Ο περιορισμός της ζάχαρης τις 1.000 πρώτες ημέρες της ζωής έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία μετά την ενηλικίωση

Τι συνέβη στα παιδιά που πέρασαν τις πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής τους με λιγότερη ζάχαρη – Τι έδειξαν στοιχεία από το 1940

Ήταν Ιανουάριος του 1940 και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι γερμανικές επιθέσεις στα πλοία που μετέφεραν εισαγόμενα προϊόντα απειλούσαν να προκαλέσουν ακραίες ελλείψεις τροφίμων και ουσιαστικά να αναγκάσουν τη χώρα να παραδοθεί εξαιτίας της πείνας. Μέσα σε μία νύχτα επιβλήθηκε αυστηρό δελτίο τροφίμων, το οποίο περιόριζε τις ποσότητες συγκεκριμένων προϊόντων που μπορούσαν να αγοράσουν οι πολίτες, ακόμη και βασικών αγαθών όπως η ζάχαρη.

Δεκαετίες αργότερα, αφού μεσολάβησαν ολόκληρες ζωές, έρευνα δείχνει ότι ο υποχρεωτικός περιορισμός της ζάχαρης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο φαίνεται να βελτίωσε θεαματικά την υγεία μιας ολόκληρης γενιάς παιδιών που γεννήθηκαν εκείνη την περίοδο.

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα υγείας 64.761 ατόμων που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1951 έως το 1956. Τα στοιχεία προήλθαν από τη μελέτη UK Biobank.

Το δελτίο στη ζάχαρη καταργήθηκε απότομα τον Σεπτέμβριο του 1953 και αμέσως μετά η μέση κατανάλωσή της διπλασιάστηκε γρήγορα.

Εστιάζοντας στην περίοδο από το 1951 έως το 1956, η οποία περιλάμβανε τόσο τα χρόνια πριν όσο και τα χρόνια μετά την κατάργηση του μέτρου, οι ερευνητές μπόρεσαν να συγκρίνουν την υγεία κατά την ενήλικη ζωή των μωρών που πέρασαν τις πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής τους, από τη σύλληψη έως την ηλικία των δύο ετών, με περιορισμένη πρόσληψη ζάχαρης, με εκείνη των μωρών που γεννήθηκαν αμέσως μετά την άρση των περιορισμών.

Συνέκριναν επίσης τα μωρά που έζησαν για μεγαλύτερο διάστημα με το δελτίο στη ζάχαρη με εκείνα που γεννήθηκαν λίγο αργότερα, αλλά πριν από την κατάργησή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ερευνητές αξιοποίησαν αυτό το ιστορικό γεγονός και τα μοναδικά επιστημονικά δεδομένα που προσφέρει.

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι τα μωρά που μεγάλωσαν με περιορισμένη πρόσληψη ζάχαρης αντιμετώπιζαν μικρότερο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ φαίνεται ότι είχαν και καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία.

Τι ισχύει, όμως, για τον κίνδυνο καρκίνου;

Η νέα μελέτη, την οποία πραγματοποίησαν οι οικονομολόγοι υγείας Chen Zhu από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Κίνας και Weilong Zhang από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, απαντά σε αυτό το ερώτημα. Τα αποτελέσματά της δείχνουν σημαντική μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου στα μωρά των οποίων η πρόσληψη ζάχαρης περιορίστηκε στην αρχή της ζωής τους.

Τα μωρά αυτά και οι γονείς τους δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές διαφημίσεις ούτε τα γεμάτα ράφια των σούπερ μάρκετ, που τους δελέαζαν με ολοένα πιο γλυκά τρόφιμα. Ωστόσο, τα ευρήματα προσφέρουν μια εικόνα για το πώς η ζάχαρη ή η απουσία της επηρεάζει την υγεία.

Σε σύγκριση με τα μωρά που δεν έζησαν με δελτίο στη ζάχαρη, όσα είχαν περιορισμένη πρόσληψη κατά τις πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής τους παρουσίαζαν κατά 69% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του συκωτιού στην ενήλικη ζωή. Καταγράφηκε επίσης χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη κατά 52%, καρκίνου του πνεύμονα κατά 41%, καρκίνου του ορθού κατά 40% και καρκίνου του μαστού κατά 36%.

Τα μωρά που μεγάλωσαν με περιορισμένη πρόσληψη ζάχαρης έτειναν επίσης να έχουν μακρύτερα τελομερή. Πρόκειται για τα προστατευτικά τμήματα στα άκρα των χρωμοσωμάτων, τα οποία προστατεύουν το γενετικό υλικό και συνδέονται με τη μακροζωία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το μήκος των τελομερών τους αντιστοιχούσε σε περίπου 2,2 χρόνια μικρότερης βιολογικής γήρανσης. Αυτό υποδηλώνει ότι γερνούσαν με πιο αργό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και είχαν συνολικά καλύτερη υγεία από τους συμμετέχοντες που δεν είχαν βιώσει τον περιορισμό της ζάχαρης.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι τα μωρά που μεγάλωσαν με δελτίο στη ζάχαρη φάνηκε να διατηρούν μέχρι την ενήλικη ζωή συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες, σε αντίθεση με τους συνομηλίκους τους που δεν είχαν βιώσει τον ίδιο περιορισμό.

«Οι γενιές που έζησαν με το δελτίο καταναλώνουν λιγότερη ζάχαρη, τρώνε μικρότερες ποσότητες φαγητού και ακολουθούν πιο υγιεινή και πιο ποικίλη διατροφή ακόμη και πέντε δεκαετίες μετά την κατάργηση του μέτρου», έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά οι ερευνητές διατύπωσαν ορισμένες πιθανές εξηγήσεις.

«Ο βαθμός γλυκύτητας στον οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι από πολύ νωρίς στη ζωή τους μπορεί να διαμορφώσει τις γευστικές προτιμήσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξήγησε ο Weilong Zhang στο The Conversation.

«Φαίνεται ότι λειτουργούν δύο μηχανισμοί. Ο ένας είναι βιολογικός, καθώς η διατροφή στην αρχή της ζωής μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται ο μεταβολισμός, τα όργανα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο άλλος αφορά τη συμπεριφορά, καθώς η προτίμηση για λιγότερο γλυκές γεύσεις, όταν διαμορφώνεται νωρίς, φαίνεται ότι διατηρείται».

Αν και επρόκειτο μόνο για μελέτη παρατήρησης, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι συνθήκες που δημιούργησε η απότομη κατάργηση του δελτίου στη ζάχαρη έμοιαζαν με πείραμα, καθώς χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο σαφώς διακριτές ομάδες. Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτό προσφέρει ένα είδος «αιτιώδους τεκμηρίωσης» για τη σχέση ανάμεσα στην πρόσληψη ζάχαρης και στον κίνδυνο καρκίνου κατά την ενήλικη ζωή.

Αυτό μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, αλλά τα ίδια τα ευρήματα είναι απολύτως σαφή.

Σε καιρό πολέμου, μία ολόκληρη γενιά παιδιών αναγκάστηκε να περιορίσει την πρόσληψη ζάχαρης σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα που συνιστά σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για όλους.

Και όπως αποδείχθηκε, τα παιδιά αυτά ήταν πιο υγιή.