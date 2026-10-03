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Φασολάδα: Εύκολη συνταγή για μερακλήδες

Ευ Ζην
Φασολάδα: Εύκολη συνταγή για μερακλήδες
tzoulitsa / Cookpad
Newsroom
Σάββατο, 03/10/2026 - 06:29
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Συνταγή για νόστιμη και χυλωμένη φασολάδα.

Καθώς ο καιρός κρυώνει, οι ζεστές και χορταστικές σούπες επιστρέφουν στο καθημερινό τραπέζι και η φασολάδα είναι μία από τις πιο κλασικές συνταγές. Πλούσια, αρωματική και γεμάτη λαχανικά, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο γεύμα που συνδυάζει τη θαλπωρή που αναζητάμε τις πιο κρύες ημέρες με σημαντική θρεπτική αξία.

Τα φασόλια αποτελούν καλή πηγή φυτικής πρωτεΐνης, φυτικών ινών, σύνθετων υδατανθράκων, φυλλικού οξέος και σιδήρου. Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στον κορεσμό και στη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ ο συνδυασμός τους με τα λαχανικά κάνει τη φασολάδα μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή για το καθημερινό μενού.

Υλικά για 6 μερίδες

  • 500 γρ. φασόλια μέτρια η μικρά
  • 1/4 κούπας ελαιόλαδο
  • 1 μεγάλο πράσο σε λεπτές φετούλες
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 1 πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη
  • 3 καρότα πολύ λεπτοκομμένες ροδέλες
  • 1 φύλλο δάφνης
  • 1 κουτί ντομάτα στον τρίφτη 500γρμ
  • 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας
  • Αλατοπίπερο
  • Μπούκοβο προαιρετικά

Εκτέλεση

  • Από το βράδυ μουλιάζουμε σε κρύο και μπόλικο νερό τα φασόλια.
  • Το πρωί σουρώνουμε τα φασόλια και βάζουμε φρέσκο κρύο νερό που να τα σκεπάζει, τρία τέσσερα δάχτυλα και το βάζουμε να βράσει για τουλάχιστον μισή ώρα ως να μαλακώσουν.
  • Σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε όλα τα λαχανικά εκτός από το σέλινο για περίπου 7 λεπτά.
  • Μετά ρίχνουμε τον πελτέ και τον διαλύουμε ξύνοντας τον στον πάτο της κατσαρόλας.
  • Μετά ρίχνουμε το περιεχόμενο του τηγανιού μέσα στην κατσαρόλα με τα φασόλια και μετά από λίγο προσθέτουμε και το σέλινο και βράζουμε ως να χυλώσει η σούπα.
  • Μετά προσθέτουμε το αλατοπίπερο και το μπούκοβο την δάφνη και την τριμμένη ντομάτα και αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά.

Πηγή: tzoulitsa / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2026 - 03:08
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