Για πόσο καιρό μπορείτε να κρατήσετε τη μπύρα στο ψυγείο;

Το να ανακαλύψετε μερικά ξεχασμένα μπουκάλια μπύρας στο πίσω μέρος του ψυγείου μπορεί να είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Το ερώτημα, όμως, είναι ένα: είναι ακόμη κατάλληλα για κατανάλωση;

Η μπύρα δεν χαλάει με τον ίδιο τρόπο που χαλούν τρόφιμα με μικρή διάρκεια ζωής. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, χάνει τη φρεσκάδα, το ανθρακικό της και μέρος της γεύσης της. Το πόσο γρήγορα συμβαίνει αυτό εξαρτάται από το είδος της μπύρας, τον τρόπο αποθήκευσής της και το αν έχει ανοιχτεί.

Χαλάει πραγματικά η μπύρα;

Η μπύρα διαφέρει από πολλά άλλα προϊόντα που έχουμε στο ψυγείο. Ακόμη και αν έχει ξεπεράσει την ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση» ή την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία, συνήθως δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνη για κατανάλωση. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι σταδιακά υποβαθμίζεται η ποιότητά της.

Με την πάροδο του χρόνου, η έκθεση στο οξυγόνο, το φως και τη ζέστη αρχίζει να διασπά τις ενώσεις που προσδίδουν στη μπύρα τη γεύση και το άρωμά της. Έτσι, η γεύση μπορεί να γίνει πιο θαμπή ή η μπύρα να αποκτήσει μια συνολικά «μπαγιάτικη» αίσθηση.

Τα καλά νέα είναι ότι η συντήρηση στο ψυγείο επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία και βοηθά τη μπύρα να διατηρείται φρέσκια για περισσότερο.

Γιατί το ψυγείο βοηθά στη διατήρηση της μπύρας

Η αποθήκευση της μπύρας στο ψυγείο είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να επιβραδυνθούν οι χημικές αντιδράσεις που προκαλούν την παλαίωση και την απώλεια γεύσης.

Η ζέστη και οι συνεχείς μεταβολές της θερμοκρασίας επιταχύνουν σημαντικά την υποβάθμιση της ποιότητας. Μια μπύρα που μεταφέρεται συνεχώς από το ψυγείο σε ένα ζεστό γκαράζ, σε έναν κουβά με πάγο και στη συνέχεια σε ένα ζεστό αυτοκίνητο μπορεί να παλαιώσει πολύ πιο γρήγορα από μια μπύρα που παραμένει σταθερά σε χαμηλή θερμοκρασία.

Η μπύρα είναι ευαίσθητη στη ζέστη, το φως και το οξυγόνο. Η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την αλλοίωση, το φως μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες γεύσεις, ενώ το οξυγόνο οδηγεί σε οξείδωση και μπαγιάτεμα.

Δυστυχώς, ακόμη και όταν βρίσκεται στο ψυγείο, η μπύρα που έχει ανοιχτεί θα χάσει το ανθρακικό της μέσα σε λίγες ώρες.

Πόσο καιρό διατηρείται η μπύρα στο ψυγείο

Η διάρκεια ζωής της μπύρας διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος της. Οι ελαφριές lager και οι pilsner μπορούν να διατηρηθούν για περίπου 6 έως 12 μήνες, ενώ οι IPA έχουν συνήθως μικρότερη διάρκεια, περίπου 3 έως 6 μήνες. Οι μπύρες σιταριού διατηρούνται για περίπου 6 μήνες, ενώ οι stout και porter μπορούν να παραμείνουν σε καλή κατάσταση για πάνω από έναν χρόνο. Όσο για τις μπύρες με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ορισμένες μπορούν να διατηρηθούν ακόμη και για αρκετά χρόνια.

Οι περισσότερες μπύρες έχουν στη συσκευασία τους ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση» ή ημερομηνία λήξης. Οι ημερομηνίες αυτές, ωστόσο, αφορούν κυρίως την περίοδο κατά την οποία η μπύρα βρίσκεται στην καλύτερη ποιοτική της κατάσταση και όχι απαραίτητα την ασφάλειά της.

Μια παλιότερη μπύρα μπορεί επομένως να καταναλωθεί, απλώς ενδέχεται να μην έχει πλέον την καλύτερη δυνατή γεύση.

Οι περισσότερες μπύρες έχουν στη συσκευασία τους ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση» ή ημερομηνία λήξης. Οι ημερομηνίες αυτές, ωστόσο, αφορούν κυρίως την περίοδο κατά την οποία η μπύρα βρίσκεται στην καλύτερη ποιοτική της κατάσταση και όχι απαραίτητα την ασφάλειά της.

Μια παλιότερη μπύρα μπορεί επομένως να καταναλωθεί, απλώς ενδέχεται να μην έχει πλέον την καλύτερη δυνατή γεύση.

Πώς θα καταλάβετε ότι η μπύρα έχει χαλάσει

Ακόμη και αν μια μπύρα έχει ξεπεράσει την ημερομηνία που αναγράφεται στο μπουκάλι ή το κουτάκι, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι επικίνδυνη.

Συνήθως μια παλιά μπύρα θα έχει χάσει το ανθρακικό της, θα έχει πιο «μπαγιάτικη» γεύση ή θα είναι λιγότερο γευστική. Η πραγματική αλλοίωση είναι αρκετά σπάνια, καθώς το αλκοόλ, το ανθρακικό και η σφραγισμένη συσκευασία περιορίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων.

Ωστόσο, αν παρατηρήσετε κάποιο από τα παρακάτω, είναι προτιμότερο να πετάξετε τη μπύρα:

Ασυνήθιστη ή δυσάρεστη μυρωδιά

Ξινή ή περίεργη γεύση

Θολότητα

Παράξενα υπολείμματα ή ίζημα

Κουτάκι ή μπουκάλι;

Η μπύρα σε κουτάκι συχνά διατηρείται περισσότερο από εκείνη σε μπουκάλι, καθώς τα κουτάκια προστατεύουν καλύτερα το περιεχόμενο από την έκθεση στο φως και το οξυγόνο.

Αν, τέλος, παρατηρήσετε σπασμένη ή κατεστραμμένη σφράγιση, φουσκωμένο κουτάκι, διαρροή από μπουκάλι ή ασυνήθιστο αφρισμό όταν ανοίγετε τη μπύρα, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος στη συσκευασία ή ακατάλληλης αποθήκευσης και όχι απλώς φυσιολογικής παλαίωσης.

Πηγή: Dnews.gr