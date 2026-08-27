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Τι συμβαίνει στην υγεία και τον εγκέφαλό σας όταν τρώτε τα γεύματά σας μόνοι

Ευ Ζην
Τι συμβαίνει στην υγεία και τον εγκέφαλό σας όταν τρώτε τα γεύματά σας μόνοι
Ismail Hamzah / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 27/08/2026 - 18:23
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Το να τρώει κανείς τα γεύματά του μόνος του συνδέεται με χειρότερη υγεία, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

Ακούγεται σχεδόν υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό, όμως μία απλή αλλαγή στις διατροφικές σας συνήθειες θα μπορούσε να κάνει πολύ καλό στο σώμα και τον εγκέφαλό σας, μειώνοντας τον κίνδυνο κατάθλιψης και προστατεύοντας από την άνοια. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν ορισμένες μελέτες, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να σας βοηθήσει να απολαμβάνετε περισσότερο τα γεύματα σας σας και ίσως ακόμη και να ζήσετε περισσότερο.

Δεν μιλάμε για κάποια νέα διατροφική μόδα, αλλά για μία από τις αρχαιότερες συνήθειες της ανθρωπότητας: το να τρώμε μαζί με άλλους. «Το να μοιραζόμαστε τα γεύματά μας είναι ένας βασικός τρόπος για να δημιουργούμε δεσμούς, να χτίζουμε εμπιστοσύνη και να συνδεόμαστε με τους άλλους», εξήγησε στο BBC ο Jan Emmanuel De Neve, καθηγητής Οικονομικών και Επιστημών της Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευεξία μας.

Δυστυχώς, η ολοένα μεγαλύτερη απομόνωση που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ζωή κάνει τα κοινά γεύματα όλο και πιο σπάνια. Ίσως, όμως, είναι ευκολότερο από όσο νομίζετε να πλησιάσετε άλλους ανθρώπους και να αξιοποιήσετε αυτή την πανάρχαια σύνδεση ανάμεσα στο φαγητό και τη φιλία.

Ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα

Μεγάλο μέρος της έρευνας γύρω από τα κοινά γεύματα έχει επικεντρωθεί στις επιδράσεις τους στην ψυχική υγεία. Σε μία μελέτη, η Xinyi Wang και οι συνεργάτες της στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της επαρχίας Zhejiang στην Κίνα εξέτασαν 9.361 γυναίκες ηλικίας 60 ετών και άνω. Διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που κάθονταν γύρω από το τραπέζι την ώρα του φαγητού μπορούσε να προβλέψει με σαφήνεια τον κίνδυνο κατάθλιψης. Η σύνδεση αυτή παρέμενε ακόμη και όταν η ερευνητική ομάδα έλαβε υπόψη πολλούς άλλους παράγοντες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την ευεξία, όπως η γενική κατάσταση της υγείας, η οικονομική κατάσταση και το αν κάποιος ζούσε μόνος του.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να μοιραζόμαστε το τραπέζι με άλλους, το οποίο επηρεάζει την ψυχική υγεία.

Πολλές άλλες μελέτες οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Ερευνητές από το Τόκιο, για παράδειγμα, διαπίστωσαν ότι τα άτομα ηλικίας 65 έως 74 ετών που ζούσαν με τις οικογένειές τους αλλά έτρωγαν μόνα είχαν 5 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης από εκείνα που έτρωγαν τακτικά μαζί με άλλους.

Τα ισχυρότερα ίσως στοιχεία προέρχονται από την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας, μία ετήσια ανάλυση της ευεξίας που βασίζεται σε παγκόσμια έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup. Το 2024, η ιαπωνική εταιρεία τροφίμων Ajinomoto χρηματοδότησε την προσθήκη μιας ενότητας για τις διατροφικές συνήθειες, η οποία περιλάμβανε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Σκεφτείτε τις τελευταίες 7 ημέρες…

(1) Πόσες ημέρες φάγατε μεσημεριανό με κάποιον που γνωρίζετε;

(2) Πόσες ημέρες φάγατε βραδινό με κάποιον που γνωρίζετε;

Η ομάδα του De Neve διαπίστωσε, με εντυπωσιακή συνέπεια, ότι όσο περισσότερα γεύματα μοιράζονταν οι άνθρωποι με άλλους τόσο καλύτερες επιδόσεις είχαν στις καθιερωμένες μετρήσεις συναισθηματικής ευεξίας. «Μπορούσε να προβλέψει πόσο ικανοποιημένος ήταν κάποιος από τη ζωή του εξίσου καλά με την εργασιακή του κατάσταση και το σχετικό του εισόδημα», ανέφερε. Πρόκειται για δύο παράγοντες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ευεξία.

Οι χημικές ουσίες της ευεξίας

Ο De Neve τόνισε ότι οι ερωτήσεις για τα κοινά γεύματα μπορεί απλώς να λειτουργούν ως ένας έμμεσος δείκτης της κοινωνικής ζωής κάποιου γενικότερα. Υποψιάζεται, ωστόσο, ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να τρώμε μαζί.

Το 2025, Ιάπωνες ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που τρώνε τακτικά μόνοι τους έχουν μικρότερο όγκο εγκεφάλου σε βασικές περιοχές που συνδέονται με τις νοητικές λειτουργίες, όπως ο έσω κροταφικός λοβός και ο ιππόκαμπος. Αν και ορισμένες από αυτές τις διαφορές φάνηκε να συνδέονται με την ίδια τη διατροφή, καθώς όσοι τρώνε μόνοι τείνουν γενικά να επιλέγουν τρόφιμα μικρότερης διατροφικής αξίας, αυτό δεν εξηγούσε όλα τα ευρήματα. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι η περιορισμένη κοινωνική επαφή μπορεί επίσης να επηρεάζει μακροπρόθεσμα την υγεία του εγκεφάλου.

Οι συγγραφείς της μελέτης υπέθεσαν ότι η απόλαυση και η μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη που προσφέρουν τα κοινά γεύματα μπορεί να περιορίζουν το στρες, το οποίο αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για την έκπτωση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι οι συζητήσεις την ώρα του φαγητού προσφέρουν επιπλέον νοητικά ερεθίσματα, τα οποία διατηρούν τον εγκέφαλο ενεργό όσο μεγαλώνουμε.

Οι συμμετέχοντες θεωρήθηκε ότι είχαν φυσιολογικές νοητικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια της μελέτης. Οι ερευνητές, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι αυτές οι αλλαγές στον εγκέφαλο θα μπορούσαν τελικά να αυξήσουν την προδιάθεσή τους για άνοια.

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