Ποια άσκηση συστήνεται να αποφεύγουν όσοι έχουν καρδιακές παθήσεις

Εκτός από το να μην καπνίζετε, η τακτική άσκηση είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για την υγεία της καρδιάς σας. Και τα επιστημονικά στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Πληθώρα αξιόπιστων μελετών δείχνει ότι η συχνή άσκηση συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας, αλλά και θανάτου από αυτήν. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Το περπάτημα είναι μία μορφή άσκησης που έχει μελετηθεί εκτενώς και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη. Έρευνες έχουν δείξει ότι το τακτικό περπάτημα βελτιώνει σημαντικά την υγεία της καρδιάς, μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιορίζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Μάλιστα, το περπάτημα για 30 λεπτά την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, συνδέεται με 19% μικρότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Πρόκειται για σημαντική διαφορά.

Πολλοί θεωρούν ότι όσο πιο έντονη είναι μία προπόνηση τόσο περισσότερο ωφελεί το σώμα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η έντονη αερόβια άσκηση μπορεί πράγματι να ωφελήσει την καρδιά. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν σημαίνει πάντοτε και καλύτερα αποτελέσματα.

Τι πρέπει να προσέχετε αν έχετε καρδιακές παθήσεις

Υπάρχουν δύο τρόποι να αυξήσετε τη δυσκολία μίας προπόνησης: να καταβάλετε μεγαλύτερη προσπάθεια ή να ανεβάσετε τη θερμοκρασία. «Τόσο η ζέστη όσο και η έντονη προσπάθεια αναγκάζουν το καρδιαγγειακό σύστημα να δουλέψει πιο σκληρά», εξήγησε στο Parade ο καρδιολόγος Travis Benzing.

Αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για κάποιον που είναι υγιής. Όσοι, όμως, έχουν καρδιακές παθήσεις χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικοί, σύμφωνα με τον ίδιο. Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουν μία δημοφιλή μορφή άσκησης: τη γιόγκα σε θερμαινόμενο χώρο, γνωστή ως hot yoga.

Εάν έχετε κάποια καρδιακή πάθηση, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας πριν δοκιμάσετε τη συγκεκριμένη μορφή γιόγκα, σύμφωνα με τον Benzing. Για ορισμένους ανθρώπους μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Και οι δύο γιατροί τόνισαν ότι προσοχή χρειάζεται και από όσους έχουν άσθμα. «Αν και οι τεχνικές ελεγχόμενης αναπνοής που χρησιμοποιούνται στη γιόγκα μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία των πνευμόνων, η υψηλή θερμοκρασία και η αυξημένη υγρασία μπορεί να προκαλέσουν σπασμό των αεραγωγών και να οδηγήσουν σε έξαρση του άσθματος. Όποιος έχει άσθμα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό του πριν δοκιμάσει ένα μάθημα σε θερμαινόμενο χώρο», επισήμανε ο Said Ashraf, επεμβατικός καρδιολόγος στο AtlantiCare.

Τι συμβαίνει στην καρδιά σας όταν ασκείστε σε υψηλή θερμοκρασία

Εάν δεν έχετε κάποια καρδιακή πάθηση και γενικά είστε υγιείς, η άσκηση σε θερμαινόμενο χώρο, όπως η hot yoga, μπορεί να προσφέρει ορισμένα οφέλη, σύμφωνα με τους δύο καρδιολόγους. «Όταν ασκείστε σε υψηλή θερμοκρασία, η καρδιά σας δουλεύει λίγο πιο σκληρά, καθώς πρέπει να στείλει αίμα προς το δέρμα για να βοηθήσει το σώμα σας να δροσιστεί, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί τους μυς με αίμα πλούσιο σε οξυγόνο», εξήγησε ο Benzing.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ρυθμίζει αποτελεσματικότερα τη θερμοκρασία του. Καθώς βελτιώνεται η φυσική κατάσταση, ενδέχεται επίσης να υπάρξει μία μικρή θετική επίδραση στην αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Ashraf πρόσθεσε: «Μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες δείχνουν ότι η γιόγκα προσφέρει σημαντικά οφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα, όπως χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, καλύτερο λιπιδαιμικό προφίλ και χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ηρεμίας. Παρότι οι μελέτες που αφορούν ειδικά τη γιόγκα σε θερμαινόμενο χώρο έχουν πραγματοποιηθεί σε μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, τα ευρήματά τους δείχνουν παρόμοια καρδιαγγειακά οφέλη».

