Γιατί πρέπει να τρώμε μέλι όταν κάνει κρύο

Η εναλλαγή από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο και από το φθινόπωρο στο χειμώνα μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό και να τον κάνει πιο ευάλωτο. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα αυξάνονται τα κρυολογήματα και οι ιώσεις. Τώρα, μπορεί να αναρωτιέστε τι σχέση έχουν τα παραπάνω με το μέλι.

«Το μέλι δεν αποτελεί μόνο πηγή υδατανθράκων και έναν τρόπο να γλυκάνετε τα αγαπημένα σας πιάτα, αλλά περιέχει επίσης ποικιλία βιταμινών και μετάλλων», εξηγεί η Melissa Jaeger, Επικεφαλής του τμήματος διατροφής της MyFitnessPal. Το μέλι είναι επίσης πλούσιο σε ουσίες όπως αντιοξειδωτικά, φλαβονοειδή και φαινολικά οξέα, τα οποία «βοηθούν στην προστασία των κυττάρων μας από βλάβες», προσθέτει.

«Τα βασικά αντιοξειδωτικά στο μέλι είναι τα φλαβονοειδή και τα φαινολικά οξέα, καθώς και η βιταμίνη C και άλλα ένζυμα», αναφέρει η ειδικός σε θέματα δημόσιας υγείας Jennifer Dunphy (DrPH, MBA, MPH). «Ο όρος αντιοξειδωτικά σημαίνει ότι οι ουσίες αυτές εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό μας», διευκρινίζει.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και ιδιαίτερα καθώς πέφτει η θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να εντάσσουμε στη διατροφή μας πηγές αντιοξειδωτικών για να υποστηρίξουμε τη συνολική υγεία και ευεξία, συμπληρώνει η Jaeger, προσθέτοντας ότι «ο συγκεκριμένος συνδυασμός και η ποσότητα αυτών των ενώσεων που περιέχονται στο μέλι εξαρτώνται ουσιαστικά από την πηγή του νέκταρ (το είδος του άνθους)».

Εάν έχετε συγκεκριμένες ανάγκες, ένας διατροφολόγος μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποιος τύπος μελιού είναι ο καταλληλότερος για εσάς. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Dunphy, «το πιο σκουρόχρωμο μέλι τείνει να περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά σε σχέση με το ανοιχτόχρωμο μέλι».

Εκτός από την αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση του, το μέλι διαθέτει επίσης αντιμικροβιακές ιδιότητες, σύμφωνα με την Dunphy. «Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξουδετερώσει παθογόνους μικροοργανισμούς», αναφέρει η ίδια. «Υπάρχουν επίσης ενδείξεις σε ορισμένες μελέτες ότι το μέλι μπορεί να ρυθμίσει το ανοσοποιητικό σύστημα και, κατά συνέπεια, να προσφέρει προστασία από λοιμώξεις», λέει. Αν είστε επιρρεπείς σε λοιμώξεις (όπως η γρίπη) κατά τους ψυχρότερους μήνες, το μέλι μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή σας για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Επίσης, το μέλι είναι ένα αποτελεσματικό «φάρμακο» της φύσης για τον ερεθισμένο λαιμό. Η Dunphy ξεκαθαρίζει ότι ορισμένες μελέτες αναφέρουν πως το μέλι είναι «εφάμιλλο ή και καλύτερο από τα αντιισταμινικά και ορισμένα σιρόπια για τον βήχα» για αυτόν τον σκοπό. «Οι αντιμικροβιακές του ιδιότητες βοηθούν στην καταπράυνση του ερεθισμού και η υφή του συμβάλλει στην θωράκιση του λαιμού», λέει η ίδια.