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Μουστοκούλουρα: Παραδοσιακή συνταγή για να γίνουν έξτρα τραγανά και μυρωδάτα

Ευ Ζην
Μουστοκούλουρα: Παραδοσιακή συνταγή για να γίνουν έξτρα τραγανά και μυρωδάτα
Wikimedia Commons/ Reda Raouchaia
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 17:57
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Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές συνταγών για μουστοκούλουρα.

Σε ορισμένους αρέσουν τα μαλακά μουστοκούλουρα και σε κάποιους άλλους τα τραγανά. Η συνταγή που σας προτείνουμε παρακάτω είναι για έξτρα τραγανά και μυρωδάτα μουστοκούλουρα, τα οποία δεν θα αφήσουν κανέναν «ασυγκίνητο».

Τι θα χρειαστείτε

- Περίπου 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 2 ποτήρια του νερού εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- 1 ποτήρι του νερού ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική
- 1 ποτήρι του νερού μούστο «κομμένο»
- 1/2 ποτηράκι του κρασιού ούζο
- 1/2 ποτηράκι του κρασιού κονιάκ
- 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη αμμωνίας
- 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα
- 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη
- 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη

Εκτέλεση

Σε μία μεγάλη λεκάνη ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, τον μούστο, το ούζο, το κονιάκ, το γαρίφαλο και την κανέλα, μέχρι η ζάχαρη να μισολιώσει. Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε λίγο από το αλεύρι μαζί με την αμμωνία και τη μαγειρική σόδα, και το ρίχνουμε στη λεκάνη ανακατεύοντας με το χέρι, μέχρι να ενσωματωθεί.

Προσθέτουμε σταδιακά όσο από το υπόλοιπο αλεύρι χρειαστεί, μέχρι να φτιάξουμε μια ζύμη, μαλακή και εύπλαστη. Κόβουμε τη ζύμη σε κομμάτια, περίπου όσο ένα καρύδι και πλάθουμε το κάθε κομμάτι σε λεπτό κορδόνι.
Το τυλίγουμε σε λεπτό κουλουράκι. Αραδιάζουμε τα κουλουράκια σε λαμαρίνα φούρνου στρωμένη με λαδόκολλα. Θα βγουν περίπου 60 κουλουράκια. Τα ψήνουμε σε φούρνο προθερμασμένο στους 200°C, για 25 λεπτά. Μόλις τα βγάλουμε από τον φούρνο, τα αφήνουμε να κρυώσουν σε σχάρα.

Τα μουστοκούλουρα είναι μία πολύ καλή επιλογή για σνακ ή ακόμα και για πρωινό γεύμα λόγω της διατροφικής τους αξίας. Μπορείτε να συνοδεύσετε ένα μουστοκούλουρο μαζί με τον καφέ σας ή με ένα ζεστό ρόφημα κακάο ή με ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι ή και με ένα ποτήρι γάλα χαμηλό σε λιπαρά. Τα μουστοκούλουρα δεν αποτελούν ιδανικό σνακ μόνο για τους μεγάλους αλλά και για τα παιδιά. Μπορείτε λοιπόν, να βάλετε στο ταπεράκι του παιδιού σας ένα μουστοκούλουρο μαζί με κάποιο φρούτο της αρεσκείας σας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 17:57
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