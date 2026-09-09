Η ψυχολογία λέει ότι οι γυναίκες που δεν ασχολούνται πολύ με το μακιγιάζ έχουν συχνά τα εξής 9 χαρακτηριστικά

Όπως όλοι, έτσι και οι γυναίκες έχουν τις δικές τους προτιμήσεις ως προς τον τρόπο που εκφράζονται και παρουσιάζουν τον εαυτό τους. Ωστόσο, η κοινωνία συχνά περιμένει από αυτές να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένα και αυστηρά πρότυπα, τα οποία μπορεί να μη συμβαδίζουν ούτε με τον πραγματικό τους εαυτό ούτε με το πώς αισθάνονται για τον εαυτό τους. Συχνά αναμένεται να συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, να εκφράζουν τη θηλυκότητά τους με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να ντύνονται έτσι ώστε να αρέσουν στους άλλους, ακόμη κι αν αυτό δεν τις κάνει να αισθάνονται ο εαυτός τους. Αν και πολλές γυναίκες αισθάνονται πίεση να υιοθετούν έντονα θηλυκούς τρόπους έκφρασης, όσες δεν ασχολούνται πολύ με το μακιγιάζ συχνά έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που κάνουν το έντονο μακιγιάζ να τους φαίνεται ξένο.

Δείτε ποια μπορεί να είναι αυτά, σύμφωνα με την ψυχολογία.

1. Είναι αυθεντικές και δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν

Οι γυναίκες που δεν ασχολούνται πολύ με το μακιγιάζ έχουν συχνά ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι αυθεντικές. Εκφράζονται με ειλικρίνεια και δεν αισθάνονται την ανάγκη να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τους άλλους.

Όχι μόνο είναι λιγότερο πιθανό να βάφονται καθημερινά για να πάρουν επιβεβαίωση, αλλά συνήθως επηρεάζονται λιγότερο και από τις τάσεις ή τις κοινωνικές προσδοκίες που συντηρούν αυστηρά πρότυπα ομορφιάς. Αποδέχονται τον εαυτό τους χωρίς να νιώθουν ότι πρέπει να τον κρύψουν, να τον φιλτράρουν ή να τον αλλάξουν.

2. Κάνουν συνειδητές επιλογές

Αν το μακιγιάζ προσθέτει άγχος στη ζωή μιας γυναίκας ή έχει μετατραπεί σε μια καθημερινή υποχρέωση που πρέπει να συντηρεί, μια γυναίκα που κάνει συνειδητές και προσεκτικές επιλογές μπορεί σταδιακά να απομακρυνθεί από αυτή τη συνήθεια. Αν δεν την κάνει να νιώθει πιο σίγουρη ή πιο ασφαλής με τον εαυτό της και συνεχίζει να βάφεται απλώς από συνήθεια, τότε μπορεί να θεωρήσει ότι δεν αξίζει να το κάνει εις βάρος της ευεξίας της.

Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, οι γυναίκες σήμερα βιώνουν σε μεγάλο βαθμό περισσότερο στρες από τους άνδρες στη ζωή τους. Επομένως, συνήθειες που εξυπηρετούν μόνο την ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση ή προσοχή μπορεί να μη θεωρούνται άξιες του κόπου.

3. Δεν προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους πάντες

Πολλές γυναίκες μαθαίνουν από μικρή ηλικία να βάζουν τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους, καθώς συχνά ενθαρρύνονται να είναι πιο διακριτικές, πιο ήσυχες και πιο αρεστές στους άνδρες γύρω τους. Όταν όμως μεγαλώνουν και αφήνουν πίσω αυτή τη συμπεριφορά, βάζοντας επιτέλους τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες σε προτεραιότητα, η ζωή τους μπορεί να αποκτήσει διαφορετική και πιο ουσιαστική ικανοποίηση.

