Μήλα: 5 χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες πιθανότατα δεν γνωρίζετε

Τα μήλα είναι από τα πιο δημοφιλή φρούτα σε όλο τον κόσμο. Αλήθεια, τι γνωρίζετε για τα μήλα; Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να σας εντυπωσιάσουν.

- Κάνουν καλό τα μήλα στην υγεία;

Σίγουρα θα έχετε ακούσει τη φράση «ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα». Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι τα μήλα ίσως να μην αποτελούν την πλούσια πηγή βιταμινών που πιστεύαμε. Αν και τα μήλα αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών, τα 100 γραμμάρια μήλου περιέχουν λιγότερο από το 10% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας για όλες τις βιταμίνες και τα μέταλλα.

Μια μελέτη του 2015 διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ που κατανάλωναν τουλάχιστον ένα μήλο την ημέρα δεν είχαν λιγότερες πιθανότητες να επισκεφθούν γιατρό. Παρά ταύτα, μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα μήλα, καθώς παραμένουν ένα νόστιμο σνακ, χαμηλό σε λιπαρά και με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

- Τι σημαίνει η λέξη «apple» (μήλο);

Η επιστημονική ονομασία της καλλιεργήσιμης μηλιάς είναι Malus domestica. Ωστόσο, η κοινή ονομασία «apple» προέρχεται από τη λέξη «æppel», μια παλαιοαγγλική λέξη που σήμαινε «καρπός». Η λέξη αυτή, με την ευρεία της σημασία, χρησιμοποιούνταν τουλάχιστον μέχρι τον 17ο αιώνα, οπότε ο όρος «apple» περιέγραφε κάθε καρπό που ήταν ράγα, καθώς και ορισμένους ξηρούς καρπούς. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονταν οι χουρμάδες, που ονομάζονταν «fingeræppla», οι μπανάνες, γνωστές ως «appel of paradis», και τα αγγούρια, που αποκαλούνταν «eorþæppla», δηλαδή «μήλα της γης». Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ακόμη και σήμερα στα γαλλικά, όπου η λέξη «pomme» (μήλο) χρησιμοποιείται και για άλλα τρόφιμα, όπως η πατάτα — «pomme-de-terre» (μήλο της γης).

- Μπορεί κάποιος να πάθει τροφική δηλητηρίαση από τα μήλα;

Συχνά λέγεται ότι πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωση των σπόρων του μήλου, καθώς περιέχουν κυανιούχο δηλητήριο. Πράγματι, οι σπόροι του μήλου περιέχουν αμυγδαλίνη, μια χημική ένωση που αποτελείται από σάκχαρο και κυανιούχο άλας. Ένα γραμμάριο σπόρων μήλου περιέχει περίπου 0,6 mg κυανιούχου ουσίας, ενώ η θανατηφόρα δόση ξεκινά πάνω από τα 50 mg.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταναλώσετε σχεδόν 100 σπόρους μήλου μεμιάς για να διατρέξετε κίνδυνο! Πολλά άλλα φρούτα και λαχανικά περιέχουν πολύ μικρές ποσότητες κυανιούχων ουσιών, όπως τα κεράσια (Prunus avium), οι πατάτες και τα αμύγδαλα (Prunus amygdalus).

- Τι συμβολίζουν τα μήλα;

Τα μήλα έχουν «πρωταγωνιστικό» ρόλο σε διάφορους μύθους ανά τον κόσμο. Ίσως η πιο γνωστή αναφορά στον δυτικό κόσμο είναι εκείνη κατά την οποία τα μήλα παρουσιάζονται ως ο απαγορευμένος καρπός στον Κήπο της Εδέμ. Είναι ενδιαφέρον ότι ο καρπός δεν κατονομάζεται ποτέ ρητά στο κείμενο.

Μια θεωρία υποστηρίζει ότι το μήλο επικράτησε ως επιλογή επειδή η λατινική του ονομασία, mālum, ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με τη λατινική λέξη για το κακό, mǎlum. Τα μήλα παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη σκανδιναβική μυθολογία, καθώς η θεά Ιντούν (Iðunn) προσέφερε στους θεούς μαγικά μήλα που τους χάριζαν αιώνια νεότητα. Πολλά άλλα φρούτα και λαχανικά κατέχουν σημαντική θέση σε διάφορους πολιτισμούς. Οι Ίνκας λάτρευαν την Αξομάμα (Axomamma) ως θεά της πατάτας, ενώ οι Μάγια τιμούσαν το κακάο (Theobroma cacao) ως «τροφή των θεών».

- Πόσα είδη μήλων υπάρχουν;

Για να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις, υπάρχουν περισσότερες από 7.500 ξεχωριστές καλλιεργούμενες ποικιλίες μήλων. Είμαστε εξοικειωμένοι με ποικιλίες όπως οι «Granny Smith», «Gala» και «Red Delicious», αλλά άλλες αξιόλογες ποικιλίες περιλαμβάνουν τις «Beefsteak», «Golden Orange» και «Suntan».

Ωστόσο, η ύπαρξη μιας τόσο μεγάλης ποικιλίας καλλιεργούμενων ειδών δεν εξυπηρετεί μόνο τις γευστικές προτιμήσεις: είναι επίσης σημαντική για την επισιτιστική ασφάλεια. Τα μήλα είναι ευάλωτα σε πολλά παράσιτα και ασθένειες, όπως το φουζικλάδιο (ψώρα της μηλιάς) και το ωίδιο. Για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών, η γενετική ποικιλομορφία είναι καθοριστικής σημασίας.

Δεδομένης της τεράστιας ποικιλομορφίας μεταξύ των καλλιεργούμενων ειδών μήλου, οι ποικιλίες αυτές παρέχουν μια δεξαμενή γονιδίων που συμβάλλει στη διασφάλιση του μέλλοντος των καλλιεργειών.