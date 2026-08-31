Το μικρό μυστικό για τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια – Απλή συνταγή

Τα μοσχαρίσια μπιφτέκια είναι μια εύκολη επιλογή για το καθημερινό τραπέζι, που συνδυάζεται τέλεια με πατάτες, ρύζι ή λαχανικά. Το ζητούμενο, όμως, είναι να παραμένουν αφράτα και ζουμερά μετά το ψήσιμο. Σε αυτή τη συνταγή, το μικρό μυστικό βρίσκεται σε ένα υλικό που έχετε πάντα στην κουζίνα σας: το νερό.

Λίγο παγωμένο νερό στο μείγμα βοηθά τα μπιφτέκια να διατηρήσουν την υγρασία τους, ενώ το κρεμμύδι, ο μαϊντανός και η ρίγανη δίνουν γεύση χωρίς να χρειάζονται πολλά υλικά. Με απλή προετοιμασία και μία ώρα ξεκούρασης στο ψυγείο, το μείγμα είναι έτοιμο για να πλάσετε τα μπιφτέκια σας και να τα μαγειρέψετε, χωρίς μεγάλο κόπο.

Υλικά

500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά

1/2 κρεμμύδι

1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό

1 αυγό

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1/2 κουταλάκι ρίγανη

5 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά

60 γραμμάρια παγωμένο νερό

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Εκτέλεση

Μέσα στο multi ρίχνουμε όλα τα υλικά εκτός απ' τη φρυγανιά. Τα χτυπάμε να ομογενοποιηθούν και τα ρίχνουμε στον κιμά. Προσθέτουμε και τη φρυγανιά και πλάθουμε. Αφήνουμε στο ψυγείο μία ώρα.

Βρέχουμε τα χέρια μας με ελαιόλαδο και πλάθουμε μπιφτέκια στο μέγεθος που θέλουμε.

Ψήνουμε ή σε σχαροτήγανο,ή στο φούρνο. Μπορείτε να συνοδεύσετε με πιλάφι, πατάτες ή λαχανικά.

Πηγή: Χατζηνικολάου Χρύσα / Cookpad