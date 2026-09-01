ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καρκίνος ορθού: Νέα δεδομένα αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο

Μελέτες
Καρκίνος ορθού: Νέα δεδομένα αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 12:52
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Οι νέες εξελίξεις στον υψηλού κινδύνου καρκίνο του ορθού.

Μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές προκλήσεις αποτελεί ο καρκίνος του ορθού. Η βέλτιστη αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό συστηματικής θεραπείας, ακτινοθεραπείας και χειρουργικής εξαίρεσης. Ιδιαίτερα στους ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο υψηλού κινδύνου, η πιθανότητα ανάπτυξης απομακρυσμένων μεταστάσεων παραμένει σημαντική, ακόμη και όταν επιτυγχάνεται αποτελεσματικός τοπικός έλεγχος. Τα τελευταία χρόνια, η θεραπευτική στρατηγική μετατοπίζεται προς την ολική νεοεπικουρική θεραπεία (Total Neoadjuvant Therapy – TNT), κατά την οποία η συστηματική χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία ολοκληρώνονται πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι νέα δεδομένα από πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Oncology, ενισχύουν περαιτέρω αυτή την προσέγγιση, δείχνοντας ότι ένα εντατικοποιημένο σχήμα TNT με μακράς διάρκειας ακτινοθεραπεία και συνδυασμό καπεσιταβίνης–οξαλιπλατίνης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση χωρίς νόσο σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού.

Αδενοκαρκίνωμα ορθού σταδίου II ή III

Στην πολυκεντρική μελέτη συμμετείχαν 458 ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα ορθού σταδίου II ή III, οι οποίοι παρουσίαζαν τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό υψηλού κινδύνου στη μαγνητική τομογραφία. Σχεδόν οι μισοί είχαν τοπικά εκτεταμένη νόσο (cT4), περίπου το 76% είχαν νόσο με λεμφαδένες (cN2), το 71% είχαν επαπειλούμενη μεσοορθική περιτονία (MRF) και περισσότεροι από τους μισούς φλεβική διήθηση (EMVI), χαρακτηριστικά που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο τοπικής ή απομακρυσμένης υποτροπής.

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν είτε σε ένα εντατικοποιημένο σχήμα TNT, που συνδύαζε μακράς διάρκειας ακτινοθεραπεία με καπεσιταβίνη και οξαλιπλατίνη ως θεραπεία εισαγωγής, είτε στην κλασική νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία με καπεσιταβίνη, ακολουθούμενη από χειρουργική επέμβαση και επικουρική χημειοθεραπεία.

Μετά από διάμεση παρακολούθηση 51 μηνών, η εντατικοποιημένη προσέγγιση πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης. Η τριετής επιβίωση χωρίς νόσο (DFS) έφθασε το 74,8%, έναντι 66,0% με τη συμβατική θεραπεία. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε σχετική μείωση κατά περίπου 33% του κινδύνου υποτροπής ή θανάτου.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι το όφελος αφορούσε τον έλεγχο της συστηματικής νόσου, που αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις στον υψηλού κινδύνου καρκίνο του ορθού. Η τριετής επιβίωση χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις ήταν 77,7% με την εντατικοποιημένη TNT έναντι 67,6% με τη συμβατική προσέγγιση, αντιστοιχώντας σε μείωση του σχετικού κινδύνου κατά περίπου 35%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η επίδραση στην ανταπόκριση του πρωτοπαθούς όγκου. Η πλήρης παθολογοανατομική ανταπόκριση (pCR), δηλαδή η απουσία ανιχνεύσιμου βιώσιμου καρκίνου στο χειρουργικό παρασκεύασμα, επιτεύχθηκε στο 26,4% των ασθενών, έναντι μόλις 9,8% με τη συμβατική χημειοακτινοθεραπεία. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί ασθενείς της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν ευνοϊκή ιστολογική υποστροφή του όγκου, ενώ ποσοστό 81,1% κατέληξε σε ypN0 κατάσταση, χωρίς δηλαδή υπολειπόμενη λεμφαδενική νόσο.

Παρενέργειες

Το θεραπευτικό όφελος συνοδεύθηκε από αυξημένη τοξικότητα κατά τη νεοεπικουρική φάση. Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥3 κατά τη νεοεπικουρική φάση εμφανίστηκαν συχνότερα με την TNT (27,6% έναντι 8,6%), με κυριότερη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια τη θρομβοπενία. Ωστόσο, όταν αξιολογήθηκε συνολικά ολόκληρη η θεραπευτική προσέγγιση, η συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων, χωρίς αύξηση των σημαντικών μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Τα νέα δεδομένα ενισχύουν την αντίληψη ότι στον υψηλού κινδύνου τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού η θεραπεία πρέπει να αντιμετωπίζει εξαρχής όχι μόνο τον πρωτοπαθή όγκο, αλλά και τον κίνδυνο μικρομεταστατικής νόσου. Η υψηλής ποιότητας μαγνητική τομογραφία αποκτά επομένως κεντρικό ρόλο όχι μόνο στη σταδιοποίηση αλλά και στη θεραπευτική διαστρωμάτωση, αναγνωρίζοντας ασθενείς με υψηλού κινδύνου νόσο που ενδέχεται να ωφεληθούν περισσότερο από μια εντατικοποιημένη προσέγγιση.

Παρότι απαιτείται μεγαλύτερη παρακολούθηση για να αποσαφηνιστεί εάν το όφελος θα μεταφραστεί και σε στατιστικά σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, η μελέτη προσθέτει νέα δεδομένα υπέρ της ολικής νεοεπικουρικής θεραπείας ως βασικού θεραπευτικού πυλώνα στον καρκίνο του ορθού υψηλού κινδύνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 13:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η διατροφή που μείωσε περισσότερο το λίπος στο συκώτι– Τι έδειξε νέα μελέτη
Η διατροφή που μείωσε περισσότερο το λίπος στο συκώτι– Τι έδειξε νέα μελέτη 31 Αυγούστου 2026
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς εκδηλώνεται ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς 01 Σεπτεμβρίου 2026
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς εκδηλώνεται ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα

Μελέτες
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών

Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών

Επικαιρότητα
Καρκίνος του Πνεύμονα: Πειραματικό φάρμακο της AstraZeneca δίνει ελπίδες για αύξηση του χρόνου επιβίωσης

Καρκίνος του Πνεύμονα: Πειραματικό φάρμακο της AstraZeneca δίνει ελπίδες για αύξηση του χρόνου επιβίωσης

Φάρμακο
Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ: Εξέταση ούρων στο σπίτι θα μπορεί να ανιχνεύσει 9 στους 10 καρκίνους της ουροδόχου κύστης

Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ: Εξέταση ούρων στο σπίτι θα μπορεί να ανιχνεύσει 9 στους 10 καρκίνους της ουροδόχου κύστης

Μελέτες
Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία: O FDA εγκρίνει την πρώτη νέα θεραπεία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες

Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία: O FDA εγκρίνει την πρώτη νέα θεραπεία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες

Φάρμακο
Καρκίνος: Η ώρα που λαμβάνουν οι ασθενείς θεραπεία ενδέχεται να επηρεάζει την επιβίωση

Καρκίνος: Η ώρα που λαμβάνουν οι ασθενείς θεραπεία ενδέχεται να επηρεάζει την επιβίωση

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