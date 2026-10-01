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Πόσο επικίνδυνη είναι η «παπάρα» σε ένα κοινό πιάτο;

Ευ Ζην
Πόσο επικίνδυνη είναι η «παπάρα» σε ένα κοινό πιάτο;
jcomp / magnific
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 06:46
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Είναι πράγματι ανθυγιεινό να βουτάτε ξανά την ίδια μπουκιά από το φαγητό σας σε ένα κοινό πιάτο;

Σύμφωνα με τον Guardian, double dipping ονομάζεται η συνήθεια να τρώτε ένα μέρος από το φαγητό σας και στη συνέχεια να τη βουτάτε ξανά σε ένα ντιπ που μοιράζεστε με άλλους. «Για παράδειγμα, μπορεί να δαγκώσετε μια πατάτα και να την ξαναβουτήξετε στην κοινή σως».

Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη πρακτική είναι περισσότερο γνωστή ως «παπάρα» και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, κυρίως στους λάτρεις της χωριάτικης σαλάτας. Όμως, συχνά κάποιος μπορεί επίσης να βουτήξει το ψωμί ή την πατάτα του σε μια σως, όπως είναι η τυροκαυτερή, η ταραμοσαλάτα ή ακόμα και η φάβα.

Πόσο επικίνδυνη είναι, όμως για την υγεία μας μια τέτοια πρακτική; Ουσιαστικά, η ανησυχία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο βακτήρια από το στόμα σας μπορεί να περάσουν στο ντιπ και ενδεχομένως να μεταφερθούν σε όσους το μοιράζονται μαζί σας, με αποτέλεσμα να αρρωστήσουν.

«Πράγματι, μεταφέρετε βακτήρια από το φαγητό που έχετε ήδη βάλει στο στόμα σας πίσω στο ντιπ», εξήγησε στον Guardian ο καθηγητής John Tregoning, καθηγητής ανοσολογίας στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου Imperial. Ο ίδιος, αναφέρθηκε σε μελέτη που εξέτασε σάλσα, σάλτσα σοκολάτας και ντιπ τυριού και διαπίστωσε ότι βακτήρια μεταφέρθηκαν και στα 3, με τη σάλσα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιμόλυνση.

Τα βακτήρια του στόματος πιθανότατα δεν θα σας αρρωστήσουν, αλλά τα βακτήρια από κόπρανα μπορεί να το κάνουν

Σημαίνει όμως αυτό ότι μπορεί πράγματι να αρρωστήσει κάποιος; «Αμφιβάλλω, επειδή και ο άλλος άνθρωπος έχει τα δικά του βακτήρια», ανέφερε. Η μικροβιακή χλωρίδα του στόματος είναι σχετικά σταθερή στους περισσότερους ανθρώπους και μπορεί να αντιμετωπίσει βακτήρια που προέρχονται από κάποιον άλλο. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος για κάποιον με σοβαρή ανοσοκαταστολή ή για κάποιον που έχει πάρει πρόσφατα αντιβιοτικά, ωστόσο τέτοιου είδους λοιμώξεις θεωρείται ότι είναι σπάνιες.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν τα βακτήρια που μεταφέρονται μέσω των χεριών. Μελέτες σε τρόφιμα που μοιράζονται πολλά άτομα, όπως το ποπ κορν, έχουν δείξει ότι μπορεί να υπάρξει μικρού βαθμού επιμόλυνση, καθώς τα βακτήρια περνούν από τα δάχτυλα στο φαγητό και από εκεί στο στόμα.

«Τα βακτήρια του στόματος πιθανότατα δεν θα σας αρρωστήσουν, αλλά τα βακτήρια από κόπρανα μπορεί να το κάνουν. Η σαλμονέλα, ο νοροϊός, δηλαδή μικρόβια που προκαλούν διάρροια και εμετό, μπορούν να μεταδοθούν μέσω των τροφίμων, ιδιαίτερα όταν όσοι προετοιμάζουν το φαγητό δεν πλένουν τα χέρια τους».

Επομένως, παρότι το να βουτάτε ξανά την ίδια μπουκιά στο κοινό ντιπ μεταφέρει βακτήρια, πιθανότατα ενέχει μικρότερο κίνδυνο για την υγεία από την κακή υγιεινή των χεριών. «Τα βακτήρια βρίσκονται παντού. Το στόμα σας δεν έχει περισσότερα βακτήρια από άλλα σημεία του σώματός σας», κατέληξε ο Tregoning

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 03:11
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