⁠Μπάρες δημητριακών με σοκολάτα ταχίνι, χουρμάδες και ξηρούς καρπούς - Συνταγή

Οι μπάρες δημητριακών είναι μια ιδιαίτερα βολική, εύκολη και νόστιμη επιλογή για σνακ στο σπίτι, στο γραφείο ή μετά την άσκηση. Ωστόσο, πολλές από τις μπάρες που κυκλοφορούν στο εμπόριο περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και απλών υδατανθράκων, καθώς και πρόσθετα ή συντηρητικά. Η παρασκευή τους στο σπίτι είναι πολύ πιο εύκολη από όσο μπορεί να νομίζετε και σας επιτρέπει να γνωρίζετε ακριβώς ποια υλικά περιέχουν. Η συγκεκριμένη συνταγή δεν χρειάζεται ψήσιμο και συνδυάζει μαύρη σοκολάτα, ταχίνι ολικής, χουρμάδες, μέλι, δημητριακά και ξηρούς καρπούς. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείτε να ετοιμάσετε ένα χορταστικό σνακ και να το διατηρήσετε στο ψυγείο για τις επόμενες ημέρες.

Υλικά για 20 τμχ

200 γρ. ταχίνι ολικής

200 γρ. σοκολάτα 60% μαύρη

80 γρ. μέλι

200 γρ. ξηρούς καρπούς (φουντούκι, καρύδι, φιστίκι Μεσσηνίας ανάλατο)

100 γρ. χουρμάδες ψιλοκομμένους

100 γρ. δημητριακά της αρεσκείας σας

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Σε μπεν μαρί βάζουμε το ταχίνι με την σοκολάτα και το μέλι να καραμελώσουν (45 βαθμούς εάν υπάρχει θερμόμετρο) αλλιώς να είναι ανεκτό στο δάχτυλο μας χωρίς να μας καίει.

Κατεβάζουμε από την φωτιά και ρίχνουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά μας και ρίχνουμε το μείγμα μας σε ένα τσέρκι 20εκ τετράγωνο (διαφορετικά ότι φόρμα έχετε)

Στρώνουμε καλά και αφήνουμε στο ψυγείο για 3 ώρες. Κόβουμε σε ορθογώνιο σχήμα και αποθηκεύουμε σε δροσερό μέρος.

Πηγή: Nektarios N / Cookpad