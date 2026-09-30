Αναψυκτικά διαίτης ή νερό; Τι είναι καλύτερο για τη διαχείριση του βάρους;

Μία νέα μελέτη επικεντρώθηκε στη διαχείριση του βάρους και πώς μπορεί να επηρεάζεται από την κατανάλωση αναψυκτικών διαίτης συγκριτικά με την κατανάλωση νερού.

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του Λίβερπουλ και του Λιντς παρακολούθησαν ενήλικες με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία για διάστημα 104 εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν είτε νερό είτε αναψυκτικά που περιείχαν μη θρεπτικά γλυκαντικά, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε ένα δομημένο πρόγραμμα συμπεριφορικής διαχείρισης βάρους.

Μεταξύ των ατόμων που ολοκλήρωσαν τη διετή μελέτη, όσοι κατανάλωναν ροφήματα διαίτης έχασαν κατά μέσο όρο 4,8 κιλά από το αρχικό τους βάρος, ενώ οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν νερό έχασαν 3,7 κιλά. Η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική, γεγονός που οι ερευνητές ερμήνευσαν ως ισοδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά το βάρος, βάσει της προκαθορισμένης ανάλυσής τους.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό British Journal of Nutrition, προσθέτουν μακροχρόνια στοιχεία από τυχαιοποιημένη μελέτη στη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το αν τα γλυκαντικά χαμηλών ή μηδενικών θερμίδων βοηθούν, εμποδίζουν ή έχουν ελάχιστη επίδραση στον έλεγχο του βάρους.

Στην κλινική δοκιμή SWITCH εντάχθηκαν αρχικά, μέσω τυχαίας κατανομής, 493 ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών με δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 27 και 35. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες που κατανάλωναν είτε νερό είτε ροφήματα με γλυκαντικά μηδενικής θερμιδικής αξίας.

Τα άτομα της ομάδας κατανάλωσης ροφημάτων διαίτης κατανάλωναν τουλάχιστον δύο μερίδες των 330 ml ημερησίως. Στα διαθέσιμα προϊόντα περιλαμβάνονταν αναψυκτικά τύπου cola διαίτης, ανθρακούχα αναψυκτικά, ροφήματα με γεύσεις φρούτων και αρωματισμένα νερά που περιείχαν γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη, το ακεσουλφάμικο κάλιο και η σουκραλόζη.

Στην ομάδα με την κατανάλωση νερού δόθηκαν οδηγίες στους συμμετέχοντες να αποφεύγουν τα ροφήματα με γλυκαντικά μηδενικής θερμιδικής αξίας καθώς και την προσθήκη γλυκαντικών σε ζεστά ροφήματα. Και οι δύο ομάδες έλαβαν επίσης συμβουλές σχετικά με την υγιεινότερη διατροφή και τη μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης.

Οι πρώτες 12 εβδομάδες εστίασαν στην ενεργό απώλεια βάρους μέσω εβδομαδιαίων συνεδριών τροποποίησης συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες εισήλθαν σε μια περίοδο 40 εβδομάδων υποβοηθούμενης διατήρησης του βάρους, με μηνιαίες συναντήσεις.

Ακολούθησε ένα ακόμα έτος χωρίς τακτικές συνεδρίες διαχείρισης βάρους, επιτρέποντας στους ερευνητές να εξετάσουν κατά πόσον οι προγενέστερες αλλαγές διατηρήθηκαν με λιγότερη υποστήριξη. Έως την 104η εβδομάδα, παρέμειναν στη μελέτη 220 συμμετέχοντες: 117 στην ομάδα του νερού και 103 στην ομάδα των ροφημάτων διαίτης. Αυτό το σημαντικό ποσοστό αποχώρησης αποτελεί βασικό περιορισμό κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Το σωματικό βάρος παρέμεινε μειωμένο μετά από δύο χρόνια

Το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας βάρους σημειώθηκε κατά τους πρώτους τρεις μήνες. Και οι δύο ομάδες πέτυχαν το χαμηλότερο μέσο βάρος τους κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και στη συνέχεια ανέκτησαν σταδιακά μέρος του βάρους τους. Παρά ταύτα, το μέσο σωματικό βάρος παρέμεινε σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με την αρχική μέτρηση μετά την πάροδο δύο ετών.

Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης τα δεδομένα που έλειπαν, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές στατιστικές προσεγγίσεις. Οι αναλύσεις αυτές έδειξαν, ομοίως, ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στη μεταβολή του βάρους μεταξύ των ομάδων ανάλογα με το είδος του ροφήματος.

Οι μετρήσεις της περιφέρειας μέσης και γοφών μειώθηκαν σημαντικά και στις δύο ομάδες. Μια μικρότερη υποομάδα συμμετεχόντων υποβλήθηκε σε σάρωση σώματος, η οποία έδειξε μειώσεις στη μάζα λίπους και μεταβολές στο τοπικό σωματικό λίπος και στις δύο ομάδες, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ όσων κατανάλωναν νερό και όσων κατανάλωναν ροφήματα διαίτης.

