Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ

Επίσκεψη σε Ξάνθη και Δράμα πραγματοποίησε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο υπουργός εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, τρεις πλήρως ανακαινισμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Κέντρα Υγείας Σταυρούπολης, Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, καθώς και το νέο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας.

Πρώτη στάση του Υπουργού Υγείας το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου παρέστη στα εγκαίνια νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγκίρης, ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, ο Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Ιμάμ Σουχέιπ, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης και η Διοικήτρια του Γ.Ν. Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ολοκληρώθηκε η επέκταση και πλήρης ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συνολικού προϋπολογισμού 3.204.500 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας επέκτασης επιφάνειας περίπου 450 τ.μ., καθώς και την πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου ΤΕΠ, έκτασης περίπου 650 τ.μ. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών διαθέτει πλέον συνολική επιφάνεια περίπου 1.100 τ.μ. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε πλήρης αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, με νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ ανακατασκευάστηκαν στο σύνολό τους οι υφιστάμενοι χώροι, μεταξύ των οποίων οι αίθουσες, τα εργαστήρια, τα εξεταστήρια και οι χώροι υγιεινής. Παράλληλα, δημιουργήθηκε νέα αίθουσα αναζωογόνησης, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες διαχείρισης επειγόντων περιστατικών.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφού περιηγήθηκε στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές και τη λειτουργία του, έκανε την εξής δήλωση: «Είναι μία μέρα μεγάλης χαράς για το Νοσοκομείο Ξάνθης και για την ευρύτερη περιοχή γιατί το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί τον καρπό μιας προσπάθειας πολλών ανθρώπων που καταφέραμε και συντονιστήκαμε, για να μη χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη. Δύο φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επανέλεγχο που μας έκανε, είχε αποφασίσει να απεντάξουμε αυτό το έργο, θεωρώντας ότι ήταν πρακτικά αδύνατον να είμαστε εδώ σήμερα. Τους διαψεύσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοικήτρια, η οποία δούλεψε εντατικά γι΄ αυτή τη σημερινή επιτυχία.

Επίσης, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, τα έργα αυτά δε γίνονται αν δεν τα θέλει το προσωπικό, καθόσον είναι έργα που γίνονται εν λειτουργία του νοσοκομείου και άρα δημιουργούν και μία αναστάτωση και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι΄ αυτό. Και φυσικά την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία έκανε τη δουλειά της και παρέδωσε το έργο στην ώρα του. Στην πραγματικότητα σήμερα εορτάζουμε την επιτυχία μιας συλλογικής προσπάθειας πολλών ανθρώπων, που καταφέρανε να κάνουν το καλύτερο. Γιατί το έργο που παραδίδουμε σήμερα στον λαό της Ξάνθης, δεν είναι απλώς ανακαινισμένα ΤΕΠ, είναι πρακτικά ένα καινούριο νοσοκομείο».

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης πραγματοποίησε εθιμοτυπικές επισκέψεις στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα, στο Δήμαρχο Ξάνθης Στράτο Κοντό και στην Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Βασιλική Παυλακάκη.

Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης δομής, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας Χριστίνας-Μαρίας Κράββαρη, της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν-Βενετίας Βιλδιρίδη και του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Μπογιατζίδη. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων.

Στο Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 1.542.643,26 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, την κατασκευή νέας στέγης, καθώς και την πλήρη αναβάθμιση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο.

Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης δομής. Το «παρών» έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, ο Βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Ελευθέριος Ταμπουρίδης και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Στο Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 1.433.177 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων, την κατασκευή νέας στέγης, καθώς και την εγκατάσταση νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, καθώς και πλήρης αναβάθμιση του μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου.

Επόμενος σταθμός του Υπουργού Υγείας ήταν το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης δομής. Το «παρών» έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, ο Βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Ελευθέριος Ταμπουρίδης, o Δήμαρχος Προσοτσάνης Θεόδωρος Αθανασιάδης και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης

Στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 1.570.352 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων, την κατασκευή νέας στέγης και την εγκατάσταση νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, καθώς και πλήρης αναβάθμιση του μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Στο Υπουργείο Υγείας ολοκληρώσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως πρωταθλητές σε ολόκληρη την κυβέρνηση ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων. Όχι μόνο απορροφήσαμε τα χρήματα που μας δόθηκαν, αλλά τα ξεπεράσαμε κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Αξιοποιήσαμε δηλαδή αυτή την ευκαιρία, για να παραδώσουμε στους διαδόχους μας και κυρίως στον ελληνικό λαό ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ, από αυτό που παραλάβαμε. Δεν κάναμε σοβατίσματα, κάναμε σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ, μετά από πολλές δεκαετίες, τα οποία είχανε εγκαταλειφθεί. Ως προς τα κέντρα υγείας, θα κλείσουμε τελικά με 170 κέντρα υγείας ανακαινισμένα, πολύ παραπάνω από το στόχο των 157 που στην αρχή μας είχε δοθεί. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλα τα παλαιότερα κέντρα υγείας έχουν ανακαινιστεί, αυτά που δεν ανακαινίσαμε ήταν σχετικά καινούρια.

