ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Όσοι έχουν υψηλή πίεση ή χοληστερίνη τρώνε λιγότερο συχνά φρούτα, δείχνει μελέτη

Μελέτες
Όσοι έχουν υψηλή πίεση ή χοληστερίνη τρώνε λιγότερο συχνά φρούτα, δείχνει μελέτη
Julia Zolotova / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 29/09/2026 - 13:52
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Έρευνα σε 371.000 ενήλικες συνδέει τα καρδιαγγειακά προβλήματα με τη σπανιότερη κατανάλωση φρούτων.

Οι αμερικανικές διατροφικές οδηγίες για την περίοδο 2020–2025 συνιστούν, για μια διατροφή 2.000 θερμίδων, ημερήσια ποσότητα φρούτων που αντιστοιχεί σε δύο φλιτζάνια. Η ίδια σύσταση διατηρείται και στις οδηγίες για την περίοδο 2025–2030, οι οποίες παράλληλα συμβουλεύουν τους πολίτες να περιορίζουν τους χυμούς και να τους αραιώνουν με νερό. Ωστόσο, περίπου το 80% του πληθυσμού δεν φτάνει τη συνιστώμενη ποσότητα και καταναλώνει λιγότερο από ένα φλιτζάνι φρούτων την ημέρα.

Οι φυτικές ίνες, τα θρεπτικά συστατικά και οι βιοδραστικές ουσίες των ολόκληρων φρούτων ενδέχεται να δρουν συνδυαστικά, συμβάλλοντας στην υγεία. Η μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο για διάφορα χρόνια νοσήματα, μεταξύ των οποίων και τα καρδιαγγειακά.

Η σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ολόκληρων φρούτων και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι γνωστή, όμως τα δεδομένα για τους χυμούς δεν είναι τόσο σαφή. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο αν τα άτομα με καρδιαγγειακή νόσο ή παράγοντες κινδύνου καταναλώνουν ολόκληρα φρούτα και χυμούς με διαφορετική συχνότητα από τα άτομα που δεν έχουν αυτά τα προβλήματα.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Current Developments in Nutrition, ερευνητές συνέκριναν τη συχνότητα κατανάλωσης ολόκληρων φρούτων και 100% φυσικών χυμών φρούτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς καρδιαγγειακή νόσο ή παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στις ΗΠΑ.

Τι έδειξαν τα στοιχεία

Στην τελική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 371.038 άτομα.

Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι κατανάλωναν χυμό φρούτων 0,3 φορές την ημέρα και ολόκληρα φρούτα 1,06 φορές την ημέρα. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν πόσο συχνά τα κατανάλωναν, όχι πόσες μερίδες ή πόσα φλιτζάνια. Στις αντίστοιχες αναλύσεις, 151.983 άτομα ανέφεραν υψηλή αρτηριακή πίεση και 130.399 υψηλή χοληστερίνη. Επιπλέον, 21.603 δήλωσαν ότι είχαν υποστεί έμφραγμα, 21.151 ότι είχαν στηθάγχη ή στεφανιαία νόσο και 16.489 ότι είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στις αρχικές συγκρίσεις, όσοι είχαν υψηλή αρτηριακή πίεση, ιστορικό εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και όσοι είχαν στηθάγχη ή στεφανιαία νόσο, κατανάλωναν χυμό συχνότερα από τα άτομα χωρίς το αντίστοιχο πρόβλημα. Αντίθετα, όσοι είχαν υψηλή χοληστερίνη κατανάλωναν χυμό λιγότερο συχνά από όσους δεν είχαν.

Τα ολόκληρα φρούτα καταναλώνονταν λιγότερο συχνά από τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερίνη, ιστορικό εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου ή στεφανιαία νόσο, σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς το αντίστοιχο πρόβλημα.

Όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη και άλλους παράγοντες, η χαμηλότερη κατανάλωση χυμού εξακολούθησε να καταγράφεται στα άτομα με υψηλή χοληστερίνη, ενώ η υψηλότερη κατανάλωση παρέμεινε στα άτομα με ιστορικό εμφράγματος. Για την υψηλή αρτηριακή πίεση, το εγκεφαλικό επεισόδιο και τη στεφανιαία νόσο, οι διαφορές στην κατανάλωση χυμού δεν ήταν πλέον στατιστικά σημαντικές.

Ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση των άλλων παραγόντων, τα άτομα που ανέφεραν υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερίνη, στεφανιαία νόσο ή ιστορικό εμφράγματος εξακολουθούσαν να καταναλώνουν ολόκληρα φρούτα λιγότερο συχνά.

Η διαφορά που είχε αρχικά παρατηρηθεί στην κατανάλωση ολόκληρων φρούτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου δεν παρέμεινε μετά τη συνεκτίμηση των άλλων παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές στη συχνότητα κατανάλωσης ήταν μικρές. Η μελέτη επίσης δεν μπορεί να δείξει αν οι διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων είχαν διαμορφωθεί πριν από τη διάγνωσή τους.

Συμπέρασμα

Συνολικά, τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερίνη, στεφανιαία νόσο ή ιστορικό εμφράγματος δήλωσαν ότι κατανάλωναν ολόκληρα φρούτα λιγότερο συχνά. Για τους χυμούς, μετά τη συνεκτίμηση των άλλων παραγόντων παρέμειναν διαφορές μόνο στα άτομα με υψηλή χοληστερίνη και σε εκείνα με ιστορικό εμφράγματος: τα πρώτα κατανάλωναν χυμό λιγότερο συχνά και τα δεύτερα συχνότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν μπορεί να δείξει αν η μικρότερη κατανάλωση φρούτων προηγήθηκε των καρδιαγγειακών προβλημάτων ή αν οι συμμετέχοντες άλλαξαν διατροφή μετά τη διάγνωσή τους. Παράλληλα, η έρευνα κατέγραψε πόσο συχνά κατανάλωναν φρούτα και χυμούς, όχι την ποσότητα κάθε φορά, ενώ οι ερευνητές έλαβαν υπόψη δημογραφικούς παράγοντες και το κάπνισμα, αλλά όχι τη σωματική δραστηριότητα, τον δείκτη μάζας σώματος ή την κατανάλωση λαχανικών και προϊόντων ολικής άλεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Smartphone: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο διατροφικών διαταραχών στην πρώιμη εφηβεία
Smartphone: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο διατροφικών διαταραχών στην πρώιμη εφηβεία 29 Σεπτεμβρίου 2026
Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο – Νέα μελέτη δίνει απαντήσεις 29 Σεπτεμβρίου 2026
Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο – Νέα μελέτη δίνει απαντήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μήλα ή αχλάδια: Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τη ρύθμιση του σακχάρου

Μήλα ή αχλάδια: Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τη ρύθμιση του σακχάρου

Ευ Ζην
Το νούμερο 1 μπαχαρικό που μειώνει τη χοληστερίνη

Το νούμερο 1 μπαχαρικό που μειώνει τη χοληστερίνη

Μελέτες
Διατροφή και μνήμη: Ποιες φυτικές ουσίες συνδέθηκαν με καλύτερη γνωστική λειτουργία

Διατροφή και μνήμη: Ποιες φυτικές ουσίες συνδέθηκαν με καλύτερη γνωστική λειτουργία

Μελέτες
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Δράση πρόληψης για την καρδιαγγειακή υγεία

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Δράση πρόληψης για την καρδιαγγειακή υγεία

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: Στο «μικροσκόπιο» οι οδηγίες διατροφής και οι επιστημονικές αντιρρήσεις

