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Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»

Πολιτική Υγείας
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 17:45
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Ομιλία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο 6ο Μητροπολιτικό Συνέδριο του Economist.

Στην απορρόφηση της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, στην ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και στην επιτυχία του προγράμματος «Προλαμβάνω» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ομιλία του στο 6ο Μητροπολιτικό Συνέδριο του Economist στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά την του ομιλία ο Υπουργός Υγείας ανέφερε:

«Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ και παρουσιάζω σημαντικά αποτελέσματα. Η κύρια ευθύνη μου είναι κατ΄αρχήν να απορροφήσω τα τεράστια κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης που έληξε στα τέλη Αυγούστου και είμαστε πρωταθλητές στην απορρόφηση κεφαλαίων. Κάναμε ανακαίνιση στα περισσότερα νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη χώρα μας, 93 από τα 127 νοσοκομεία. Αυτά όσον αφορά τις υποδομές.

Αλλά η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που κάναμε, ήταν η εκτέλεση ενός προγράμματος για τη διάγνωση των πολιτών μας για διάφορες νόσους, καρδιαγγειακές νόσους, διάφορες μορφές καρκίνων, κτλ, όπου καταφέραμε να πείσουμε 6,7 εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτό το διαγνωστικό πρόγραμμα. Για την Ελλάδα αυτό είναι ένα ασύλληπτο νούμερο. Επίσης, έχουμε το ψηφιακό αρχείο, που είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες, μέσω της εφαρμογής «MyHealth app». Όλα τα αποτελέσματα των διαγνώσεων ανεβαίνουν σε αυτήν την εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο και για πρώτη φορά έχουμε δεδομένα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον πληθυσμό μας για σημαντικές νόσους.

Επιπλέον, έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και μετράμε σε επίπεδο Δήμων τις χρόνιες νόσους που έχουμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι έχουμε πλέον τα δεδομένα, για να μπορούμε να λάβουμε τις πολιτικές αποφάσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε στον τομέα της υγείας. Έχει σημειωθεί λοιπόν μία μικρή επανάσταση, θα έλεγα, στον τομέα της υγείας στη χώρα μας.

Η Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες έχει πολύ υψηλή ιδιωτική συμμετοχή σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο για να επισκεφτεί κανείς έναν ειδικό γιατρό ή για να μπει στο νοσοκομείο πρέπει να έχει την άδεια από τον γενικό ιατρό. Στην Ελλάδα δεν ακολουθούμε αυτό το σύστημα. Στην Ελλάδα, αν θέλει κανείς να έχει πρόσβαση σε έναν γιατρό που έχει συγκεκριμένη εξειδίκευση μπορεί να το κάνει και μέσω του δημόσιου συστήματος με μια μικρή συνεισφορά. Αυτό αυξάνει την ιδιωτική συμμετοχή αλλά από την άλλη σου παρέχει πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το εξής: Στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να κάνει μια μαγνητική ή οποιαδήποτε άλλη διαγνωστική εξέταση ή ακόμη και pet scan σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο έχοντας μόλις μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να περιμένεις ουρά για πολύ καιρό για να την κάνεις δωρεάν. Στην Ελλάδα μπορείς να την κάνεις μόλις την επόμενη μέρα με μια μικρή συνεισφορά. Αν ζεις στο Λουξεμβούργο για παράδειγμα και είσαι μια κυρία που δεν έχει συμπτώματα καρκίνου του μαστού και θέλει να κάνει μια εξέταση μαγνητικής για να δει αν κάτι συμβαίνει, θα πρέπει να περιμένει πολλούς μήνες.

Ενώ στην Ελλάδα μπορεί να κάνει τη μαγνητική αμέσως την επόμενη μέρα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα προτιμούσα το σύστημα του Λουξεμβούργου παρόλο που θα σήμαινε ότι δεν συνεισφέρουν και δεν συμβάλουν οι ιδιώτες. Πιστεύω ότι η γρήγορη πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι πολύ πιο σημαντική. Με μια πολύ μικρή πραγματικά συμμετοχή δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε. Και αν ένας Υπουργός το άλλαζε για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι πολίτες θα ήταν εξαγριωμένοι.

Το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε σήμερα είναι πολύ καλύτερες από το παρελθόν. Και αν παρακολουθήσετε τις δημοσκοπήσεις θα δείτε ότι κατά παράδοση το θέμα της υγείας ήταν το πρώτο ή το δεύτερο που απασχολούσε τον κόσμο, αλλά στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις στην ερώτηση «ποιοι είναι οι δύο τομείς που αποτελούν πρόβλημα για τους πολίτες», η υγεία δεν αναφέρθηκε. Ήταν σχεδόν θαύμα αυτή η απάντηση. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησαν αισθητά και πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Προσωπικά πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα κερδίσει και πάλι. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα παραμείνω Υπουργός υγείας. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στη ζωή μου και πάλι θα έλεγα ότι η επόμενη επανάσταση, ο επόμενος στόχος που θα έθετα είναι το πώς να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα τεράστια δεδομένα που συλλέγουμε με ένα πιο εξελιγμένο τρόπο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας με καλύτερο τρόπο, με μεγαλύτερη επίπτωση. Αυτό θα ήταν το επόμενο επίπεδο. Και βέβαια, εάν θα μπορούσαμε όχι μόνο να έχουμε τα διαγνωστικά αποτελέσματα στο φάκελο υγείας, αλλά να φτάσουμε στο επίπεδο της γονιδιακής διαγνωστικής του πληθυσμού. Κάτι τέτοιο θα πρόσθετε πάρα πολύ στον φάκελο υγείας και θα μπορούσαμε πραγματικά τότε να έχουμε τεράστιες δυνατότητες.

Η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσαμε να δούμε σε ποιον τομέα θα χρησιμοποιούνταν η τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο, θα έλεγα στον τομέα της υγείας. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει τον τρόπο να χρησιμοποιείς τα δεδομένα με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα μπορούσες στο παρελθόν και οι γιατροί μπορούν να έχουν εργαλεία που ούτε τα φαντάζονταν. Χθες για παράδειγμα, η ΗΔΙΚΑ βραβεύτηκε για τον καλύτερο γιατρό τεχνητής νοημοσύνης που είχε, γιατί παρέχουμε όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και στους γιατρούς, γιατρό τεχνητής νοημοσύνης που τους βοηθά στις λήψεις αποφάσεων».

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 17:52
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