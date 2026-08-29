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Τα 5 είδη κρέατος που οι κρεοπώλες αποφεύγουν να αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ

Ευ Ζην
Τα 5 είδη κρέατος που οι κρεοπώλες αποφεύγουν να αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ
Iñigo De la Maza / Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 29/08/2026 - 06:27
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Η διαφορά δεν αφορά μόνο την τιμή των κρεάτων.

Μπορεί το σούπερ μάρκετ να αποτελεί την πιο εύκολη λύση για τις καθημερινές αγορές, όμως όταν πρόκειται για ορισμένα είδη κρέατος, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι αξίζει να προτιμήσουμε ένα εξειδικευμένο κρεοπωλείο.

Η διαφορά, όπως εξηγούν, δεν αφορά μόνο την τιμή. Έχει να κάνει με την προέλευση του κρέατος, τον τρόπο επεξεργασίας και συντήρησής του, αλλά και την εμπειρία του επαγγελματία που αναλαμβάνει την κοπή και την προετοιμασία.

Όπως επισημαίνουν κρεοπώλες, τα μικρότερα και εξειδικευμένα καταστήματα έχουν συχνά τη δυνατότητα να γνωρίζουν καλύτερα την προέλευση των προϊόντων τους, ενώ μπορούν να κάνουν πιο εξειδικευμένες κοπές και να διαχειρίζονται διαφορετικά ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα.

Υπάρχουν, μάλιστα, πέντε κατηγορίες που οι ειδικοί θεωρούν ότι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

1. Κιμάς και πουλερικά

Ο κιμάς είναι ένα από τα προϊόντα που αγοράζονται συχνότερα από τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία παραγωγής του μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά τόσο στη γεύση όσο και στην ποιότητα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο κιμάς που φτάνει στα καταστήματα έχει παραχθεί και αλεστεί σε μεγάλες μονάδες επεξεργασίας κρέατος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά κομμάτια προϊόντων.

Αντίθετα, σε ένα εξειδικευμένο κρεοπωλείο ο επαγγελματίας έχει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο κρέας που θα χρησιμοποιήσει για τον κιμά. Μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα κομμάτια, να καθορίσει την περιεκτικότητα σε λίπος και να αλέσει το κρέας την ώρα της αγοράς.

Το ίδιο ισχύει και για τον κιμά από κοτόπουλο ή άλλα πουλερικά, όπου η φρεσκάδα και η σωστή συντήρηση έχουν ιδιαίτερη σημασία.

2. «Φρέσκα» ψάρια και θαλασσινά

Παρότι τα θαλασσινά δεν αποτελούν κρέας με την αυστηρή έννοια, οι ειδικοί τα εντάσσουν στα προϊόντα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή όταν αγοράζονται από ένα σούπερ μάρκετ.

Η ένδειξη «φρέσκο» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ψάρι αλιεύθηκε πρόσφατα. Η απόσταση που έχει διανύσει μέχρι να φτάσει στο κατάστημα, ο τρόπος μεταφοράς και οι συνθήκες συντήρησης παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, μάλιστα, ένα σωστά κατεψυγμένο προϊόν μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελεί καλύτερη επιλογή. Πολλά θαλασσινά καταψύχονται πολύ σύντομα μετά την αλίευσή τους, ώστε να διατηρούνται τα χαρακτηριστικά τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη μυρωδιά. Μια έντονη ή δυσάρεστη οσμή στον χώρο όπου εκτίθενται τα ψάρια αποτελεί λόγο για να εξετάσει κανείς προσεκτικά την επιλογή του.

3. Παλαιωμένο βοδινό

Το παλαιωμένο βοδινό έχει αποκτήσει φανατικό κοινό, κυρίως χάρη στην έντονη γεύση και την ιδιαίτερη υφή του.

Οι επαγγελματίες κρεοπώλες υποστηρίζουν ότι η μέθοδος με την οποία γίνεται η ωρίμανση είναι καθοριστική. Στα εξειδικευμένα κρεοπωλεία υπάρχει συνήθως ο απαραίτητος χώρος και ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ξηρά ωρίμανση, κατά την οποία το κρέας παραμένει υπό ελεγχόμενες συνθήκες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη, στα σούπερ μάρκετ συναντάται συχνά η λεγόμενη υγρή ωρίμανση. Σε αυτή την περίπτωση, το κρέας ωριμάζει μέσα στη συσκευασία του, με αποτέλεσμα να μην απομακρύνεται η υγρασία.

Για τους ειδικούς, οι δύο διαδικασίες δεν είναι ισοδύναμες και μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα στο μαγείρεμα, στη γεύση και στην υφή.

4. Κομμάτια κρέατος με κόκαλο

Μια μπριζόλα ή ένα άλλο κομμάτι κρέατος με κόκαλο μπορεί να δώσει εξαιρετικό αποτέλεσμα στο μαγείρεμα. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί συνιστούν μεγαλύτερη προσοχή στη συντήρηση τέτοιων προϊόντων.

Η φρεσκάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την κοπή και τη συσκευασία μέχρι την αγορά. Εάν οι συνθήκες ψύξης δεν είναι οι κατάλληλες ή το προϊόν παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη βιτρίνα, αυξάνονται οι πιθανότητες αλλοίωσης.

Ενδείξεις όπως δυσάρεστη ή ξινή μυρωδιά, γλοιώδης υφή ή ασυνήθιστη αλλαγή στο χρώμα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Οι κρεοπώλες υποστηρίζουν ότι στα καταστήματα όπου το κρέας αντικαθίσταται συχνότερα, είναι ευκολότερο να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες φρεσκάδας.

5. Πατέ και εντόσθια

Συκώτι, νεφρά, γλυκάδια και άλλα εντόσθια απαιτούν ιδιαίτερη γνώση τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την προετοιμασία τους.

Οι επαγγελματίες του κλάδου θεωρούν ότι ένα εξειδικευμένο κρεοπωλείο μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς ο κρεοπώλης γνωρίζει τον σωστό τρόπο καθαρισμού, κοπής και συντήρησης κάθε προϊόντος.

Ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση απαιτούν προϊόντα όπως το πατέ. Πρόκειται για παρασκευές που χρειάζονται συγκεκριμένο εξοπλισμό, σωστή θερμοκρασία και εμπειρία κατά την παρασκευή και τη διατήρησή τους.

Στα σούπερ μάρκετ, ορισμένα εντόσθια μπορεί επίσης να έχουν μικρότερη ζήτηση και να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητά τους.

Δεν σημαίνει ότι το σούπερ μάρκετ είναι πάντα κακή επιλογή

Οι επαγγελματίες κρεοπώλες διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε κρέας που πωλείται σε ένα σούπερ μάρκετ είναι κακής ποιότητας ή ότι πρέπει να αποφεύγονται συνολικά οι αγορές από τέτοια καταστήματα.

Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τι αγοράζουμε, να ελέγχουμε την ημερομηνία, την εμφάνιση και τη συσκευασία του προϊόντος και να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες συντήρησης.

Για πιο εξειδικευμένες κοπές, παλαιωμένα κρέατα, κιμά που θέλουμε να αλεστεί εκείνη τη στιγμή ή προϊόντα που απαιτούν ειδική προετοιμασία, ένα καλό κρεοπωλείο μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη εξειδίκευση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Πηγή: Dnews.gr

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 23:21
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