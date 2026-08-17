Οι 2 συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσετε στη μέση ηλικία για έναν υγιή εγκέφαλο αργότερα

Η σωματική δραστηριότητα και η ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα στη μέση ηλικία μπορεί να βοηθήσουν τον εγκέφαλό σας να παραμείνει σε καλή κατάσταση για πολλά χρόνια.

Η σωματική δραστηριότητα και τα φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα κατά τη μέση ηλικία ενδέχεται να συνδέονται με σημαντικά πιο αργή εξασθένηση των νοητικών λειτουργιών και την καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία αργότερα στη ζωή, σύμφωνα με νέα έρευνα του UT Health San Antonio..

Είναι ήδη γνωστό ότι τα καρδιαγγειακά προβλήματα στη μέση ηλικία μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης και άνοιας. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι από τις πρώτες που εξετάζουν πώς επιμέρους παράγοντες της καρδιαγγειακής υγείας μπορεί να επηρεάζουν τις μεταβολές των γνωστικών λειτουργιών με την ηλικία.

«Η βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας μέσα από αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της επιβάρυνσης που προκαλούν στη δημόσια υγεία η νόσος Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας, ιδιαίτερα στους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου», εξήγησε η Claudia Satizabal, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πληθυσμού του UT Health San Antonio.

Η Satizabal είναι επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης μαζί με τον Chen Pin Wang, αναπληρωτή καθηγητή έρευνας στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πληθυσμού. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer's & Dementia: Behavior & Socioeconomics of Aging.

Καρδιαγγειακή υγεία και κίνδυνος άνοιας

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σε όλο τον κόσμο και μεγαλώνει το ποσοστό των ηλικιωμένων, παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η άνοια, εμφανίζονται όλο και συχνότερα.

Παράλληλα, όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου για τη γνωστική εξασθένηση και την άνοια μπορούν να τροποποιηθούν. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, σχεδόν το 40% των περιστατικών νόσου Αλτσχάιμερ μπορεί να συνδέεται με τέτοιους παράγοντες. Ιδιαίτερα σημαντική φαίνεται να είναι η καρδιαγγειακή υγεία, καθώς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γερνά ο εγκέφαλος.

Οι νοητικές ικανότητες των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν έως και 4 φορές με τη Σύντομη Εξέταση της Νοητικής Κατάστασης. Πρόκειται για ένα καθιερωμένο τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου με 11 ερωτήσεις, το οποίο αξιολογεί τη μνήμη, την προσοχή και άλλες νοητικές δεξιότητες.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε επίσης μοντέλα γενικευμένων εξισώσεων εκτίμησης, για να εξετάσει πώς συνδέονταν οι καρδιαγγειακοί παράγοντες με τις μεταβολές στις γνωστικές λειτουργίες. Στα στατιστικά μοντέλα συνυπολογίστηκαν η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο.

Η άσκηση και το σάκχαρο συνδέθηκαν διαφορετικά με τις νοητικές λειτουργίες

Η ανάλυση έδειξε ότι ακόμη και λίγη σωματική δραστηριότητα, σε σύγκριση με την καθιστική ζωή, συνδέθηκε με πιο αργή γνωστική εξασθένηση στους Μεξικανοαμερικανούς.

Σημαντικός παράγοντας αποδείχθηκε και η γλυκόζη νηστείας. Η συγκεκριμένη εξέταση μετρά την ποσότητα σακχάρου στο αίμα έπειτα από νηστεία διάρκειας 8 έως 12 ωρών. Στους μη ισπανόφωνους λευκούς συμμετέχοντες, οι τιμές γλυκόζης νηστείας που δεν ξεπερνούσαν τα 126 χιλιοστόγραμμα ανά δεκατόλιτρο συνδέθηκαν με πιο αργό ρυθμό γνωστικής εξασθένησης.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οποιοδήποτε επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και, ενδεχομένως, η διατήρηση της γλυκόζης νηστείας σε φυσιολογικά επίπεδα κατά τη μέση ηλικία συνδέονται με σημαντικά πιο αργή γνωστική εξασθένηση στην τρίτη ηλικία», ανέφερε η Janette Vazquez, πρώτη συγγραφέας της μελέτης και ανώτερη μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Glenn Biggs Institute. Επειδή, όμως, τα αποτελέσματα διέφεραν ανάλογα με την εθνοτική καταγωγή, χρειάζονται νέες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτές οι διαφορές επιβεβαιώνονται, πρόσθεσε.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η καρδιαγγειακή υγεία στη μέση ηλικία μπορεί να επηρεάζει τις νοητικές λειτουργίες πολλά χρόνια αργότερα. Παράλληλα, υποδεικνύουν ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες ενδέχεται να μην είναι ίδιοι για όλους τους πληθυσμούς.

«Η παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής, αντί για την αξιολόγησή της σε μία μόνο χρονική στιγμή, θα μπορούσε επίσης να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα διαφορετικά πρότυπα εξέλιξης που συμβάλλουν στη γνωστική εξασθένηση ανάλογα με την εθνοτική καταγωγή», κατέληξε η Vazquez.