Οι γυναίκες που δεν ασχολούνται πολύ με το μακιγιάζ μπορεί να μη συμβαδίζουν με τα αυστηρά πρότυπα ομορφιάς και τις κοινωνικές νόρμες, όμως δεν ενδιαφέρονται να ευχαριστούν τους πάντες. Δεν βασίζουν την αξία τους στην επιβεβαίωση ή στην προσοχή που θα πάρουν για την εμφάνισή τους. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς αισθάνονται οι ίδιες με τον εαυτό τους.

4. Εκφράζονται με τον δικό τους τρόπο

Η αυτοέκφραση μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να αισθάνεται πιο σίγουρος για την ταυτότητά του, να νιώθει ότι οι άλλοι τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι και ότι η αυθεντικότητά του αναγνωρίζεται. Είτε πρόκειται για τα ρούχα, το μακιγιάζ ή το προσωπικό στιλ, οι γυναίκες που εκφράζονται συνειδητά με τρόπους που τις αντιπροσωπεύουν είναι συχνά πιο ευτυχισμένες και πιο ικανοποιημένες σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους.

Οι γυναίκες που δεν ασχολούνται πολύ με το μακιγιάζ μπορεί απλώς να μην αισθάνονται ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να εκφράζονται. Προτιμούν να διοχετεύουν αυτή την ενέργεια αλλού. Από την εργασία και τις κοινωνικές σχέσεις μέχρι το ντύσιμό τους, επιλέγουν να εκφράζονται με τρόπους που ταιριάζουν στις ίδιες και όχι απαραίτητα με τρόπους που υπαγορεύει η κοινωνία.

5. Νιώθουν άνετα με τα φυσικά χαρακτηριστικά τους

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην έρευνα γύρω από την υγεία και την ευεξία. Παράλληλα, συχνά ενθαρρύνονται να μη μιλούν ανοιχτά για φυσικές λειτουργίες του σώματός τους και μπορεί να αντιμετωπίζουν κριτική όταν το κάνουν. Έτσι, ακόμη κι αν η επιλογή μιας γυναίκας να αποδεχτεί τα φυσικά χαρακτηριστικά της και να μη φορά μακιγιάζ φαίνεται απλή ή ασήμαντη, μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο φαίνεται.

Το να εμφανίζεται μια γυναίκα με το φυσικό της πρόσωπο, χωρίς να προσπαθεί να το φιλτράρει ή να το καλύψει για να γίνει πιο αποδεκτή, αποτελεί από μόνο του μια στάση. Οι γυναίκες που δεν ασχολούνται πολύ με το μακιγιάζ μπορεί να αισθάνονται σίγουρες για τον εαυτό τους και να επιλέγουν συνειδητά να μην κρύβουν τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία συχνά αποτελούν αντικείμενο κριτικής από την κοινωνία.

6. Βάζουν την άνεσή τους σε προτεραιότητα

Αν μια γυναίκα ενδιαφέρεται περισσότερο για το αν αισθάνεται άνετα παρά για το πώς θα την κρίνουν οι άλλοι, το μακιγιάζ μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητές της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για γυναίκες που έχουν αισθητηριακές ευαισθησίες και ενοχλούνται από την αίσθηση του μακιγιάζ στο πρόσωπο ή για όσες εμφανίζουν ερεθισμούς στο δέρμα όταν το φορούν για πολλές ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το να κυκλοφορούν χωρίς μακιγιάζ μπορεί απλώς να είναι ένας τρόπος να βάζουν την προσωπική τους άνεση πάνω απ’ όλα.

Ακόμη κι αν ο λόγος είναι απλώς ότι δεν θέλουν να χάνουν χρόνο μέσα στην ημέρα διορθώνοντας το μακιγιάζ τους, οι γυναίκες που επιλέγουν να εμφανίζονται καθημερινά με το φυσικό τους πρόσωπο δεν διστάζουν να βάλουν την άνεσή τους σε προτεραιότητα.

