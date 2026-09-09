Μάριος Θεμιστοκλέους: «1.000 νέοι νοσηλευτές στο ΕΣΥ έως τα μέσα Νοεμβρίου»

Στη δωρεάν κάλυψη των εξετάσεων των ογκολογικών ασθενών βάσει των προβλεπόμενων ιατρικών πρωτοκόλλων και στην πρόσληψη περίπου 1.000 νέων νοσηλευτών στο ΕΣΥ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» και στους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα.

Ο υφυπουργός Υγείας μίλησε επίσης για την αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων ακόμη και για θέσεις σε νοσοκομεία που κατά το παρελθόν παρουσίαζαν δυσκολίες στελέχωσης και την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση των αναμονών για τα τακτικά χειρουργεία, στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και στην ψηφιοποίηση της λίστας χειρουργείων.

Ακόμη, μίλησε για την πορεία των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και το εθνικό σχέδιο δράσης του ΕΟΔΥ. Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Θεμιστοκλέους.

Εξετάσεις ογκολογικών ασθενών

Απαντώντας σε μήνυμα τηλεθεάτριας, η οποία ανέφερε ότι αντιμετωπίζει κατά περιόδους προβλήματα με την έκδοση παραπεμπτικών για εξετάσεις που της συστήνει ο ογκολόγος της, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να τις πληρώνει παρά τη μηδενική συμμετοχή των ογκολογικών ασθενών, ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι: «η συνταγογράφηση των εξετάσεων πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων ιατρικών πρωτοκόλλων. Τα πρωτόκολλα δεν καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας. Καθορίζονται από γιατρούς και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από επιτροπή ογκολόγων, η οποία προσδιορίζει ποιες εξετάσεις χρειάζεται να πραγματοποιεί ένας ασθενής και σε ποιο χρονικό διάστημα. Tα πρωτόκολλα βασίζονται τόσο στη διεθνή ιατρική πρακτική όσο και στις εισηγήσεις των αρμόδιων γιατρών. Όταν ζητούνται επιπλέον εξετάσεις πέραν εκείνων που προβλέπονται, ο θεράπων γιατρός οφείλει να αιτιολογεί την αναγκαιότητά τους». Όπως τόνισε: «Ο ασθενής δικαιούται να πραγματοποιεί τις εξετάσεις που προβλέπονται από το πρωτόκολλο και αυτές καλύπτονται πλήρως από το κράτος».

Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Μετά από αρκετά χρόνια έχουμε πολύ καλή συμμετοχή. Τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίζαμε πρόβλημα στην προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού. Για πρώτη φορά βλέπουμε πολύ καλύτερη συμμετοχή ακόμη και σε δύσκολα νοσοκομεία, τα οποία στο παρελθόν δεν επέλεγαν οι υποψήφιοι».

Ο υφυπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι: «οι οριστικοί πίνακες αναμένονται στις 18 Σεπτεμβρίου και ότι περίπου 1.000 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού θα τοποθετηθούν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με τα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν πιάσει δουλειά στα νοσοκομεία». Αναφερόμενος στην ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, διευκρίνισε ότι η σχετική διαδικασία θα αρχίσει προς το τέλος του έτους.

Λίστες αναμονής και δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

Για τις αναμονές στα χειρουργεία, ο υφυπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι: «Για τα ογκολογικά, τα βαριά και τα επείγοντα περιστατικά δεν υπάρχει αναμονή στη χώρα». Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, επισήμανε ότι συνέβαλε αποφασιστικά στη μείωση των χρόνων αναμονής και σημείωσε: «Έχουμε μειώσει κατά πολύ τις αναμονές και βρισκόμαστε κοντά στους τέσσερις μήνες, που είναι ο διεθνής μέσος όρος».

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι: «στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας η αναμονή για τακτικά χειρουργεία βρίσκεται περίπου στους τέσσερις μήνες, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις με τους υψηλότερους χρόνους δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τους τέσσερις έως έξι μήνες. Είναι η πρώτη φορά που το πετυχαίνει αυτό η χώρα και παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στην ψηφιοποίηση της λίστας χειρουργείων, επισημαίνοντας ότι: «το Υπουργείο παρέλαβε ένα σύστημα το οποίο στηριζόταν σε αρχεία Excel και χειρόγραφες καταστάσεις και το αντικατέστησε με μία ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο, μπορεί πλέον να γνωρίζει και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις αναμονές σε κάθε νοσοκομείο».

Σχολιάζοντας σχετική πρόταση του κ. Αλέξη Τσίπρα για τον καθορισμό ανώτατου χρόνου αναμονής, μετά τον οποίο το κόστος του χειρουργείου θα καλύπτεται από το κράτος, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης έχει ήδη δημιουργηθεί. Όπως διευκρίνισε: «Εάν χρειαστεί είτε να μεταφέρουμε ασθενείς από ένα δημόσιο νοσοκομείο σε άλλο είτε να καλύψουμε δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, αυτό θα γίνει».

Ιός Δυτικού Νείλου και ψακασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Έχουμε ηρεμήσει. Η κορύφωση γίνεται πάντα στο τέλος Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου και τώρα τα πράγματα δείχνουν να είναι λίγο πιο ήρεμα». Αναφερόμενος στα μέτρα πρόληψης, εξήγησε ότι υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης του ΕΟΔΥ, το οποίο καταρτίζεται με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις για την πορεία των κρουσμάτων και τα μετεωρολογικά δεδομένα. Στο πλαίσιο του σχεδίου προσδιορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να προχωρούν στους αναγκαίους ψεκασμούς.