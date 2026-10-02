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Πόσο συχνά πρέπει να πλένετε τις πετσέτες της κουζίνας

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Πόσο συχνά πρέπει να πλένετε τις πετσέτες της κουζίνας
pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 06:45
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Οι πετσέτες της κουζίνας μπορούν να συγκεντρώσουν επιβλαβή βακτήρια, όπως το E. coli και η σαλμονέλα.

Οι πετσέτες της κουζίνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σκουπίσουμε τα χέρια μας, να στεγνώσουμε τα πιάτα μόλις τα πλύνουμε ή ακόμα και να σκουπίσουμε τον πάγκο της κουζίνας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κουζίνα αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη κάθε είδους δυνητικά επιβλαβών μικροβίων. Δυστυχώς, οι πετσέτες της κουζίνας δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό.

«Οι πετσέτες της κουζίνας μολύνονται από τα διάφορα βακτήρια, τους ιούς και τους μύκητες που υπάρχουν στην κουζίνα», λέει ο μικροβιολόγος Jason Tetro. Σε αυτά περιλαμβάνονται το βακτήριο E. coli, η σαλμονέλα και το καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter). Τα μικρόβια αναπτύσσονται στις πετσέτες της κουζίνας επειδή πάνω στις χρησιμοποιημένες πετσέτες παραμένουν μικροσκοπικά υπολείμματα τροφών (μαγειρεμένων και μη).

«Με απλά λόγια, τα υπολείμματα τροφών που καταλήγουν στις πετσέτες κουζίνας αποτελούν τροφή για τα μικρόβια, ειδικά αν η πετσέτα παραμένει υγρή για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξηγεί ο Brian Hedlund, μικροβιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας. Το τι ακριβώς υπάρχει πάνω στις πετσέτες της κουζίνας σας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και καθαρισμού τους.

«Στις πετσέτες κουζίνας συσσωρεύονται μικροοργανισμοί κατά τη χρήση τους, και ο βαθμός αυτής της συσσώρευσης εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης (τι είδους ρύποι ή τροφές έρχονται σε επαφή με την πετσέτα —πχ. υπολείμματα φαγητού έναντι απλού νερού— καθώς και από τον τρόπο που στεγνώνουν)», επισημαίνει ο Martin Bucknavage, ειδικός σε θέματα ασφάλειας τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του Πανεπιστημίου Penn State.

Πόσο συχνά πρέπει να πλένετε τις πετσέτες της κουζίνας

Η συχνότητα πλυσίματος των πετσετών εξαρτάται από τη χρήση τους. «Αν τις χρησιμοποιείτε συνεχώς για την προετοιμασία φαγητού, τον καθαρισμό και το πλύσιμο σκευών, το ιδανικό είναι να τις αλλάζετε κάθε λίγες ημέρες», λέει ο Tetro. «Αν χρησιμεύουν απλώς για το στέγνωμα των χεριών και ίσως για το σκούπισμα των πιάτων, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου μία εβδομάδα», διευκρινίζει. Ο Bucknavage προτείνει το πλύσιμο των πετσετών κουζίνας καθημερινά.

Ο σωστός τρόπος πλυσίματος

Οι ειδικοί συνιστούν να πλένετε τις πετσέτες της κουζίνας ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό, απορρυπαντικό και, κατά προτίμηση, χλωρίνη για την εξουδετέρωση των μικροβίων. Ολοκληρώστε τη διαδικασία στεγνώνοντάς τες στο στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία, ώστε να καταστραφούν τυχόν μικροοργανισμοί που έχουν απομείνει.

Η θερμοκρασία του νερού και το είδος των καθαριστικών προϊόντων που χρησιμοποιείτε παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. «Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τη χρήση απορρυπαντικών εξουδετερώνουν γενικά τα μικρόβια πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη χρήση χλιαρού νερού ή την απουσία απορρυπαντικών», τονίζουν οι ειδικοί.

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 02:42
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