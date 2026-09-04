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Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»

Ευ Ζην
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Adrian Swancar / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 17:11
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Τι μπορεί να σημαίνει η ζάλη για την υγεία σας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η ζάλη μπορεί να σας αποπροσανατολίσει. Μπορεί να αισθάνεστε ότι θα λιποθυμήσετε, ότι χάνετε την ισορροπία σας ή ακόμη και να έχετε ναυτία.

Τι προκαλεί, όμως, αυτή την παράξενη αίσθηση; Συνήθως, η ζάλη δείχνει ότι κάτι έχει επηρεάσει την ισορροπία σας. Το κεντρικό νευρικό σύστημα, τα αυτιά και τα μάτια συμβάλλουν καθοριστικά στην αντίληψη του χώρου και στη διατήρηση της ισορροπίας.

Η Dara Lee Lewis, καρδιολόγος που ειδικεύεται στην πρόληψη στο Ινστιτούτο Καρδιάς και Αγγείων Mass General Brigham, ανέφερε ότι μία συχνή αιτία ζάλης είναι η αφυδάτωση.

«Όλοι μπορεί να αισθανθούμε ζάλη κατά διαστήματα και συχνά αυτό οφείλεται στην αφυδάτωση. Όταν χάνουμε περισσότερο αλάτι και υγρά από όσα προσλαμβάνουμε, για παράδειγμα μέσω της εφίδρωσης, της διάρροιας ή του εμετού, επειδή παραλείψαμε γεύματα ή εξαιτίας ορισμένων φαρμάκων, όπως τα διουρητικά, μπορεί να ζαλιστούμε. Αν αισθανθείτε καλύτερα αφού πιείτε υγρά και πάρετε ηλεκτρολύτες, τότε η πιθανότερη αιτία ήταν η αφυδάτωση», εξήγησε η ίδια στο Parade.

Η αφυδάτωση, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική πιθανή αιτία. Σύμφωνα με τη Lee Lewis, η ζάλη μπορεί επίσης να δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την αρτηριακή σας πίεση. Η ίδια εξήγησε πώς μπορείτε να καταλάβετε πού οφείλεται η ζάλη και πότε χρειάζεται να επισκεφθείτε γιατρό.

Τι μπορεί να σημαίνει η ζάλη για την υγεία σας

Όταν ένας ασθενής πει στη Lee Lewis ότι ζαλίζεται, εκείνη προσπαθεί αρχικά να καταλάβει τι ακριβώς αισθάνεται.

«Η λέξη 'ζάλη' δεν σημαίνει το ίδιο για όλους, γι’ αυτό ζητώ πρώτα από τον ασθενή να μου περιγράψει ακριβώς πώς αισθάνεται. Κάποιοι νιώθουν ότι θα λιποθυμήσουν. Άλλοι αισθάνονται ότι κινούνται ή ότι το δωμάτιο περιστρέφεται γύρω τους. Στη συνέχεια ρωτώ: 'Τι κάνει τη ζάλη χειρότερη και τι την ανακουφίζει;'», ανέφερε η καρδιολόγος.

Μετά τις πρώτες ερωτήσεις, η Lee Lewis μετρά την αρτηριακή πίεση του ασθενούς.

«Συχνά βλέπω ασθενείς με χαμηλή αρτηριακή πίεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζάλη που επιδεινώνεται όταν σηκώνονται όρθιοι και υποχωρεί όταν ξαπλώνουν», πρόσθεσε.

Όπως επισήμανε, η ζάλη που προκαλείται από τη χαμηλή αρτηριακή πίεση διαφέρει από εκείνη που οφείλεται σε πρόβλημα στο εσωτερικό αυτί ή στον εγκέφαλο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ασθενής συνήθως αισθάνεται ότι ο ίδιος ή ο χώρος γύρω του περιστρέφεται. «Αυτό το είδος ζάλης συνήθως επιδεινώνεται όταν κινείτε το κεφάλι σας και όχι όταν στέκεστε όρθιοι».

Γι’ αυτό η καρδιολόγος ζητά από τον ασθενή να περιγράψει με ακρίβεια πώς αισθάνεται. Η ζάλη που οφείλεται σε πρόβλημα του καρδιαγγειακού συστήματος εκδηλώνεται διαφορετικά από εκείνη που προκαλείται από πρόβλημα στο εσωτερικό αυτί ή στον εγκέφαλο.

Καρδιαγγειακά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν ζάλη

Όπως εξήγησε η Lee Lewis, η χαμηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να σας προκαλέσει ζάλη, ιδιαίτερα όταν σηκώνεστε όρθιοι.

«Οποιαδήποτε πάθηση προκαλεί πτώση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε ζάλη. Πιθανές αιτίες είναι ο υπερβολικά αργός ή γρήγορος καρδιακός ρυθμός, η λήψη μεγαλύτερης δόσης φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση από όση χρειάζεται και η αφυδάτωση», τόνισε.

Η χαμηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει ζάλη επειδή μειώνει προσωρινά τη ροή αίματος και την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται εγκεφαλική υποαιμάτωση.

Η Lee Lewis συμπλήρωσε ότι ορισμένες παθήσεις, όπως ο προχωρημένος διαβήτης και η νόσος Πάρκινσον, μπορούν παράλληλα να προκαλέσουν πτώση της αρτηριακής πίεσης και ζάλη όταν σηκώνεστε όρθιοι. Όπως υπογράμμισε, τα συχνά επεισόδια ζάλης δεν είναι ασυνήθιστα σε άτομα με προχωρημένο διαβήτη ή νόσο Πάρκινσον.

Στα άτομα με διαβήτη, η ζάλη μπορεί να οφείλεται και σε χαμηλό σάκχαρο. Όταν το σάκχαρο του αίματος πέσει κάτω από τα 70 mg/dL, ο εγκέφαλος στερείται την κύρια πηγή ενέργειάς του. Αυτή η έλλειψη ενέργειας μπορεί να προκαλέσει ζάλη.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό για τη ζάλη

Αν αισθανθείτε ζάλη, η Lee Lewis συνέστησε αρχικά να καθίσετε, να πιείτε νερό και να φάτε κάτι. Η αφυδάτωση αποτελεί συχνή αιτία ζάλης. Αν περάσατε αρκετή ώρα έξω στη ζέστη, γυμναστήκατε ή χάσατε πολλά υγρά μέσω της εφίδρωσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο, συνέστησε να πιείτε ένα ρόφημα με ηλεκτρολύτες.

Αν η ζάλη είναι τόσο έντονη ώστε να αισθάνεστε ότι θα λιποθυμήσετε ή αν χάσετε τις αισθήσεις σας, πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.

«Αν μαζί με τη ζάλη αισθάνεστε έντονους παλμούς ή νιώθετε ότι η καρδιά σας χτυπά πολύ γρήγορα ή χάνει παλμούς, θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε γιατρό. Αν, όμως, η ζάλη είναι ήπια και υποχωρεί από μόνη της, συνήθως μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι», πρόσθεσε.

Αν τα επεισόδια ζάλης επαναλαμβάνονται συχνά, καλό είναι να επισκεφθείτε γιατρό. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία και να λάβετε την κατάλληλη θεραπεία. Δεν χρειάζεται να υπομένετε τη ζάλη. Μόλις διαπιστωθεί τι την προκαλεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα.

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