ. (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μην μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)».

Σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, που αποτέλεσε αφορμή για τη νέα πολιτική αντιπαράθεση, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κατασκευαστής της είχε ακολουθήσει τις οδηγίες ενός ISO. «Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας», ανέφερε ο υπουργός Υγείας. «Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της κυβερνήσεως», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

Αντώνης Σαμαράς για ΕΟΠΥΥ: Η woke ατζέντα δεν έχει σχέση με τη ΝΔ

Οι επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ αποτέλεσαν αφορμή προκειμένου ο Αντώνης Σαμαράς να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για woke ατζέντα η οποία έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα «γράφεται και στα σχολικά βιβλία» και τόνισε ότι πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

«Το μόνο “ακαθόριστο” εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του», κατέληξε ο Αντώνης Σαμαράς.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«“Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο”! Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους! Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο “Ακαθόριστο” εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».

{https://www.facebook.com/AntonisSamaras.official/posts/pfbid0eo2B8VFifcwtWB27SQs5k4x5BsWG9YntQ338chcbvoYHBna3qebuWQ9aaYsMabNvl}

Ελληνική Λύση: Κωμικοτραγικός αντιπολιτευτικός οίστρος του κ. Σαμαρά

Η Ελληνική Λύση σχολίασε την κόντρα του πρώην πρωθυπουργού με την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «κωμικοτραγικό αντιπολιτευτικό “οίστρο”» του Αντώνη Σαμαρά.

«“Μαλώνει” ο “μασέρ” του γάμου ομοφυλοφίλων Άδωνις Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά για το δήθεν “τρίτο φύλο” και χαλάει μια “φιλία” πολλών ετών που χέρι - χέρι μαζί ψήφιζαν όλα τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά, αντεθνικά μέτρα…», ανέφερε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.

ΕΟΠΥΥ: Τροποποιήθηκε η επιλογή στην πλατφόρμα

Εν μέσω της πολιτικής αντιπαράθεσης, με ανακοίνωση ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε ότι έγινε αλλαγή στην πλατφόρμα και πλέον υπάρχει «δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων».

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

«Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κάνουμε γνωστό το εξής:

Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα “προφίλ του ασφαλισμένου” στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ’ οίκον, είχε τεθεί, από την ανάδοχο εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του.