7. Δεν χρειάζονται εξωτερική επιβεβαίωση για να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους

Οι γυναίκες συχνά μαθαίνουν από μικρή ηλικία να αναζητούν την προσοχή των άλλων, συνήθως των ανδρών, και να συνδέουν την αυτοεκτίμησή τους με το πόση επιβεβαίωση λαμβάνουν από το περιβάλλον τους. Μπορεί να πιέζονται να αλλάξουν την εμφάνισή τους, να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στις κοινωνικές περιστάσεις και να αναζητούν την αποδοχή των άλλων, αντί να χτίζουν τη δική τους αυτοπεποίθηση και αίσθηση ασφάλειας.

Οι κοινωνικές νόρμες συχνά λειτουργούν με τρόπο που περιορίζει περισσότερο τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Όταν όμως μια γυναίκα αρχίζει να στηρίζεται περισσότερο στη δική της αυτοπεποίθηση και λιγότερο στην εξωτερική επιβεβαίωση, μπορεί να αισθάνεται πιο δυνατή. Οι γυναίκες που δεν ασχολούνται πολύ με το μακιγιάζ μπορεί απλώς να μη χρειάζονται αυτή την εξωτερική επιβεβαίωση. Αν αισθάνονται άνετα να εμφανίζονται δημόσια χωρίς μακιγιάζ, δεν έχουν λόγο να βάφονται για να ικανοποιήσουν τους άλλους.

8. Δεν ακολουθούν στερεότυπα

Η συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα ομορφιάς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας, προβλημάτων υγείας και κοινωνικής απομόνωσης για τις γυναίκες, παρότι τέτοιου είδους πρότυπα έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό αποδεκτά στη σημερινή κοινωνία. Αν και αλλάζουν με τον χρόνο, μαζί με τις τάσεις και τις κοινωνικές νόρμες, η πίεση προς τις γυναίκες να φορούν μακιγιάζ ώστε να είναι πιο αρεστές στους άλλους υπάρχει εδώ και χρόνια, είτε στον χώρο εργασίας είτε στην προσωπική τους ζωή.

Όμως, οι γυναίκες που δεν ασχολούνται πολύ με το μακιγιάζ συχνά έχουν χαρακτηριστικά όπως η αυτοαποδοχή, τα οποία τις κάνουν λιγότερο πρόθυμες να προσαρμοστούν σε στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο. Δεν χρειάζονται να ταιριάξουν σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο για να αισθάνονται ασφαλείς με τον εαυτό τους, γιατί η αυθεντικότητα και η προσωπική τους ταυτότητα έχουν μεγαλύτερη σημασία για εκείνες από τα αυστηρά στερεότυπα και τα πρότυπα ομορφιάς.

9. Δίνουν προτεραιότητα σε άλλα πράγματα όσον αφορά τον χρόνο τους

Οι γυναίκες που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το μακιγιάζ είναι πιθανό να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες στη ζωή τους. Μπορεί να προτιμούν να ξεκουραστούν λίγο περισσότερο το πρωί, να αισθάνονται άνετα μέσα στην ημέρα, να αφιερώσουν χρόνο στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή να ξεκινήσουν τη μέρα τους πιο ήρεμα, χωρίς να βιάζονται να ετοιμαστούν. Αυτές οι προτεραιότητες μπαίνουν πάνω από μια ρουτίνα μακιγιάζ που δεν τις κάνει πλέον να αισθάνονται πιο δυνατές ή πιο σίγουρες για τον εαυτό τους.

Η αίσθηση του εαυτού παίζει σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση των γυναικών. Οι γυναίκες που νιώθουν σίγουρες για τον εαυτό τους και ενεργούν με βάση τις δικές τους προτεραιότητες μπορούν να φέρουν αλλαγές στη ζωή τους. Έχουν ισχυρότερη σύνδεση με τον εαυτό τους και δεν ενδιαφέρονται πλέον να αλλάζουν τις προσωπικές τους αξίες ή τις καθημερινές τους συνήθειες μόνο και μόνο για να ικανοποιούν τους άλλους, ακόμη και σε πράγματα που μπορεί να φαίνονται τόσο απλά όσο το μακιγιάζ.

Πηγή: Your Tango