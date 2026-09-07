Πρόγραμμα διατροφής χωρίς ζάχαρη και πλούσιο σε φυτικές ίνες - Συνταγές

Απολαύστε μερικές συνταγές ιδανικές για πρωινό, σνακ, μεσημεριανό ή και βραδινό καθώς παράλληλα θα προσέχετε τη διατροφή σας!

Αν θέλετε να διατηρήσετε πιο σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, να έχετε περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα και να φροντίσετε την υγεία της καρδιάς και του εντέρου σας, αυτό το πρόγραμμα διατροφής είναι μια εξαιρετική επιλογή. Βασίζεται στη μεσογειακή φιλοσοφία, δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη και δίνει έμφαση στις φυτικές ίνες, την πρωτεΐνη και τους σύνθετους υδατάνθρακες που συμβάλλουν στον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο.

Γιατί αυτό το πρόγραμμα βοηθά το σάκχαρο;

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις βασικούς κανόνες:

Καμία πρόσθετη ζάχαρη (ζάχαρη, σιρόπια, γλυκαντικά σε επεξεργασμένα τρόφιμα).

Πολλές φυτικές ίνες, που βοηθούν στη σταδιακή απορρόφηση των υδατανθράκων και προσφέρουν μεγαλύτερο κορεσμό.

Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (περισσότερα από 100 γρ. ημερησίως), ώστε να αποφεύγονται οι απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου και να διατηρείται η μυϊκή μάζα.

1. Τοστ με αβοκάντο και αυγά μελάτα

Μια χορταστική επιλογή για πρωινό, γεμάτη καλά λιπαρά, πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.

Υλικά (2 μερίδες)

2 αυγά

1 ώριμο αβοκάντο

2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης

1 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Νιφάδες μπούκοβο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Βράστε τα αυγά για περίπου 7 λεπτά ώστε να παραμείνει ο κρόκος μελάτος. Μεταφέρετέ τα σε παγωμένο νερό για 2 λεπτά και καθαρίστε τα. Φρυγανίστε το ψωμί. Λιώστε ή κόψτε το αβοκάντο σε φέτες και απλώστε το πάνω στις φέτες ψωμιού. Τοποθετήστε τα αυγά κομμένα στα τέσσερα. Περιχύστε με ελαιόλαδο και πασπαλίστε με αλάτι, πιπέρι και λίγο μπούκοβο.

2. Σαλάτα με κοτόπουλο και ρεβίθια

Ένα γεύμα ιδανικό για meal prep, που διατηρείται στο ψυγείο για αρκετές ημέρες.

Υλικά (4 μερίδες)

1 κονσέρβα ρεβίθια (περίπου 400 γρ.), στραγγισμένα

350 γρ. βραστό ή ψητό στήθος κοτόπουλου, ψιλοκομμένο

3 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι 2%

3 κ.σ. μαγιονέζα

2 κ.σ. μηλόξιδο

2 κ.γ. μουστάρδα Dijon

1 κλωνάρι σέλερι ψιλοκομμένο

40 γρ. καβουρδισμένα πεκάν ή καρύδια

Φρέσκο σχοινόπρασο

Σκόρδο σε σκόνη

Αλάτι, πιπέρι και λίγο καγιέν

½ μήλο ή λίγα κόκκινα σταφύλια ψιλοκομμένα

Εκτέλεση

Λιώστε ελαφρώς τα ρεβίθια με πιρούνι. Ανακατέψτε το γιαούρτι, τη μαγιονέζα, το ξίδι και τη μουστάρδα. Προσθέστε κοτόπουλο, σέλερι, ξηρούς καρπούς και καρυκεύματα. Ρίξτε στο τέλος το μήλο ή τα σταφύλια και ανακατέψτε απαλά. Συνοδεύστε τη σαλάτα με κράκερ ολικής ή πράσινη σαλάτα.

3. Σολομός στο τηγάνι με λεμόνι και σκόρδο

Πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά, ο σολομός αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για την υγεία της καρδιάς.

Υλικά (4 μερίδες)

4 φιλέτα σολομού (140–150 γρ. το καθένα)

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη

1 κ.σ. βούτυρο

Ξύσμα λεμονιού

Μαϊντανός ή άνηθος

Αλάτι, πιπέρι και σκόρδο σε σκόνη

Εκτέλεση

Στεγνώστε καλά τον σολομό και αλατοπιπερώστε. Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι. Ψήστε πρώτα από την πλευρά της πέτσας για 4 λεπτά. Γυρίστε τον σολομό και προσθέστε βούτυρο και σκόρδο. Μαγειρέψτε ακόμη 2–3 λεπτά. Ολοκληρώστε με ξύσμα λεμονιού και φρέσκα μυρωδικά.

