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Τα καλύτερα έρχονται μετά τα 50: Οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που βελτιώνονται με την ηλικία

Ευ Ζην
Τα καλύτερα έρχονται μετά τα 50: Οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που βελτιώνονται με την ηλικία
Mert Guller / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 19:33
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Μετά την ηλικία των 50 είστε καλύτεροι σε αυτά τα 7 πράγματα, σύμφωνα με την επιστήμη.

Το πέρασμα του χρόνου μπορεί να σας τρομάζει, όμως οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά και δεξιότητες δεν κορυφώνονται πριν από την ηλικία των 50 ετών.

Για παράδειγμα, στο δεύτερο μισό της ζωής οι άνθρωποι νιώθουν πιο άνετα με την εμφάνισή τους και αντιλαμβάνονται καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων.

Αν ανησυχείτε ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας περνούν, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα καλύτερα ίσως βρίσκονται ακόμη μπροστά σας.

Οι αριθμητικές ικανότητες κορυφώνονται γύρω στα 50

Μελέτη του 2015, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 49.000 άνθρωποι, διαπίστωσε ότι εκείνοι που σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες μαθηματικών ικανοτήτων ήταν περίπου 50 ετών.

Σε άλλες δοκιμασίες, οι οποίες αφορούσαν την αναγνώριση μοτίβων και τη μνήμη, οι νεότεροι συμμετέχοντες τα πήγαν καλύτερα. Στην απλή αριθμητική, όμως, το πλεονέκτημα ανήκε στους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Μετά τα 50 κατανοείτε καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων

Στην ίδια μελέτη, οι ερευνητές θέλησαν επίσης να εξετάσουν πόσο καλά μπορούν οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται διαισθητικά τα συναισθήματα των άλλων. Για τον σκοπό αυτό, ζήτησαν από 10.000 άτομα να κοιτάξουν φωτογραφίες στις οποίες φαινόταν μόνο η περιοχή γύρω από τα μάτια ενός ανθρώπου.

Διαπίστωσαν ότι η ικανότητα σωστής αναγνώρισης των συναισθημάτων αποκλειστικά από τα μάτια παρέμενε στα υψηλότερα επίπεδά της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των 50.

Η σοφία κορυφώνεται μετά τα 60

Οι άνθρωποι φαίνεται πράγματι να γίνονται σοφότεροι όσο μεγαλώνουν.

Σύμφωνα με μελέτη του 2010, τις καλύτερες επιδόσεις στην ανάλυση μιας σύγκρουσης, στην εξέταση διαφορετικών απόψεων, στην εκτίμηση των αβέβαιων παραμέτρων και στην αναζήτηση πιθανών λύσεων σημείωσαν άτομα ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών.

Η ικανοποίηση από τη ζωή κορυφώνεται στα 69

Η ικανοποίηση από τη ζωή παρουσιάζει δύο κορυφώσεις: μία γύρω στα 23 και άλλη μία σε μεγαλύτερη ηλικία.

Έρευνα σε 23.000 Γερμανούς ηλικίας από 17 έως 85 ετών διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι ηλικίας 23 και 69 ετών ήταν, «συνολικά», οι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους.

Το λεξιλόγιο κορυφώνεται προς τα τέλη της δεκαετίας των 60 και τις αρχές της δεκαετίας των 70

Η μελέτη του 2015, στην οποία σχεδόν 49.000 άνθρωποι υποβλήθηκαν σε μια σειρά δοκιμασιών, διαπίστωσε επίσης ότι το λεξιλόγιο είναι πλουσιότερο προς τα τέλη της δεκαετίας των 60 και τις αρχές της δεκαετίας των 70.

Παρότι οι νεότεροι συμμετέχοντες εντόπιζαν γρηγορότερα τις σχέσεις μεταξύ αφηρημένων εννοιών, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούσαν τη σημασία των λέξεων.

Η θετική εικόνα για το σώμα κορυφώνεται μετά τα 70

Σε δημοσκόπηση της Gallup, τα δύο τρίτα των Αμερικανών άνω των 65 ετών δήλωσαν ότι τους αρέσει πάντα η εμφάνισή τους.

Στους άνδρες, η θετική εικόνα για την εμφάνισή τους φάνηκε να κορυφώνεται λίγο μετά τα 80. Περίπου το 75% συμφώνησε με τη δήλωση «Νιώθετε πάντα καλά με τη σωματική σας εμφάνιση».

Στις γυναίκες, το ποσοστό που συμφωνούσε με αυτή τη δήλωση ήταν λίγο χαμηλότερο από 70% γύρω στην ηλικία των 74 ετών.

Η ψυχική ευεξία κορυφώνεται γύρω στα 82

Σε μελέτη του 2010, οι επιστήμονες ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να φανταστούν μια σκάλα με 10 σκαλοπάτια. Στο υψηλότερο σκαλοπάτι βρισκόταν η καλύτερη δυνατή ζωή και στο χαμηλότερο η χειρότερη δυνατή ζωή.

Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα που εξέτασαν, με άτομα ηλικίας από 82 έως 85 ετών, έδωσε την υψηλότερη μέση βαθμολογία, περίπου 7. Αντίθετα, οι άνθρωποι ηλικίας περίπου 50 ετών έδωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία, περίπου 6,3.

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