Η γιόγκα σε θερμαινόμενο χώρο αποτελεί έναν τρόπο να αυξήσετε την ένταση της προπόνησης. Ο Benzing υπογράμμισε, όμως, ότι το κύριο όφελος προέρχεται από την ίδια την άσκηση και όχι από τη θερμοκρασία. «Η ζέστη είναι απλώς ένα επιπλέον στοιχείο, όχι αυτό που κάνει τη διαφορά», είπε.

Πώς να ασκείστε με ασφάλεια εάν έχετε καρδιακή πάθηση

Εάν έχετε κάποια καρδιακή πάθηση, μπορεί να διστάζετε να ασκηθείτε επειδή δεν θέλετε να επιβαρύνετε περισσότερο την καρδιά σας. Από την άλλη, σύμφωνα με τους δύο καρδιολόγους, η άσκηση ωφελεί όλους, ακόμη και όσους έχουν καρδιακές παθήσεις.

Πριν αρχίσετε να γυμνάζεστε, είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον γιατρό σας πώς μπορείτε να ασκείστε με ασφάλεια. Υπάρχουν, πάντως, ορισμένες γενικές συμβουλές που αξίζει να έχετε υπόψη, σύμφωνα με τους δύο γιατρούς.

Ο Benzing τόνισε ότι είναι σημαντικό να κάνετε σωστή προθέρμανση και αποθεραπεία και να μην περνάτε απότομα σε μία έντονη προπόνηση. Συνέστησε επίσης να ρωτήσετε τον γιατρό σας ποια πρέπει να είναι η δική σας ζώνη στόχου καρδιακών παλμών και να φροντίζετε να παραμένετε μέσα σε αυτήν όσο ασκείστε.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης είναι σημαντικό να πίνετε αρκετά υγρά. Επίσης, πρέπει να σταματήσετε αμέσως την άσκηση εάν εμφανίσετε πόνο στο στήθος, ασυνήθιστη δύσπνοια, πολύ γρήγορους καρδιακούς παλμούς ή ζάλη.

«Εάν λαμβάνετε κάποιον β αναστολέα ή παρόμοιο φάρμακο, οι καρδιακοί παλμοί σας δεν θα αυξάνονται κατά την άσκηση όσο αυξάνονταν παλαιότερα. Έτσι, μπορεί να κουράζεστε εντονότερα και νωρίτερα, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ικανότητά σας να ασκηθείτε», πρόσθεσε ο Benzing.

Εκτός από τη γιόγκα σε θερμαινόμενο χώρο, ο Ashraf ανέφερε ότι όσοι έχουν καρδιακές παθήσεις ίσως θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγουν τη διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) και τα σπριντ μέγιστης έντασης. «Αυτές οι δραστηριότητες προκαλούν απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των αναγκών της καρδιάς σε οξυγόνο», εξήγησε. Ο Benzing πρόσθεσε ότι όσοι έχουν καρδιακές παθήσεις είναι προτιμότερο να αποφεύγουν επίσης την άρση πολύ μεγάλων βαρών, την άσκηση σε μεγάλο υψόμετρο και τα λουτρά με παγωμένο νερό.

Η άσκηση είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για την καρδιά. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Εάν, όμως, έχετε κάποια καρδιακή πάθηση, είναι πάντα προτιμότερο να συζητάτε με τον γιατρό σας ποιες μορφές άσκησης είναι ασφαλείς για εσάς και ποιες όχι. Ίσως χρειαστεί να αποφεύγετε ορισμένες δημοφιλείς προπονήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ασκείστε καθόλου. Σημαίνει απλώς ότι πρέπει να επιλέγετε ό,τι είναι καλύτερο για τη δική σας υγεία και όχι ό,τι ακολουθούν όλοι οι άλλοι.