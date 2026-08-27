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Ποια είναι η σωστή ώρα για να τρώτε βραδινό για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου

Ευ Ζην
Ποια είναι η σωστή ώρα για να τρώτε βραδινό για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου
Stefan Vladimirov / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 27/08/2026 - 02:29
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Πόση ώρα πριν τον ύπνο συνιστάται να τρώτε το βραδινό για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου.

Η διαχείριση του σακχάρου δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώτε, αλλά και από το πότε τρώτε. Η ώρα των γευμάτων επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη και διαχειρίζεται τη γλυκόζη, καθώς η ευαισθησία στην ινσουλίνη μεταβάλλεται στη διάρκεια της ημέρας ακολουθώντας τον κιρκάδιο ρυθμό.

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει η ώρα του βραδινού, επειδή η ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τη γλυκόζη μειώνεται όσο πλησιάζει η νύχτα. Έτσι, ακόμη και αν καταναλώσετε το ίδιο γεύμα, η επίδρασή του στο σάκχαρο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ώρα.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα βραδινού για ρύθμιση του σακχάρου

Δεν υπάρχει μία ιδανική ώρα βραδινού που να ταιριάζει σε όλους. Ωστόσο, μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη διαπίστωσε ότι, όταν τρώτε μέσα στις δύο τελευταίες ώρες πριν από τον ύπνο, το σώμα σας δυσκολεύεται περισσότερο να ρυθμίσει το σάκχαρο μετά το γεύμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αποφυγή του βραδινού λίγο πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της γλυκόζης, καθώς η πρόσληψη τροφής συμβαδίζει καλύτερα με τους φυσικούς κιρκάδιους ρυθμούς του σώματός σας.

Επιπλέον έρευνες δείχνουν ότι το βραδινό νωρίτερα μέσα στη μέρα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου:

  • Μία τυχαιοποιημένη μελέτη σε υγιείς ενήλικες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν συσκευή συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης, διαπίστωσε ότι το βραδινό στις 6:00 μ.μ. βελτίωσε τόσο τη ρύθμιση της γλυκόζης σε διάστημα 24 ωρών όσο και τον μεταβολισμό των λιπιδίων κατά το πρωινό της επόμενης ημέρας, σε σύγκριση με την κατανάλωση του ίδιου ακριβώς γεύματος στις 9:00 μ.μ.
  • Μία ακόμη τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ότι το βραδινό στις 10:00 μ.μ. συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης στη διάρκεια της νύχτας, υψηλότερες συγκεντρώσεις ινσουλίνης και χαμηλότερη οξείδωση των λιπαρών οξέων σε μία ομάδα υγιών ενηλίκων, σε σύγκριση με την κατανάλωση του ίδιου γεύματος στις 6:00 μ.μ.

Γιατί η ώρα του βραδινού επηρεάζει το σάκχαρο

Η ώρα που τρώτε βραδινό επηρεάζει το σάκχαρο, επειδή ο κύκλος ύπνου και εγρήγορσης του σώματός σας, δηλαδή ο κιρκάδιος ρυθμός, ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τη γλυκόζη, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά σας. Αυτό το εσωτερικό ρολόι των 24 ωρών επηρεάζει την έκκριση ινσουλίνης, την ευαισθησία στην ινσουλίνη, την παραγωγή γλυκόζης και την πρόσληψή της από τους ιστούς. Επομένως, το ίδιο γεύμα μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά το σάκχαρο, ανάλογα με την ώρα που το καταναλώνετε.

Το σώμα σας ανταποκρίνεται καλύτερα στην ινσουλίνη και απομακρύνει αποτελεσματικότερα τη γλυκόζη από το αίμα κατά τις πρωινές ώρες. Η ικανότητα αυτή μειώνεται σταδιακά όσο περνά η ημέρα, ακολουθώντας τον κιρκάδιο ρυθμό. Τα άτομα που τρώνε συχνά τη νύχτα, όπως όσοι εργάζονται σε βάρδιες, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η διατάραξη του κιρκάδιου ρυθμού επηρεάζει αρνητικά τον μεταβολισμό της γλυκόζης.

Η κατανάλωση τροφής νωρίτερα μέσα στην ημέρα μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο

Ο περιορισμός της κατανάλωσης τροφής στις πρώτες ώρες της ημέρας μπορεί να ενισχύσει τα οφέλη του βραδινού νωρίς. Σε μία τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη, στην οποία συμμετείχε μία μικρή ομάδα ενηλίκων με υπερβάλλον βάρος, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν όλες τις θερμίδες τους από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. Όταν ακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα, παρουσίασαν καλύτερα μέσα επίπεδα γλυκόζης σε διάστημα 24 ωρών και μικρότερες διακυμάνσεις του σακχάρου, σε σύγκριση με το πρόγραμμα κατά το οποίο έτρωγαν από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. Η πρόσληψη θερμίδων και το σωματικό βάρος τους δεν μεταβλήθηκαν.

Η κατανάλωση τροφής νωρίτερα μέσα στην ημέρα μπορεί να ωφελήσει τόσο τη βραχυπρόθεσμη όσο και τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση του σακχάρου, σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 103.000 ενήλικες και παρακολουθήθηκαν για διάμεσο χρονικό διάστημα 7,3 ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έτρωγαν αργά το πρώτο γεύμα της ημέρας είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση του πρώτου γεύματος πριν από τις 8:00 π.μ. και του τελευταίου πριν από τις 7:00 μ.μ. ενδέχεται να μειώνει μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο διαβήτη.

Ποιοι μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από την αλλαγή της ώρας του βραδινού

Το βραδινό νωρίτερα μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2. Έρευνες σε ενήλικες με διαβήτη δείχνουν ότι, όταν καταναλώνουν τις περισσότερες θερμίδες στα πρώτα γεύματα της ημέρας και λιγότερες αργότερα, μπορεί να βελτιωθούν η καθημερινή ρύθμιση της γλυκόζης, η αύξηση του σακχάρου μετά τα γεύματα και τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η οποία αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση του σακχάρου. Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα σε σύγκριση με την κατανάλωση περισσότερων θερμίδων αργότερα μέσα στην ημέρα. Όμως, χρειάζονται περισσότερες έρευνες προτού αυτή η προσέγγιση ενταχθεί στη διαχείριση του διαβήτη.

Ακόμη και μία σύντομη αλλαγή στην ώρα των γευμάτων μπορεί να βελτιώσει τη ρύθμιση του σακχάρου στα άτομα με διαβήτη τύπου 2. Σε μία μικρή μελέτη με 10 άτομα που είχαν ανεπαρκώς ρυθμισμένο διαβήτη τύπου 2 και συνήθιζαν να τρώνε βραδινό μετά τις 10:00 μ.μ., η κατανάλωση βραδινού πριν από τις 8:00 μ.μ. για μία εβδομάδα βελτίωσε βραχυπρόθεσμα τη γλυκόζη νηστείας, τον γλυκαιμικό έλεγχο και την αντίσταση στην ινσουλίνη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 03:01
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