4. Πολύχρωμη σαλάτα με λάχανο, kale και ρεβίθια

Μία σαλάτα γεμάτη φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

Υλικά (4 μερίδες)

2 χούφτες kale ή σπανάκι

2 φλιτζάνια ψιλοκομμένο λάχανο

1 κονσέρβα ρεβίθια

Ντοματίνια

Αγγούρι

Πιπεριά

Μαϊντανός

Φρέσκο κρεμμυδάκι

Για τη βινεγκρέτ

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

Ρίγανη

Σκόρδο και κρεμμύδι σε σκόνη

Αλάτι

Μπούκοβο

Εκτέλεση

Ανακατέψτε πρώτα τα υλικά της βινεγκρέτ. Κάντε ελαφρύ «μασάζ» στο kale με το dressing. Προσθέστε όλα τα υπόλοιπα λαχανικά και τα ρεβίθια. Ανακατέψτε καλά και αφήστε τη σαλάτα για 10 λεπτά πριν τη σερβίρετε.

5. Γιαούρτι με βατόμουρα και μπανάνα

Ένα ιδανικό πρωινό ή απογευματινό χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

Υλικά (1 μεγάλη μερίδα)

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2%

1 μικρή μπανάνα

150 γρ. σμέουρα ή βατόμουρα

2 κ.σ. καβουρδισμένα καρύδια ή πεκάν

Εκτέλεση

Βάλτε τη μισή ποσότητα γιαουρτιού σε ποτήρι. Προσθέστε φρούτα και ξηρούς καρπούς. Επαναλάβετε τις στρώσεις. Απολαύστε το αμέσως ή φυλάξτε το στο ψυγείο.

6. Μακαρόνια ολικής με τόφου, κολοκύθι και λεμονάτη σάλτσα

Μία χορτοφαγική συνταγή πλούσια σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.

Υλικά (4 μερίδες)

250 γρ. μακαρόνια ολικής

400 γρ. σφιχτό τόφου

3 κολοκύθια

1 μικρό κρεμμύδι ή εσαλότ

5–6 σκελίδες σκόρδο

500 ml ζωμός λαχανικών ή κοτόπουλου χωρίς πολύ αλάτι

2 κ.σ. κάπαρη

Χυμός και ξύσμα ενός λεμονιού

Ελαιόλαδο

Μαϊντανός

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βράστε τα μακαρόνια λίγο λιγότερο από όσο γράφει η συσκευασία. Αλευρώστε ελαφρά το τόφου και σοτάρετέ το μέχρι να πάρει χρώμα. Στο ίδιο τηγάνι σοτάρετε τα κολοκύθια και το σκόρδο. Προσθέστε τον ζωμό και αφήστε να δέσει. Ρίξτε τα ζυμαρικά, την κάπαρη και τον χυμό λεμονιού. Σερβίρετε με το τόφου και φρέσκο μαϊντανό.

7. Bowl με τόνο, φάρο και ψητά λαχανικά

Ένα πλήρες γεύμα με σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνη.

Υλικά (4 μερίδες)

2 παντζάρια

2 καρότα

2 καρότα

3 κ.σ. ελαιόλαδο

Ρίγανη

Αλάτι

250 γρ. βρασμένο φάρο ή κριθάρι ολικής

2 κονσέρβες τόνο σε νερό

120 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

Λεμόνι και μαϊντανό

Εκτέλεση

Ψήστε τα λαχανικά στους 200°C για περίπου 30 λεπτά. Ανακατέψτε το γιαούρτι με λεμόνι και μαϊντανό. Μοιράστε το φάρο στα μπολ. Προσθέστε τόνο, λαχανικά και τη σάλτσα γιαουρτιού.

8. Τραγανά ρεβίθια φούρνου με μυρωδικά

Υλικά

1 κονσέρβα ρεβίθια

1½ κ.σ. ελαιόλαδο

Άνηθο

Σχοινόπρασο

Μαϊντανό

Σκόρδο και κρεμμύδι σε σκόνη

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Στεγνώστε πολύ καλά τα ρεβίθια. Ανακατέψτε τα με το ελαιόλαδο και τα μυρωδικά. Ψήστε στους 200°C για 30–35 λεπτά, ανακατεύοντας μία φορά. Αφήστε τα να κρυώσουν για να γίνουν πιο τραγανά.