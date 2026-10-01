ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Χρόνιος πόνος: Ποιες ασκήσεις είναι πιο αποτελεσματικές από τα παυσίπονα

Μελέτες
Χρόνιος πόνος: Ποιες ασκήσεις είναι πιο αποτελεσματικές από τα παυσίπονα
Kelly Sikkema / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 06:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Αν έχετε συχνά ημικρανίες, πόνους περιόδου ή χρόνιο πόνο, η άσκηση ενδέχεται να σας προσφέρει ανακούφιση ανάλογη με εκείνη των συνηθισμένων παυσίπονων.

Aκόμη και λίγη άσκηση μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο εξίσου αποτελεσματικά με συνηθισμένα παυσίπονα, σύμφωνα με νέα μελέτη. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Pain Reports», αναδεικνύουν τη θέση που θα μπορούσε να έχει η άσκηση στην αντιμετώπιση του πόνου.

Ειδικότερα, αναλύοντας 157 συστηματικές ανασκοπήσεις, που περιλάμβαναν 2.736 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και περισσότερους από 220.000 συμμετέχοντες, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας διαπίστωσαν ότι η άσκηση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον οξύ και τον χρόνιο πόνο σε πολλές διαφορετικές παθήσεις.

«Την ώρα που αναζητούμε ασφαλείς και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του πόνου πέρα από τα φάρμακα, τα ευρήματα αυτά αποτελούν ισχυρό επιχείρημα για να ενταχθεί η άσκηση πιο συστηματικά στη φροντίδα των ασθενών», δήλωσε η Carol Maher, ανώτερη ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας.

Άσκηση και πόνος

Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο το είδος, η ένταση και η διάρκεια της άσκησης επηρέαζαν την ανακούφιση από τον πόνο. Ανακούφιση από τον πόνο καταγράφηκε με διάφορες μορφές άσκησης, όπως η αερόβια άσκηση, η ενδυνάμωση, η γιόγκα, το πιλάτες και το τάι τσι. Η μελέτη δεν ανέδειξε μία άσκηση ως την καλύτερη για όλους, καθώς η κατάλληλη επιλογή εξαρτάται και από την αιτία του πόνου.

Συνολικά, η άσκηση μείωσε τον πόνο κατά περίπου 1,1 μονάδα σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10. Η μείωση αυτή ήταν περίπου 60% μεγαλύτερη από τη μέση ανακούφιση που είχε καταγραφεί με συνηθισμένα φάρμακα σε άλλες μελέτες για τον χρόνιο πόνο.

Η ήπια άσκηση φάνηκε να ανακουφίζει περισσότερο από την άσκηση μέτριας ή υψηλής έντασης. Μεγαλύτερο όφελος καταγράφηκε επίσης στα συντομότερα προγράμματα, διάρκειας περίπου 12 εβδομάδων, σε σύγκριση με τα πιο μακροχρόνια.

«Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι η περισσότερη άσκηση δεν ήταν απαραίτητα καλύτερη. Στην πραγματικότητα, τα συντομότερα προγράμματα με χαμηλότερη ένταση συνδέθηκαν με μεγαλύτερη μείωση του πόνου. Αυτό δείχνει ότι δεν χρειάζεται να ασκείται κανείς πιο έντονα ή για περισσότερο χρόνο για να δει ουσιαστικό όφελος», επισήμανε ο επικεφαλής ερευνητής Ben Singh.

Ο χρόνος της άσκησης

Όπως έγραψαν οι ερευνητές, τα προγράμματα που διαρκούσαν λιγότερο από 120 λεπτά την εβδομάδα ήταν πιο αποτελεσματικά από εκείνα που απαιτούσαν περισσότερο χρόνο, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο για ανθρώπους που ζουν με χρόνιο πόνο.

