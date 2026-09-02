Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Το γουακαμόλε είναι ένα δροσερό ντιπ με αβοκάντο, το οποίο μπορείτε να συνδυάσετε με ψημένες πίτες, τορτίγιες, κράκερ, φρυγανισμένο ψωμί ή φρέσκα λαχανικά, αλλά και να το προσθέσετε σε σάντουιτς και σαλάτες. Εκτός από νόστιμο, είναι και θρεπτικό, καθώς το αβοκάντο προσφέρει φυτικές ίνες, βιταμίνες και μονοακόρεστα λιπαρά. Ωστόσο, λόγω του αβοκάντο, το γουακαμόλε τείνει να είναι πλούσιο σε θερμίδες. Η παρακάτω αλάδωτη συνταγή, όμως, δεν περιέχει πρόσθετο ελαιόλαδο, αποφεύγοντας έτσι τις επιπλέον θερμίδες και διατηρώντας παράλληλα την κρεμώδη υφή και την πλούσια γεύση του.

Υλικά

1 μικρό μπολ

1 ώριμο αβοκάντο

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκ σκόρδο τριμμένη

1 κσ πιπεριά ψιλοκομμένη (γλυκιά ή καυτερή ότι προτιμάτε)

αλάτι κατά βούληση

λίγο χυμό λεμονιού (προαιρετικά)

1 ελιά για διακόσμηση αν θέλετε

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά μας.

Με ένα πιρούνι λιώνουμε το αβοκάντο και το ενώνουμε με το κρεμμύδι, το σκόρδο και την πιπεριά. Εάν θέλουμε προσθέτουμε λίγο αλάτι και λεμόνι.

Πηγή: Penelope Karagouni / Cookpad