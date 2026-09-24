Γυναίκες το 77% των εργαζομένων στην Υγεία, αλλά πληρώνονται έως και 28% λιγότερο

Παρότι ο τομέας της Yγείας και της φροντίδας στην Ευρώπη αποτελείται κατά πλειοψηφία από γυναίκες, εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικό και επίμονο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), με τίτλο «Gender pay gap in the health and care sector in the WHO European Region: evidence brief».

Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτής της μισθολογικής διαφοράς δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες (όπως προσόντα ή εμπειρία), γεγονός που υποδηλώνει συστημική υποτίμηση της εργασίας των γυναικών και υποβόσκουσες προκαταλήψεις. Με λίγα λόγια, ο λόγος που υποαμοίβεται μία γυναίκα είναι απλά το φύλο! Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της έρευνας, η ανισότητα αυτή δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά επηρεάζει αρνητικά την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού, την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, καθώς και τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η έκθεση τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές. Η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος στην υγεία θα ενισχύσει όχι μόνο την ισότητα των φύλων, αλλά και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας.

Στοιχεία

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 77% του συνολικού εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της φροντίδας στην Ευρώπη.

Ωστόσο, σε επίπεδο μηνιαίου μισθού, οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 28% λιγότερα από τους άνδρες (πριν προσαρμοστούν οι ώρες εργασίας). Ακόμη και μετά την προσαρμογή για τις ώρες εργασίας, παραμένει μια διαφορά 19% στις ωριαίες αποδοχές.

Όταν συνυπολογιστούν παράγοντες όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, ο δημόσιος/ιδιωτικός τομέας και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική), το χάσμα μειώνεται στο 6%, υποδεικνύοντας ότι ένα μεγάλο μέρος της διαφοράς οφείλεται σε δομικές ανισότητες.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο μισθολογικό, αλλά αγγίζει όλους τους τομείς της επαγγελματικής ύπαρξης. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αν και οι γυναίκες είναι το 77% των εργαζομένων, κατέχουν μόλις το 55% των υψηλότερα αμειβόμενων θέσεων.

Η ανισότητα που αποτυπώνεται στον χώρο της Υγείας και της φροντίδας επηρεάζει ένα μεγάλο κομμάτι των ευρωπαίων πολιτών, καθώς η υγεία και η κοινωνική φροντίδα αποτελούν τον 4ο μεγαλύτερο τομέα απασχόλησης στην ήπειρο, καλύπτοντας το 53% όλων των θέσεων εργασίας στην οικονομία της φροντίδας (care economy).