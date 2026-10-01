Η ψηφιακή καινοτομία συναντά τη βιοϊατρική έρευνα

Με στόχο την ανταλλαγή γνώσης, την ενίσχυση της διασύνδεσης διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και τη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων καινοτομίας, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» και το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (Center for Digital Innovation – CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη συνδιοργάνωσαν την «Ημέρα Καινοτομίας» (Innovation Day) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», φέρνοντας κοντά ερευνητές, επιστήμονες και επαγγελματίες της τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία αποτέλεσε σημείο συνάντησης δύο συμπληρωματικών οικοσυστημάτων γνώσης και καινοτομίας: της προηγμένης βιοϊατρικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που πραγματοποιούνται στο ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» και της εξειδίκευσης του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στις ψηφιακές τεχνολογίες, την επιστήμη δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη. Κοινός στόχος ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων για νέες συνεργασίες που μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβαση από την επιστημονική ανακάλυψη σε καινοτόμες εφαρμογές με αντίκτυπο στην υγεία και την κοινωνία.

Για το ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», η «Ημέρα Καινοτομίας» εντάσσεται στη στρατηγική του για την ενίσχυση της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και της σύνδεσης της ερευνητικής αριστείας με την τεχνολογική ανάπτυξη και τη βιομηχανία. Το Κέντρο επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο η βασική και εφαρμοσμένη βιοϊατρική έρευνα, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η επιχειρηματική αξιοποίηση της γνώσης μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά, επιταχύνοντας τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς νέες εφαρμογές για την υγεία.

Αντίστοιχα, η «Ημέρα Καινοτομίας» αντανακλά τη διαρκή δέσμευση του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer για τη διασύνδεση με το ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία νέων συνεργασιών που μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της υγείας.

Κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Καινοτομίας», στελέχη και ερευνητές των δύο οργανισμών παρουσίασαν το έργο, τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και καινοτόμες πρωτοβουλίες στους τομείς της βιοϊατρικής έρευνας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που δημιουργούνται όταν η επιστημονική αριστεία συναντά την τεχνολογική καινοτομία.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχε η παρουσίαση του ερευνητικού και καινοτομικού έργου του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». Οι Δρ Αντιγόνη Δήμα, Δρ Ελένη Ντούνη, Δρ Δημήτρης Κοντογιάννης, Δρ Αργύρης Πολίτης, Δρ Κατερίνα Παπανικολοπούλου, Δρ Μαρτίνα Σαμιωτάκη, Δρ Μαριέττα Αρμακά, Δρ Μαρία Φουστέρη και Δρ Γεώργιος Σκρέτας παρουσίασαν αντιπροσωπευτικές πτυχές της έρευνας που αναπτύσσεται στο Κέντρο, αναδεικνύοντας το εύρος της επιστημονικής του δραστηριότητας και τη δυναμική του στη διασύνδεση της βασικής βιοϊατρικής έρευνας με προηγμένες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές.

Μέσα από τις παρουσιάσεις αναδείχθηκαν ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογικές πλατφόρμες που καλύπτουν διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πεδία της σύγχρονης βιοϊατρικής επιστήμης, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της επιστημονικής ανακάλυψης. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος του Φλέμιγκ ως δυναμικού κόμβου βιοϊατρικής έρευνας και καινοτομίας, με ισχυρό προσανατολισμό στη διεπιστημονικότητα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη μετατροπή της ερευνητικής γνώσης σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές για την υγεία.

Ο Δρ. Ιωάννης Πανδής, Επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, παρουσίασε εμβληματικά έργα του Κέντρου που αξιοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη της ανακάλυψης και ανάπτυξης νέων θεραπειών, ενώ η Αναστασία Ματωνάκη, Director Embedded Innovation, παρουσίασε έργα του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας που επιταχύνουν τη μετατροπή νέων ιδεών σε πρακτικές λύσεις υψηλής αξίας για την έρευνα και την υγειονομική περίθαλψη.

Παράλληλα, η Άσπα Δήμου, Site Care Partner – R&D Regional Site Operations, εκπροσωπώντας τον παγκόσμιο οργανισμό Έρευνας & Ανάπτυξης της Pfizer, παρουσίασε την τεχνογνωσία της εταιρείας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κλινικών μελετών διεθνώς και τον κομβικό τους ρόλο στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Σημαντικό μέρος της ημέρας αφιερώθηκε στον άμεσο διάλογο μεταξύ των ερευνητών του Φλέμιγκ και των στελεχών της Pfizer, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, την αναγνώριση κοινών επιστημονικών και τεχνολογικών ενδιαφερόντων και τη διερεύνηση πεδίων στα οποία η βιοϊατρική έρευνα, η επιστήμη δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δημιουργήσουν νέες συνέργειες.

Στο πλαίσιο της «Ημέρας Καινοτομίας», η ομάδα Learning & Development του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας υλοποίησε διαδραστικό εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους ερευνητές του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», εστιάζοντας σε σύγχρονες μεθοδολογίες καινοτομίας, όπως το Design Thinking, οι Agile Methodologies και το Creative Problem Solving. Το εργαστήριο ανέδειξε πρακτικούς τρόπους αξιοποίησης της ερευνητικής γνώσης και μετατροπής της σε καινοτόμες λύσεις με ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Ο Δρ. Ιωάννης Πανδής, Επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, δήλωσε: «Η καινοτομία επιταχύνεται όταν φέρνουμε κοντά ανθρώπους με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες και οπτικές. Η ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η “Ημέρα Καινοτομίας”, δημιουργούμε γέφυρες ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ της ερευνητικής και της τεχνολογικής κοινότητας, αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες που μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη της επιστήμης και στη βελτίωση της ζωής των ασθενών.»

Ο Δρ. Γεώργιος Σκρέτας, Διευθύνων και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» δήλωσε: «Στο Φλέμιγκ επενδύουμε συστηματικά σε ένα μοντέλο έρευνας στο οποίο η επιστημονική αριστεία συνδέεται με την τεχνολογική καινοτομία, τη μεταφορά γνώσης και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την υγεία. Η “Ημέρα Καινοτομίας” με το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer ανέδειξε με ουσιαστικό τρόπο τις δυνατότητες που δημιουργούνται όταν η σύγχρονη βιοϊατρική έρευνα συνδυάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, την επιστήμη δεδομένων και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Παράλληλα, μας έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ερευνητική και τεχνολογική δυναμική του Φλέμιγκ και να διερευνήσουμε πεδία στα οποία η συμπληρωματική τεχνογνωσία των δύο οργανισμών μπορεί να οδηγήσει σε νέες συνεργασίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη σύνδεση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας με τη διεθνή βιοϊατρική και τεχνολογική βιομηχανία και στη δημιουργία ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στη χώρα.»