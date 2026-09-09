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Τρόφιμα και ποτά που εμποδίζουν την απορρόφηση μαγνησίου

Ευ Ζην
Τρόφιμα και ποτά που εμποδίζουν την απορρόφηση μαγνησίου
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 09/09/2026 - 16:49
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Πολλοί άνθρωποι έχουν ανεπάρκεια μαγνησίου, την οποία καλύπτουν με συμπληρώματα διατροφής.

Το μαγνήσιο είναι χρήσιμο στον οργανισμό για την καλή λειτουργία των μυών και των νεύρων, την παραγωγή ενέργειας, την ανθεκτικότητα των οστών, τον ποιοτικό ύπνο και τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο, όπως τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά, το αβοκάντο, οι μπανάνες και τα αμύγδαλα, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε μαγνήσιο.

Τα άτομα, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε μαγνήσιο αποκλειστικά μέσω της διατροφής μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν συμπληρώματα μαγνησίου. Αλλά όλοι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ορισμένα τρόφιμα και ροφήματα μπορούν να εμποδίσουν την απορρόφηση του μαγνησίου.

Το EatingWell απευθύνθηκε σε διαιτολόγους, οι οποίοι επισημαίνουν τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα πρέπει να «προσέχουν» οι καταναλωτές, αν θέλουν να μην έχουν προβλήματα με την απορρόφηση του μαγνησίου.

1. Σπανάκι

Το σπανάκι είναι μια εξαιρετική πηγή μαγνησίου, αλλά περιέχει επίσης υψηλές ποσότητες οξαλικών αλάτων. Αυτά είναι φυτικές ενώσεις που μπορούν να συνδεθούν με μέταλλα όπως το μαγνήσιο στο πεπτικό σύστημα και να τα κάνουν λιγότερο διαθέσιμα προς απορρόφηση.

«Αυτό όχι μόνο μπορεί να αναστείλει την απορρόφηση μαγνησίου από τον οργανισμό από το ίδιο το σπανάκι, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει την απορρόφηση μαγνησίου από άλλα τρόφιμα ή συμπληρώματα που καταναλώνονται ή λαμβάνονται μαζί με το σπανάκι», λέει η διαιτολόγος Marra Burroughs, D.C.N, RDN. «Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να επιβεβαιωθεί ο βαθμός της επίδρασης», προσθέτει.

Το μαγείρεμα του σπανακιού σας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απορρόφησης μαγνησίου. «Το βράσιμο του σπανακιού, ειδικότερα, μπορεί να μειώσει την ποσότητα των οξαλικών συστατικών, καθώς μέρος αυτού μεταφέρεται στο νερό μαγειρέματος», τονίζει η Burroughs. Το μαγείρεμα στον ατμό είναι μια άλλη καλή επιλογή.

«Η αντικατάσταση του σπανακιού με λάχανο, μπρόκολο ή bok choy, τα οποία έχουν όλα χαμηλότερη περιεκτικότητα σε οξαλικό, μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά χωρίς να εμποδίστεί η απορρόφηση μαγνησίου», προτείνει η Burroughs.

2. Φασόλια

Τα φασόλια είναι μία εξαιρετική πηγή μαγνησίου, αλλά υπάρχει ένα μειονέκτημα. Τα περισσότερα φασόλια και όσπρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικό οξύ ή φυτικά άλατα, τα οποία είναι βιοδραστικές ενώσεις που μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση του μαγνησίου. «Όπως και το οξαλικό, το φυτικό οξύ μπορεί να δεσμεύσει μέταλλα, όπως το μαγνήσιο, και να μειώσει την απορρόφησή τους», διευκρινίζει η Burroughs.

3. Τυρί

Η κατανάλωση τυριού και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων όπως το γάλα και το γιαούρτι, ειδικά σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση του μαγνησίου. Αυτό συμβαίνει επειδή το ασβέστιο και το μαγνήσιο ανταγωνίζονται για τα ίδια κανάλια μεταφοράς, επομένως οι υψηλές δόσεις ασβεστίου μειώνουν την απορρόφηση μαγνησίου, εξηγεί από την πλευρά της η διαιτολόγος Theresa DeLorenzo, D.C.N., RD. «Για να βελτιώσετε την απορρόφηση του μαγνησίου από ένα γεύμα πλούσιο σε μαγνήσιο, αποφύγετε την προσθήκη τυριού ή γιαουρτιού σε αυτό το γεύμα και πιείτε το ποτήρι γάλα σας τουλάχιστον μισή ώρα μετά», ξεκαθαρίζει η DeLorenzo.

4. Αναψυκτικά

Ορισμένα αναψυκτικά περιέχουν φωσφορικό οξύ, το οποίο μπορεί να δεσμεύσει το μαγνήσιο και να εμποδίσει την απορρόφησή του. Πολλά αναψυκτικά περιέχουν επίσης καφεΐνη, η οποία έχει διουρητική δράση, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την ποσότητα μαγνησίου που χάνεται μέσω των ούρων.

5. Αλκοόλ

Το αλκοόλ είναι μια κοινή αιτία ανεπάρκειας των υγιών επιπέδων μαγνησίου. Εάν πίνετε πολύ αλκοόλ, μπορεί να χάσετε μαγνήσιο μέσω των ούρων ή να έχετε πρόβλημα στην απορρόφησή του.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 16:57
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