Η πρόσληψη ζάχαρης μειώθηκε επίσης και στις δύο ομάδες, με ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση στα άτομα που κατανάλωναν ροφήματα με μη θρεπτικά γλυκαντικά. Η διαφορά μεταξύ των ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Οι ανησυχίες σχετικά με την όρεξη δεν επιβεβαιώθηκαν

Μία από τις ανησυχίες που αφορούν τα μη θρεπτικά γλυκαντικά είναι ότι η γεύση της γλυκύτητας χωρίς την πρόσληψη σημαντικών θερμίδων θα μπορούσε να διαταράξει τη ρύθμιση της όρεξης. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η επαναλαμβανόμενη έκθεση ενδέχεται να μεταβάλει τις συνηθισμένες συσχετίσεις μεταξύ γλυκύτητας και ενέργειας, αυξάνοντας ενδεχομένως το αίσθημα της πείνας ή ενθαρρύνοντας την αντισταθμιστική κατανάλωση τροφής σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης SWITCH δεν παρείχαν σαφή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μια τέτοια επίδραση. Το αυτοαναφερόμενο αίσθημα πείνας αυξήθηκε ελαφρώς κατά τη διάρκεια της διετίας και στις δύο ομάδες. Η αύξηση ήταν στατιστικά σημαντική στην ομάδα που κατανάλωνε αναψυκτικά διαίτης, ωστόσο η διαφορά μεταξύ της ομάδας των αναψυκτικών διαίτης και της ομάδας του νερού δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

«Αυτό το πρόσφατο εύρημα καταδεικνύει ότι οι ανησυχίες σχετικά με το αν τα γλυκαντικά διαταράσσουν την όρεξη ή προκαλούν αύξηση βάρους δεν επιβεβαιώνονται όταν εξετάζονται στο πλαίσιο μιας αυστηρά σχεδιασμένης, μακροχρόνιας τυχαιοποιημένης δοκιμής», δήλωσε η Joanne Harrold από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Η δοκιμή δεν απέδειξε άμεσα ότι τα μη θρεπτικά γλυκαντικά καταστέλλουν την όρεξη ή προκαλούν απώλεια βάρους. Αντιθέτως, υποδεικνύει ότι η κατανάλωσή τους στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος διαχείρισης βάρους δεν οδήγησε σε χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά το βάρος σε σύγκριση με την κατανάλωση νερού.

Οι μεταβολικές διαφορές ήταν γενικά μικρές

Οι ερευνητές παρακολούθησαν επίσης τη γλυκόζη του αίματος, τη χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση και άλλους καρδιομεταβολικούς δείκτες. Αρκετοί δείκτες παρουσίασαν βελτίωση σε σχέση με την αρχική μέτρηση και στις δύο ομάδες. Διαπιστώθηκαν διαφορές όσον αφορά τη συνολική χοληστερόλη, τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και τη διαστολική αρτηριακή πίεση, ωστόσο οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές ήταν πολύ μικρές ώστε να θεωρηθούν κλινικά σημαντικές.

Η ολική χοληστερόλη παρέμεινε εντός των φυσιολογικών ορίων και στις δύο ομάδες. Αυτή η διάκριση έχει σημασία, καθώς η μελέτη σχεδιάστηκε πρωτίστως για να εξετάσει τη διαχείριση του σωματικού βάρους και όχι για να αποδείξει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια μεμονωμένων γλυκαντικών σε σχέση με κάθε πιθανή έκβαση για την υγεία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν μείγματα εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων αντί για κάποιο μεμονωμένο γλυκαντικό. Συνεπώς, τα αποτελέσματα αφορούν κυρίως τα αναψυκτικά διαίτης, όπως αυτά καταναλώθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης.

Τα ευρήματα εντάσσονται σε μια ευρύτερη επιστημονική συζήτηση

Τα αποτελέσματα έρχονται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που εκδόθηκαν το 2023, οι οποίες συνιστούν τη μη χρήση γλυκαντικών ουσιών (πλην της ζάχαρης) ως στρατηγική για τον έλεγχο του σωματικού βάρους ή τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων.

Η εν λόγω σύσταση του ΠΟΥ ήταν υπό αίρεση. Βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε ένα ευρύτερο σύνολο δεδομένων που περιλάμβανε μελέτες παρατήρησης, ορισμένες εκ των οποίων συσχέτιζαν τη μακροχρόνια κατανάλωση γλυκαντικών με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2.

Η έρευνα παρατήρησης παρουσιάζει μια δυσκολία στον συγκεκριμένο τομέα. Άτομα που αντιμετωπίζουν ήδη παχυσαρκία, κίνδυνο διαβήτη ή ανησυχίες για το βάρος τους ενδέχεται να επιλέγουν συχνότερα αναψυκτικά τύπου «diet» (χαμηλών θερμίδων), γεγονός που καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί αν τα γλυκαντικά συνέβαλαν στην εμφάνιση αυτών των καταστάσεων ή αν καταναλώθηκαν εξαιτίας τους.

Οι τυχαιοποιημένες δοκιμές περιορίζουν αυτό το πρόβλημα μέσω της κατανομής των συμμετεχόντων σε παρεμβάσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες προηγούμενες δοκιμές είχαν διάρκεια μηνών και όχι ετών. Συνεπώς, η νέα μελέτη καλύπτει ένα σημαντικό κενό, αν και δεν επιλύει όλα τα ερωτήματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση του ΠΟΥ.