Οι καρδιολόγοι συμφωνούν: «Αυτή είναι η καλύτερη τροφή για την καρδιά»

Η υγεία της καρδιάς μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι ο τρόπος ζωής, η διατροφή ή η κληρονομικότητα.

Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς. «Η διατροφή είναι ένας από τους λίγους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου που μπορεί κάποιος να ελέγξει άμεσα καθημερινά, και επηρεάζει σχεδόν κάθε μηχανισμό που προκαλεί καρδιακές παθήσεις», λέει ο καρδιολόγος Muzamil Khawaja, MD στο EatingWell.

«Αυτό που τρώτε διαμορφώνει άμεσα τα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο στο αίμα και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, το σωματικό βάρος, ακόμη και το επίπεδο φλεγμονής που κυκλοφορεί στα αιμοφόρα αγγεία», προσθέτει. Αν και πολλά τρόφιμα μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς - όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως πλούσια σε φυτικές ίνες - τα λιπαρά ψάρια είναι μεταξύ των κορυφαίων τροφών.

Γιατί τα λιπαρά ψάρια θεωρούνται ως η καλύτερη τροφή για την υγεία της καρδιάς

- Μπορούν να υποστηρίξουν τα υγιή επίπεδα χοληστερίνης

Τα λιπαρά ψάρια μπορούν να υποστηρίξουν τα υγιή επίπεδα HDL, («καλής» χοληστερίνης) χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ιδιαίτερα DHA (εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ) και EPA (εικοσαπενταενοϊκό οξύ). «Μιλάμε πάντα για τη μείωση της LDL, της κακής χοληστερόλης, και μην με παρεξηγείτε, πρέπει να το κάνουμε σε πολλούς ασθενείς, αλλά τι γίνεται με την καλή χοληστερόλη, την HDL», επισημαίνει ο καρδιολόγος – ηλεκτροφυσιολόγος Rajesh S. Banker, M.D., MPH. «Τα λιπαρά ψάρια μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της HDL και στη διατήρηση υγιούς, ανεμπόδιστης ροής αίματος μέσω των αρτηριών», συμπληρώνει.

- Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων

Η χοληστερίνη δεν είναι το μόνο λίπος στο αίμα, που επηρεάζει την υγεία της καρδιάς. Τα τριγλυκερίδια είναι ένας τύπος λίπους που κυκλοφορεί στο αίμα, και αποθηκεύεται ως ενέργεια στον λιπώδη ιστό. Αν και το σώμα χρειάζεται κάποια τριγλυκερίδια, τα σταθερά υψηλά επίπεδα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

«Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα στα λιπαρά ψάρια, EPA και DHA, μειώνουν την παραγωγή σωματιδίων πλούσιων σε τριγλυκερίδια που ονομάζονται VLDL από το ήπαρ», διευκρινίζει ο Khawaja. «Τα υψηλά τριγλυκερίδια αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις και είναι ιδιαίτερα συχνά σε άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη ή μεταβολικό σύνδρομο, επομένως η μείωσή τους μειώνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο», προσθέτει.

- Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής

Η χρόνια φλεγμονή βλάπτει την επένδυση των αιμοφόρων αγγείων και τροφοδοτεί κάθε στάδιο της αθηροσκλήρωσης, μιας στένωσης των αρτηριών που προκαλείται από τη συσσώρευση πλάκας. Γι' αυτό οι καρδιολόγοι αναγνωρίζουν πλέον τη χρόνια φλεγμονή ως σημαντικό παράγοντα καρδιαγγειακών παθήσεων.

«Η συστηματική φλεγμονή είναι ένας τεράστιος παράγοντας στρες για το καρδιαγγειακό σύστημα και τη συνολική υγεία», λέει ο Banker. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φλεγμονής. Τα ποιοτικά λιπαρά ψάρια προσφέρουν ισχυρά αντιφλεγμονώδη οφέλη, που μπορούν να σταθεροποιήσουν το αγγειακό σύστημα και να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων», εξηγεί ο ίδιος.

- Μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε έναν υγιή καρδιακό ρυθμό

Η τακτική κατανάλωση λιπαρών ψαριών μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς, καθώς και σε άλλες πτυχές της καρδιαγγειακής λειτουργίας. «Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα υποστηρίζουν επίσης την κανονική ηλεκτρική λειτουργία της καρδιάς και βοηθούν τα αιμοφόρα αγγεία να παραμένουν εύκαμπτα και υγιή», ξεκαθαρίζει ο καρδιολόγος Rick Snyder. «Αν και τα λιπαρά ψάρια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα φάρμακα όταν χρειάζονται, η τακτική συμπερίληψή τους ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη καρδιαγγειακή ευεξία», καταλήγει.