«Όταν ασκούμαστε, το σώμα μας απελευθερώνει ουσίες, όπως ενδορφίνες και σεροτονίνη, που μπορούν να μειώσουν την ένταση με την οποία αισθανόμαστε τον πόνο και να αυξήσουν την αντοχή μας σε αυτόν», τόνισε ο Singh. Συμπλήρωσε ότι η άσκηση μπορεί επίσης να περιορίσει τη φλεγμονή, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στον πόνο και να βελτιώσει τη διάθεση.

Παρά τα ευρήματα αυτά, η μελέτη επισήμανε ότι η άσκηση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ελάχιστα για την αντιμετώπιση του πόνου. Δεν συστήνεται συστηματικά και σπάνια δίνονται στους ασθενείς τόσο συγκεκριμένες οδηγίες όσο εκείνες που συνοδεύουν μια φαρμακευτική αγωγή.

«Αντί να τους δίνεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα, που να ορίζει τι είδους άσκηση θα κάνουν, με ποια ένταση και για πόσο χρόνο, οι άνθρωποι που πονούν μπορεί απλώς να ακούν ‘να παραμείνετε δραστήριοι’», υποστήριξε ο Singh.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι οι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται σαφείς οδηγίες: όχι μόνο για το αν βοηθά η άσκηση, αλλά και για το ποια είδη άσκησης είναι κατάλληλα για κάθε ασθενή και πώς μπορούν να τα συστήνουν στην πράξη.

Προειδοποίησαν, πάντως, ότι η άσκηση δεν είναι λύση για όλους ούτε μπορεί να αναμένεται ότι θα εξαφανίσει τον πόνο. Το όφελος εξαρτάται από παράγοντες όπως η αιτία του πόνου, η φυσική κατάσταση του ατόμου και το κατά πόσο ακολουθεί το πρόγραμμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 03:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όσοι έχουν υψηλή πίεση ή χοληστερίνη τρώνε λιγότερο συχνά φρούτα, δείχνει μελέτη
Όσοι έχουν υψηλή πίεση ή χοληστερίνη τρώνε λιγότερο συχνά φρούτα, δείχνει μελέτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
Αιμόφιλος της γρίπης: Συνεχίζεται η αυξητική τάση στην Ευρώπη 30 Σεπτεμβρίου 2026
Αιμόφιλος της γρίπης: Συνεχίζεται η αυξητική τάση στην Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς 10 λεπτά χαλαρού τρεξίματος μπορούν να αλλάξουν τον εγκέφαλο και τη διάθεσή σας

Πώς 10 λεπτά χαλαρού τρεξίματος μπορούν να αλλάξουν τον εγκέφαλο και τη διάθεσή σας

Μελέτες
Ποιο είδος άσκησης βοηθά περισσότερο στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2

Ποιο είδος άσκησης βοηθά περισσότερο στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2

Μελέτες
Η καλύτερη άσκηση για την υπέρταση αν είστε άνω των 45

Η καλύτερη άσκηση για την υπέρταση αν είστε άνω των 45

Ευ Ζην
Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Γιατί ο πόνος μπορεί να επιμένει ακόμη κι όταν η φλεγμονή έχει υποχωρήσει

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Γιατί ο πόνος μπορεί να επιμένει ακόμη κι όταν η φλεγμονή έχει υποχωρήσει

