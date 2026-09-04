Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση

Η περιεκτικότητα του πράσινου τσαγιού σε καφεΐνη, αντιοξειδωτικά και ένα αμινοξύ που ονομάζεται L-θεανίνη, το καθιστά ιδανικό ρόφημα για την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Αν αναρωτιέστε ποια είναι η ιδανική ώρα μέσα στη μέρα για να πιείτε μία κούπα πράσινου τσαγιού, το EatingWell έχει την απάντηση. «Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το πράσινο τσάι λειτουργεί καλύτερα μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, οπότε θα έλεγα να το καταναλώσετε όταν χρειάζεστε πνευματική τόνωση», λέει η διαιτολόγος Jennifer Pallian, B.Sc., RD. Παρ΄όλα αυτά, οι ειδικοί συνιστούν να πίνουμε πράσινο τσάι το πρωί ή νωρίς το απόγευμα. Ακολουθούν μερικοί λόγοι που υποστηρίζουν αυτή την άποψη.

Η καφεΐνη φτάνει στο «πικ» της περίπου μία ώρα μετά από την κατανάλωσή της

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται μια πνευματική ώθηση το πρωί ή το απόγευμα, επομένως η κατανάλωση του πράσινου τσαγιού λίγο νωρίτερα αποτρέπει τις όποιες δυσκολίες στην εστίαση. «Αρκετές πρόσφατες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι χρειάζεται περίπου μία ώρα για να επιτευχθούν τα μέγιστα ποσοστά απορρόφησης της καφεΐνης και των αντιοξειδωτικών στο πράσινο τσάι», λέει η διαιτολόγος Jenna Volpe, RDN, LD, IFNCP, CLT.

Αν σας αρέσει το matcha, μπορεί να νιώσετε τα οφέλη νωρίτερα. «Το Matcha μπορεί να ενεργήσει πιο γρήγορα από το πράσινο τσάι, επειδή τα φύλλα αλέθονται και γίνονται σκόνη. Αυτό σημαίνει ότι εκτίθεται μεγαλύτερη επιφάνεια του φυτού, γεγονός που αυξάνει την ισχύ και την απορρόφηση της καφεΐνης, της L-θεανίνης και των κατεχινών», επισημαίνει η Volpe.

Πότε είναι το «πικ» της L-θεανίνης

Η L-θεανίνη είναι ένα αμινοξύ που βρίσκεται στο πράσινο τσάι. Βοηθά στην αντιμετώπιση των διεγερτικών επιδράσεων της καφεΐνης, παρέχοντας μια πιο γειωμένη, λιγότερο νευρική πνευματική ευκρίνεια. Όπως και η καφεΐνη, χρειάζεται γενικά περίπου μία ώρα για να φτάσει στο «πικ» της στον ανθρώπινο οργανισμό.

Πιείτε το πράσινο τσάι αρκετά νωρίς για να μην διαταράξετε τον ύπνο σας

Η καφεΐνη μπορεί να παραμείνει στο σώμα για ώρες, επομένως η κατανάλωση πράσινου τσαγιού αργά το απόγευμα για να ξεπεράσετε μια ενεργειακή πτώση μπορεί τελικά να λειτουργήσει εναντίον σας επηρεάζοντας την ποιότητα του ύπνου», διευκρινίζουν οι ειδικοί.

Μην παραλείπετε να τρώτε πρώτα πρωινό

Το μεσημέρι είναι η ιδανική ώρα για να πιείτε το τσάι σας, έτσι ώστε να έχετε ήδη φάει το πρωινό σας. Αν και η καφεΐνη, η L-θεανίνη και τα αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της συγκέντρωσης, το πράσινο τσάι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα «καύσιμα» που λαμβάνουν ο εγκέφαλος και το σώμα από το φαγητό.