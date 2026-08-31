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Novo Nordisk: Η Myriam Mezher νέα γενική διευθύντρια για Ελλάδα και Κύπρο

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Novo Nordisk: Η Myriam Mezher νέα γενική διευθύντρια για Ελλάδα και Κύπρο
Novo Nordisk
Newsroom
Δευτέρα, 31/08/2026 - 14:44
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Αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2026, διαδεχόμενη τον Ολύμπιο Παπαδημητρίου, ο οποίος παραμένει στην Novo Nordisk σε συμβουλευτικό ρόλο.

Αλλαγή ηγεσίας στη Novo Nordisk Novo Nordisk για την Ελλάδα και την Κύπρο, με τη Myriam Mezher να αναλαμβάνει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η ανάληψη της ηγεσίας από τη Myriam Mezher, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Novo Nordisk σε Ελλάδα και Κύπρο, χτίζοντας πάνω στα ισχυρά θεμέλια και συνεχίζοντας με συνέπεια τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση της καινοτομίας, την επιστημονική πρόοδο και τη βελτίωση της ζωής των ασθενών. Η κα Mezher διαδέχεται τον Ολύμπιο Παπαδημητρίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της μακράς και διακεκριμένης πορείας του στη Novo Nordisk συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και στην εδραίωση της εταιρείας στην Ελλάδα, συμμετέχοντας παράλληλα, στη διαμόρφωση του ευρύτερου φαρμακευτικού κλάδου της χώρας ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης, ο κ. Παπαδημητρίου θα παραμείνει στη Novo Nordisk σε συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στη Myriam Mezher κατά το προσεχές διάστημα.

Με περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς πορείας στον φαρμακευτικό κλάδο και έχοντας αναλάβει επιτελικούς περιφερειακούς και παγκόσμιους ρόλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Levant), η Myriam Mezher διαθέτει πολυδιάστατη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοίκηση, στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και στον σχεδιασμό εμπορικής στρατηγικής. Η κα Mezher εντάχθηκε στο δυναμικό της Novo Nordisk το 2015. Πιο πρόσφατα, ηγήθηκε του Global Launch Office στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Δανία, προετοιμάζοντας την επιτυχή είσοδο στρατηγικών σκευασμάτων στην παγκόσμια αγορά, ενώ προηγουμένως διετέλεσε επικεφαλής Εμπορικής Αριστείας (Commercial Excellence) για τους Αναδυόμενους Θεραπευτικούς Τομείς, σε διεθνές επίπεδο (International Operations). Από το 2020 έως το 2023, διετέλεσε Γενική Διευθύντρια της Novo Nordisk στον Λίβανο, όπου διεύρυνε με επιτυχία την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις πολυσύνθετες δυναμικές της αγοράς.

Η Kasia Kacperska, Vice President Novo Nordisk Business Area East, καλωσόρισε τη Myriam Mezher στο νέο της ρόλο, δηλώνοντας: «Η Myriam φέρνει μαζί της πλούσια εμπειρία και ένα πρότυπο ηγεσίας που εκφράζει απόλυτα τις αξίες της Novo Nordisk. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που η Myriam θα ηγηθεί της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και του οργανισμού μας, χτίζοντας πάνω στα ισχυρά θεμέλια που τέθηκαν υπό την ηγεσία του Ολύμπιου Παπαδημητρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ολύμπιο για ακόμη μια φορά για τη σημαντική συμβολή και την ηγετική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια».

Η Myriam Mezher δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που αναλαμβάνω τη Novo Nordisk Ελλάδας και Κύπρου σε μια τόσο σημαντική στιγμή για τον κλάδο μας και για τους ασθενείς. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους ταλαντούχους συναδέλφους μας, καθώς και με τους εταίρους μας και την ευρύτερη κοινότητα της υγείας. Μαζί, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα θεμέλια που έχουν ήδη εδραιωθεί και να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία και η στενή μας συνεργασία θα μετουσιωθούν σε ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς και σε ένα ισχυρότερο, πιο βιώσιμο σύστημα υγείας».

Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου καλωσόρισε τη Myriam Mezher ως τη νέα Γενική Διευθύντρια της Novo Nordisk Ελλάδας και Κύπρου, δηλώνοντας: «Σκοπός μας στη Novo Nordisk είναι να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων που ζουν με σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Με μεγάλη χαρά παραδίδω τη σκυτάλη στη Myriam, ώστε να συνεχίσει να κάνει πράξη αυτόν τον ουσιαστικό σκοπό για τους ασθενείς στην Ελλάδα και την Κύπρο».

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