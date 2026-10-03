6 τροφές με την περισσότερη «κρυμμένη» ζάχαρη - Θα εκπλαγείτε

Οι τροφές που περιέχουν επιπρόσθετη ζάχαρη μπορεί να σας δημιουργήσουν προβλήματα στη διαχείριση του σακχάρου.

Ορισμένες τροφές όπως τα φρούτα, το γιαούρτι ή οι ξηροί καρποί μπορεί να περιέχουν φυσικά ζάχαρη. Ωστόσο, υπάρχουν και τρόφιμα, τα οποία περιέχουν επιπρόσθετη ζάχαρη και μάλιστα πολλές φορές είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αν δεν διαβάσουμε προσεκτικά την ετικέτα με τα συστατικά στη συσκευασία.

Ακολουθεί μία λίστα με 6 τροφές, οι οποίες περιέχουν επιπρόσθετη «κρυμμένη» ζάχαρη και μάλιστα σε σημαντικές ποσότητες. Η λίστα μπορεί να σας εκπλήξει.

1. Σάλτσες και καρυκεύματα

Προϊόντα όπως το relish, η κέτσαπ ή η σάλτσα μπάρμπεκιου είναι γεμάτα ζάχαρη. Για παράδειγμα, η κέτσαπ και το γλυκό relish με αγγούρι τουρσί περιέχουν περίπου 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα μιαςς κουταλιάς της σούπας. Αποφύγετε τα έτοιμα προϊόντα του εμπορίου και φτιάξτε τις δικές σας σπιτικές σάλτσες με λιγότερη ζάχαρη.

2. Λευκό ψωμί

Το λευκό ψωμί μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, καθώς περιέχει πολλή ζάχαρη και ελάχιστο έως καθόλου ολόκληρο κόκκο σιταριού. Το σιτάρι ολικής άλεσης παρέχει σημαντικά αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, μέταλλα και βιταμίνες που συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού.

3. Δημητριακά πρωινού

Πολλά είδη δημητριακών προωθούνται ως υγιεινές επιλογές, αλλά περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης ανά μερίδα. Καλό είναι να διαβάζετε την ετικέτα διατροφικών στοιχείων και επιλέγετε προϊόντα με 4-10 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε τα δικά σας δημητριακά πρωινού στο σπίτι, χρησιμοποιώντας υγιεινά υλικά. Τα νεφρά σας θα σας ευγνωμονούν.

4. Χυμοί

Ορισμένες μάρκες χυμών περιέχουν την εντυπωσιακή ποσότητα των 23 γραμμαρίων ζάχαρης ανά ποτήρι. Όταν επιλέγετε χυμό, αναζητήστε προϊόντα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ελέγξτε την περιεκτικότητα σε ζάχαρη ανά μερίδα και καταναλώστε με μέτρο. Μπορείτε επίσης να αραιώσετε τη μισή ποσότητα χυμού με νερό για να μειώσετε τη συνολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

5. Smoothies

Πολλά έτοιμα smoothies που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι γεμάτα ζάχαρη. Αν και μπορεί να περιέχουν ολόκληρα φρούτα, πολλά από αυτά περιλαμβάνουν επίσης χυμούς με γεύση φρούτων, γιαούρτια με ζάχαρη και άλλα πρόσθετα σάκχαρα. Αντί να αγοράσετε ένα smoothie, δοκιμάστε να φτιάξετε το δικό σας στο σπίτι.

6. Σάλτσα μαρινάρα

Πολλές έτοιμες σάλτσες μαρινάρα περιέχουν πολλή πρόσθετη ζάχαρη για να ενισχυθεί η φυσική γλυκύτητα της ντομάτας. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ορισμένες μάρκες περιέχουν περίπου 7 γραμμάρια ζάχαρης ανά μισό φλιτζάνι.