Άδειο το καλάθι Μητσοτάκη για την Υγεία στη ΔΕΘ

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026, τα μέτρα που προαναγγέλλονται το τελευταίο διάστημα, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, στον πυρήνα των κυβερνητικών παρεμβάσεων αναμένεται να είναι μία δέσμη μέτρων για τους συνταξιούχους, τον κατώτατο μισθό, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενος και τους αγρότες. Επίσης, θα ακουστούν παρεμβάσεις για το στεγαστικό και τις οικογένειες με παιδιά.

Αυτό που φαίνεται ότι δεν θα ακούσουμε είναι μέτρα που θα αφορούν την Υγεία.

Μπορεί χθες ο πρωθυπουργός να εγκαινίασε μια νέα, υπερσύγχρονη πτέρυγα κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» και αύριο να έχουμε την κεντρική εκδήλωση του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ με τίτλο «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ», ωστόσο οι παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο -κρίσιμο- τομέα περιορίζονται εκεί.

Βέβαια θα υπάρχει αναφορά στην Υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όχι όμως με επίκεντρο βελτιωτικές μελλοντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αλλά ως ένας απολογισμός του ήδη υφιστάμενου έργου. Ακόμα και εκεί όμως, η ομιλία του πρωθυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες του HealthStat, αναμένεται να σταθεί κυρίως σε όσα έγιναν χάρη στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε κάθε περίπτωση, τα πολλά αιτήματα που έχουν οι υγειονομικοί -και γι αυτά αναμένεται να δώσουν το παρών σήμερα με κινητοποίηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης- δεν πρόκειται να εισακουστούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός επιλέγει, λίγους μήνες πριν την προσφυγή στις κάλπες, να επικεντρωθεί σε πιο... εκλογικά κοινά.

Τα προβλήματα είναι εκεί

Το γεγονός ότι στο κυβερνητικό επιτελείο δεν δίνουν ιδιαίτερη βάση στην υγεία μπορεί να εξηγηθεί με δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι θεωρούν ότι δεν θα υπάρχει εκλογικό/πολιτικό κόστος. Ο δεύτερος αφορά τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν κατατάσσουν την Υγεία και το ΕΣΥ στα βασικά προβλήματα των πολιτών.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι τα πράγματα στον συγκεκριμένο τομέα είναι καλά. Μία κατηγορία μπορεί να υποβαθμιστεί κάλλιστα διότι άλλες πτυχές της καθημερινότητας (για παράδειγμα η ακρίβεια) προβληματίζει πάρα πολύ τα ελληνικά νοικοκυριά.

Και όντως, τα προβλήματα είναι εκεί. Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, ανισότητες, κακές συνθήκες εργασίας κ.α. ταλανίζουν εργαζόμενους και ασθενείς.

Η σύγκριση με Τσίπρα, Ανδρουλάκη και την υπόλοιπη αντιπολίτευση

Αναπόφευκτα, γίνεται σύγκριση με τις ομιλίες των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.

Ο Αλέξη Τσίπρας έδωσε ήδη τα διαπιστευτήριά του, την περασμένη Τετάρτη. Η Υγεία είχε ξεχωριστό χώρο στο κυβερνητικό πρόγραμμα που κατέθεσε.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα ακολουθήσει. Μη ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ, λόγω ιστορικής παρακαταθήκης (Γ. Γεννηματάς, δημιουργία ΕΣΥ κτλ) έχει πάντα ψηλά στην ατζέντα του την Υγεία.

Στο ίδιο μοτίβο αναμένεται να κινηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα δώσουν το παρών στη ΔΕΘ.