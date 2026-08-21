Νόστιμη τορτίγια με την πιο πρωτεΐνική τονοσαλάτα – Η γρήγορη συνταγή για ένα υγιεινό πρωινό

Συνταγή για τονοσαλάτα με τυρί κότατζ και αυγό, σε τορτίγια ολικής άλεσης, που είναι ό,τι πρέπει για ένα χορταστικό και θρεπτικό πρωινό .

Ένα θρεπτικό πρωινό χρειάζεται να προσφέρει ενέργεια, να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε βασικά θρεπτικά συστατικά και να περιορίζει την πείνα μέχρι το επόμενο γεύμα. Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες συμβάλλουν ιδιαίτερα στον κορεσμό, γι’ αυτό ο συνδυασμός τους αποτελεί πρακτική βάση για ένα ολοκληρωμένο πρωινό.

Η συγκεκριμένη συνταγή συνδυάζει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας από τον τόνο, το αυγό, το τυρί cottage και το ένταμ με σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες από την τορτίγια ολικής άλεσης. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, ενώ οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν στη διατήρηση του αισθήματος κορεσμού.

Παράλληλα, το αυγό προσφέρει χολίνη, ο τόνος βιταμίνη Β12 και σελήνιο, ενώ τα τυριά αποτελούν πηγές ασβεστίου και φωσφόρου. Το γλυκό καλαμπόκι συμπληρώνει τη συνταγή με υδατάνθρακες και μικρή ποσότητα φυτικών ινών. Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό και θρεπτικό πρωινό, το οποίο ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά και μπορεί να καταναλωθεί εύκολα στο σπίτι ή στο γραφείο.

Υλικά

1 τορτίγια ολικής άλεσης

1/2 κονσέρβα τόνος σε νερό

1 αυγό βραστό

2 κ.σ. καλαμπόκι γλυκό

2 κ.σ. cottage cheese

2 φέτες τυρί ένταμ

Εκέλεση

Κόβουμε το αυγό και το τυρί σε κομματάκια και στραγγίζουμε τον τόνο. Ανακατεύουμε το καλαμπόκι, τον τόνο, το αυγό και το τυρί σε ένα μπολ.

Τοποθετούμε μέσα στην τορτίγια και τυλίγουμε. Ενώνουμε με μια οδοντογλυφιδα.

Ψήνουμε στο airfryer ή στην τοστιέρα, μέχρι να λιώσει το ένταμ και να ξεροψηθεί λιγο η τορτίγια.

Πηγή: Lina Michailidou / Cookpad