ΗΠΑ: Στο «μικροσκόπιο» οι οδηγίες διατροφής και οι επιστημονικές αντιρρήσεις

Ευ Ζην
7 στις 10 συμβουλές υγείας στα social media είναι παραπλανητικές

7 στις 10 συμβουλές υγείας στα social media είναι παραπλανητικές

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο – Νέα μελέτη δίνει απαντήσεις
Μελέτες
29/09/2026 - 19:29
Διαβήτης και καρδιά: Γιατί δεν αρκεί να προσέχετε μόνο το σάκχαρο
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 19:14
Γιώργος Πατούλης: Στην ΕΑΔ τα στοιχεία για τις εταιρείες του – «Εγώ ζήτησα έλεγχο»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 18:35
Πώς θα κάνετε το νιπτήρα του μπάνιου σας να αστράφτει σε 3 βήματα
Ευ Ζην
29/09/2026 - 17:50
AstraZeneca: Θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στη Summit Therapeutics
Επιχειρείν
29/09/2026 - 16:40
Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας: «Επικράτησε πανικός – Ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 16:14
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος: «Οι αντικαρκινικές θεραπείες ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο παθολόγων ογκολόγων»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 15:46
Ολλανδία: Παιδί ενός έτους υποβλήθηκε σε ευθανασία
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 15:42
MedWatch: Έλεγχος για Πατούλη και Καρυστιανού - 468 «κόκκινες» επιχειρήσεις με δήθεν γιατρούς
Πολιτική Υγείας
29/09/2026 - 15:35
Ιός Δυτικού Νείλου: 6 κρούσματα στην Κρήτη – 78χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 14:32
Νοσοκομείο Χανίων: Εκπέμπει «SOS» - Με παραίτηση απειλούν 50 γιατροί
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 14:08
Όσοι έχουν υψηλή πίεση ή χοληστερίνη τρώνε λιγότερο συχνά φρούτα, δείχνει μελέτη
Μελέτες
29/09/2026 - 13:52
Θεσσαλονίκη: Επιδόθηκε η απόφαση για τη σφράγιση της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 13:26
ΕΟΠΥΥ: Τι αλλάζει στις διαγνωστικές εξετάσεις από το νέο έτος
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 13:25
Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη για την καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου που κατήγγειλε αστυνομικός
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 13:08
Smartphone: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο διατροφικών διαταραχών στην πρώιμη εφηβεία
Μελέτες
29/09/2026 - 12:39
Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για 6 κινητά ζήτησε ο εισαγγελέας
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 12:25
Καβάλα: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 12:10
Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Μην χάσεις ούτε χτύπο», το φετινό μήνυμα
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 11:55
Παγώνη: «Το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καρυστιανού απαγορεύεται»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 11:25
Γιαννάκος για κλινική στη Θεσσαλονίκη: «Υπήρχε εισήγηση για αναστολή λειτουργίας αλλά συνέχισε να λειτουργεί»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 10:54
Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» σε ιδιωτική κλινική – Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 10:41
Βαφές μαλλιών: Ποιες οι επιπτώσεις στην τρίχα και το δέρμα
Ευ Ζην
29/09/2026 - 10:23
Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση μπορεί να σας στερήσουν χρόνια καλής υγείας
Μελέτες
29/09/2026 - 09:34
Νικόλαος Παρασκευής: «Marketing vs Αλήθεια στο supermarket»
Ευ Ζην
29/09/2026 - 08:15
Πότε ένας συσκευασμένος χυμός μπορεί να μουχλιάσει
Ευ Ζην
29/09/2026 - 06:48
Πώς θα φτιάξετε ξερή μουσταλευριά - Συνταγή
Ευ Ζην
29/09/2026 - 06:29
Η καλύτερη άσκηση για την υπέρταση αν είστε άνω των 45
Ευ Ζην
29/09/2026 - 06:11
Σήμερα ο πρώτος απολογισμός του MedWatch - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Πολιτική Υγείας
29/09/2026 - 06:00
Καρκίνος στο πάγκρεας: Τα 7 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να σας διαφύγουν
Ευ Ζην
28/09/2026 - 19:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