Καρκίνος του προστάτη: 8 πράγματα που θέλει ο γιατρός σας να γνωρίζετε

Ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτη αυξάνεται με την ηλικία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κινδυνεύουν και νεότερης ηλικίας άνδρες να εμφανίσουν καρκίνο του προστάτη. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και απαιτεί συγκεκριμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ας δούμε 8 σημαντικά πράγματα για τον καρκίνο του προστάτη.

1. Δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους

Αν και ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται συνήθως σε μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες, ωστόσο αυτός δεν είναι ο κανόνας, όπως επισημαίνει στο health.com ο Aleksander Druck, MD, ουρολόγος με εξειδίκευση στον καρκίνο του προστάτη στο Orlando Health Medical Group Urology. Ένας αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων εμφανίζεται σε άνδρες κάτω των 55 ετών, συχνά λόγω γενετικής προδιάθεσης.

2. Ο τρόπος ζωής μπορεί να αυξήσει ή να αποτρέψει τον κίνδυνο νόσησης

Δεν μπορείτε να αποτρέψετε πλήρως τον καρκίνο του προστάτη, αλλά οι ειδικοί αναφέρουν ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τον έλεγχο της νόσου. Η άσκηση, η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, και η διακοπή του καπνίσματος μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο.

3. Οι πρώιμες περιπτώσεις συχνά δεν έχουν συμπτώματα

Οι ασθενείς σπάνια εμφανίζουν συμπτώματα στα πρώιμα στάδια του καρκίνου του προστάτη—γεγονός που το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών δεν γνωρίζει. Όσο η νόσος εξελίσσεται, τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αίμα στο σπέρμα ή τα ούρα, πόνο κατά την εκσπερμάτιση ή δυσκολία στην κένωση της ουροδόχου κύστης, διευκρινίζει στο health.com η Kristine Peregrino Lacuna, MD, ογκολόγος στο Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering.

4. Ο προληπτικός έλεγχος είναι σημαντικός

Στην ηλικία των 45 με 50 ετών, μπορείτε να μιλήσετε με τον γιατρό σας σχετικά με την προσθήκη μιας εξέτασης για το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) στις συνήθεις εξετάσεις αίματος. Αυτό το εργαλείο ελέγχου μετρά μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη που παράγεται από τον προστάτη. Εάν είναι ασυνήθιστα υψηλή, ο γιατρός σας μπορεί να σας παραπέμψει σε έναν ουρολόγο για περαιτέρω αξιολόγηση, λέει ο Druck.

5. Ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να είναι θεραπεύσιμος όταν διαγνωστεί νωρίς

Συνολικά, ο καρκίνος του προστάτη είναι εξαιρετικά θεραπεύσιμος, με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης περίπου 98%. Όταν διαγνωστεί νωρίς, πριν εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος, το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 100%.

6. Μερικοί όγκοι αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από άλλους

Πολλοί καρκίνοι του προστάτη αναπτύσσονται τόσο αργά που οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με αυτούς για δεκαετίες, αλλά ένας μικρότερος αριθμός περιπτώσεων είναι πιο επιθετικοί.

Σε μακροχρόνιες μελέτες για καρκίνους του προστάτη χωρίς θεραπευτική αγωγή, οι όγκοι χαμηλότερου βαθμού είχαν λιγότερο από 5% κίνδυνο εξάπλωσης σε διάστημα 15 έως 20 ετών. Αντίθετα, οι όγκοι υψηλότερου βαθμού συχνά εξελίχθηκαν σε απειλητική για τη ζωή ασθένεια μέσα σε λίγα χρόνια.

7. Οι ήπιες περιπτώσεις δεν χρειάζονται πάντα θεραπεία

Είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι η διάγνωση καρκίνου του προστάτη σημαίνει ότι χρειάζεστε άμεση θεραπεία, σημειώνουν οι ειδικοί. Μόνο οι επιθετικές μορφές συνήθως απαιτούν άμεση θεραπεία. Εάν ο γιατρός σας βρει μη φυσιολογικά ή χαμηλού κινδύνου κύτταρα, μπορεί να επιλέξει να παρακολουθεί τον καρκίνο - με PSA, βιοψίες και μαγνητικές τομογραφίες - αντί να τον θεραπεύσει.

Αυτή η επιλογή βοηθά τους ασθενείς να αποφύγουν ή να αναβάλουν ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως σεξουαλικά ή ουρολογικά προβλήματα. «Αυτό δεν σημαίνει ότι ο γιατρός θα αγνοήσει τον καρκίνο», επισημαίνουν οι ειδικοί.

8. Η χημειοθεραπεία δεν είναι ο κανόνας

Όταν η θεραπεία είναι απαραίτητη, ο Druck υπογραμμίζει ότι η χειρουργική επέμβαση και η ακτινοβολία είναι οι κύριες μέθοδοι αντιμετώπισης. Η χημειοθεραπεία γενικά προορίζεται για πιο προχωρημένη νόσο.

Η συγκεκριμένη πορεία θεραπείας θα εξαρτηθεί από τον ασθενή, προσθέτει ο Druck. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν αφαίρεση του προστάτη τους, ενώ άλλοι μπορεί να χρειαστούν έναν συνδυασμό θεραπειών, συμπεριλαμβανομένης της ορμονοθεραπείας που μειώνει την τεστοστερόνη.