Μελέτες
Οι ασκήσεις που θα κάνουν τα οστά σας πιο δυνατά

Οι ασκήσεις που θα κάνουν τα οστά σας πιο δυνατά

Ευ Ζην
Το απρόσμενο όφελος της άσκησης μετά τα 60

Το απρόσμενο όφελος της άσκησης μετά τα 60

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο προσωπικός του γιατρός λέει ότι «ήταν υγιέστατος»
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 14:11
Πώς 10 λεπτά χαλαρού τρεξίματος μπορούν να αλλάξουν τον εγκέφαλο και τη διάθεσή σας
Μελέτες
01/10/2026 - 13:50
Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν και πότε – Αναλυτικά τα εμβόλια
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 13:34
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 13:05
Μήλα: 5 χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες πιθανότατα δεν γνωρίζετε
Ευ Ζην
01/10/2026 - 12:34
Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: 8 λόγοι που αποδεικνύουν ότι κάνει τελικά καλό στην υγεία
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 11:51
Καρκίνος πνεύμονα: Νέα δεδομένα για τη στόχευση των μεταλλάξεων RAS
Φάρμακο
01/10/2026 - 11:20
Social media: Τι αλλάζει από το 2027 για τους κάτω των 15 – Δέκα βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 10:57
Θέλετε καλύτερο ύπνο; Αυτές τις αλλαγές πρέπει να κάνετε στη διατροφή σας
Μελέτες
01/10/2026 - 10:32
Ποια είναι τα πιο πλούσια σε αντιοξειδωτικά ροφήματα
Ευ Ζην
01/10/2026 - 09:34
Μπορώ να τρώω αβοκάντο κάθε μέρα;
Ευ Ζην
01/10/2026 - 08:15
Πόσο επικίνδυνη είναι η «παπάρα» σε ένα κοινό πιάτο;
Ευ Ζην
01/10/2026 - 06:46
Ψαρόσουπα: Εύκολη και γρήγορη συνταγή με μπακαλιάρο
Ευ Ζην
01/10/2026 - 06:28
Καρδιαγγειακές παθήσεις στην Ελλάδα: «Ξέρω», αλλά τι «κάνω»;
Μελέτες
01/10/2026 - 06:12
Χρόνιος πόνος: Ποιες ασκήσεις είναι πιο αποτελεσματικές από τα παυσίπονα
Μελέτες
01/10/2026 - 06:00
Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιοι είναι οι δήμοι υψηλού κινδύνου
Επικαιρότητα
30/09/2026 - 19:41
3 γιατροί αποκαλύπτουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια για έναν κοφτερό εγκέφαλο σε κάθε ηλικία
Ευ Ζην
30/09/2026 - 18:37
Eli Lilly: Πειραματικό φάρμακο βοήθησε στην απώλεια βάρους σε ασθενείς με διαβήτη
Φάρμακο
30/09/2026 - 18:06
Μουστοκούλουρα: Παραδοσιακή συνταγή για να γίνουν έξτρα τραγανά και μυρωδάτα
Ευ Ζην
30/09/2026 - 17:57
Ένα μικροσκοπικό φρούτο μείωσε τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε νέα μελέτη
Μελέτες
30/09/2026 - 17:41
Τραγωδία στην Κοζάνη – Πέθανε μωρό 20 μηνών
Επικαιρότητα
30/09/2026 - 16:46
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ρίχνετε λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Ευ Ζην
30/09/2026 - 16:11
Μια αλλαγή στη φωνή σας μπορεί να προμηνύει άνοια, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη
Μελέτες
30/09/2026 - 15:33
Ωκεανοί: Ρεκόρ θερμότητας και άνοδος στάθμης – Τι συμβαίνει στην Μεσόγειο
Μελέτες
30/09/2026 - 14:55
Κρυολόγημα και γρίπη: Τα φρούτα και τα λαχανικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα
Ευ Ζην
30/09/2026 - 14:52
Αναψυκτικά διαίτης ή νερό; Τι είναι καλύτερο για τη διαχείριση του βάρους;
Μελέτες
30/09/2026 - 14:10
Ποιο είδος άσκησης βοηθά περισσότερο στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2
Μελέτες
30/09/2026 - 13:28
Σεπόλια: 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι
Επικαιρότητα
30/09/2026 - 13:18
Ηλιούπολη: Διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση η διευθύντρια σχολείου που υπέστη ανακοπή
Επικαιρότητα
30/09/2026 - 13:15
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Δεν έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα», τονίζει ο ΦΣΑ
Επικαιρότητα
30/09/2026 - 12:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