Τα κέντρα υγείας είναι η καρδιά της Πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι ο σύνδεσμος με τα περιφερειακά ιατρεία, με τις κινητές μονάδες που επεκτείνουν τις υπηρεσίες υγείας σε μία ευρύτερη περιοχή. Και θέλω να ξέρετε ότι δεν θα σταματήσουμε έως ότου καλύψουμε όλα τα κενά του προσωπικού μας σε όλες τις δομές υγείας. Γιατί αφού λήξαμε το άγχος των υποδομών τώρα πάμε στο επόμενο στοίχημα που είναι το προσωπικό. Και βεβαίως οι καλύτερες υποδομές συμβάλουν και στο προσωπικό. Είναι πολύ διαφορετικό να εργάζεσαι σε ένα χώρο που είναι αχούρι και πολύ διαφορετικό να εργάζεσαι σε ένα χώρο που σου δίνει την ευχαρίστηση ότι είσαι σε έναν αξιοπρεπή χώρο και κάνεις την εργασία σου με τον τρόπο που πρέπει. Άρα στην πραγματικότητα η αναβάθμιση των υποδομών συμβάλει και στο προσωπικό. Έρχονται και καινούργιά μηχανήματα.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα γίνει όλος καινούργιος σε λίγες εβδομάδες, έχουμε ήδη αγοράσει τα μηχανήματα. Και προχωράμε σε μια συγκλονιστικά μεγάλη αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο δίκτυο της τηλεϊατρικής το οποίο εγκαταστήσαμε στα Κέντρα Υγείας, στο οποίο τώρα θα εκπαιδευτεί το προσωπικό και θα δίνεται η δυνατότητα σε περιστατικά που οι γιατροί θα κρίνουν ότι χρειάζεται να συνδέονται με όποιον γιατρό επιθυμούν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μπορούν να κάνουν μια εξειδικευμένη εξέταση σε οποιοδήποτε μεγάλο νοσοκομείο της Ελλάδας».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε: «Πίσω από τους αριθμούς, τα κονδύλια και τα κτίρια, υπάρχουν πάντα οι άνθρωποι. Υπάρχει η αγωνία της μάνας, του ηλικιωμένου, του κάθε κατοίκου της Σταυρούπολης, του Νεοχωρίου, του Κεχροκάμπου και των Τοξοτών να ξέρει ότι, αν συμβεί κάτι, η Πολιτεία είναι εκεί, δίπλα του, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για την αναγέννηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δεν θέλαμε απλώς να μπαλώσουμε τρύπες. Θέλαμε να φτιάξουμε δομές που σέβονται τον πολίτη και αξίζουν στους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας. Σήμερα, παραδίδουμε ένα Κέντρο Υγείας σύγχρονο, ενεργειακά αυτόνομο και λειτουργικό. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, η καρδιά του Κέντρου Υγείας Σταυρούπολης είναι οι 38 άνθρωποί του, οι γιατροί, το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό. Εντολή του Υπουργού είναι η τριπλή ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: με προσωπικό, με ανακαινίσεις και εξοπλισμό. Αυτό υλοποιούμε. Γι' αυτό και δεν σταματάμε να επενδύουμε σε νέες προσλήψεις και σε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η αύξηση της επισκεψιμότητας, δείχνει το πιο σημαντικό πράγμα ότι οι πολίτες εμπιστεύονται ξανά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή την εμπιστοσύνη συνεχίζουμε να χτίζουμε, βήμα-βήμα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας

Τελευταίος σταθμός του Υπουργού Υγείας, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας δομής. Tο παρών έδωσαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Bουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, η Πρόεδρος της ΑμΚΕ «ΘΑΛΠΟΣ Ψυχική Υγεία» Αθηνά Πάσιου. Tον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος.

Στο νέο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με Άνοια/Alzheimer, με φορέα λειτουργίας την ΑμΚΕ «ΘΑΛΠΟΣ Ψυχική Υγεία», παρέχεται δωρεάν εξειδικευμένη ημερήσια θεραπευτική φροντίδα σε ασθενείς με άνοια σε όλα τα στάδια της νόσου. Η δομή, συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ Υγείας 2021-2025. Οι υπηρεσίες παρέχονται τόσο εντός του Κέντρου Ημέρας όσο και στο φυσικό περιβάλλον των ωφελούμενων, μέσω κατ’ οίκον παρεμβάσεων και κινητών κλιμακίων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Στόχος της νέας Μονάδας Ψυχικής Υγείας είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης, καθώς και η ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών τους.