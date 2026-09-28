ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

FDA: Ενέκρινε το Olumiant της Lilly για την αντιμετώπιση της σοβαρής αλωπεκίας σε εφήβους

Φάρμακο
FDA: Ενέκρινε το Olumiant της Lilly για την αντιμετώπιση της σοβαρής αλωπεκίας σε εφήβους
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 15:38
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Η γυροειδής αλωπεκία οδηγεί σε απώλεια μαλλιών.

Η Eli Lilly and Company ανακοίνωσε ότι ο FDA ενέκρινε το Olumiant (baricitinib), ένα χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, για τη θεραπεία ασθενών ηλικίας 12 ετών και άνω με σοβαρή γυροειδή αλωπεκία. Η έγκριση αυτή διευρύνει τη χρήση του Olumiant στις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι, η χρήση του έχει ήδη εγκριθεί σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα και σοβαρή γυροειδή αλωπεκία.

Τι είναι η γυροειδής αλωπεκία

Η γυροειδής αλωπεκία είναι μια χρόνια νόσος ανοσολογικής αιτιολογίας που προκαλεί απώλεια τριχών. Έως και το 2% των ανθρώπων εμφανίζουν γυροειδή αλωπεκία κάποια στιγμή στη ζωή τους, και σχεδόν το 40% των περιπτώσεων εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των 20 ετών. Η γυροειδής αλωπεκία με πρώιμη έναρξη μπορεί να είναι πιο σοβαρή και να οδηγήσει σε εκτεταμένη απώλεια τριχών.

«Η πρόσφατη έγκριση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τους νέους που ζουν με σοβαρή γυροειδή αλωπεκία και τις οικογένειές τους, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές», δήλωσε η Adrienne Brown, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του τμήματος Lilly Immunology. «Η ορατή και συχνά εκτεταμένη απώλεια τριχών που συνοδεύει τη σοβαρή γυροειδή αλωπεκία μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο σε οποιονδήποτε, και ιδιαίτερα στους εφήβους που διανύουν ένα κρίσιμο στάδιο της ζωής τους. Η επέκταση της χρήσης του Olumiant σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω παρέχει μια πολύ αναγκαία θεραπευτική επιλογή και ενισχύει τη δέσμευσή μας για την προαγωγή της φροντίδας των ατόμων που ζουν με νοσήματα ανοσολογικής αιτιολογίας», πρόσθεσε.

Η έγκριση από τον FDA βασίζεται σε δεδομένα 36 εβδομάδων από την ομάδα εφήβων (ηλικίας 12, έως κάτω των 18 ετών) της μελέτης BRAVE-AA-PEDS, της πρώτης και μεγαλύτερης μελέτης Φάσης 3 που σχεδιάστηκε ειδικά για την αξιολόγηση παιδιατρικών ασθενών με σοβαρή γυροειδή αλωπεκία. Κατά την έναρξη της μελέτης, η διάμεση τιμή στη βαθμολογία SALT (Severity of Alopecia Tool) ήταν 100, υποδεικνύοντας πλήρη απώλεια τριχών στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ οι ασθενείς ζούσαν με γυροειδή αλωπεκία για μέσο χρονικό διάστημα 6,4 ετών.

Στην 36η εβδομάδα, η θεραπεία με Olumiant μία φορά την ημέρα οδήγησε σε:

- Κάλυψη τριχών στο τριχωτό της κεφαλής σε ποσοστό 80% ή περισσότερο —όπως μετρήθηκε με βαθμολογία SALT ≤20— στο 42% των ασθενών που έλαβαν Olumiant 4 mg και στο 27% εκείνων που έλαβαν Olumiant 2 mg, σε σύγκριση με το 5% της ομάδας εικονικού φαρμάκου (placebo).

- Κάλυψη τριχών στο τριχωτό της κεφαλής σε ποσοστό 90% ή περισσότερο —όπως μετρήθηκε με βαθμολογία SALT ≤10— στο 37% των ασθενών που έλαβαν Olumiant 4 mg και στο 21% εκείνων που έλαβαν Olumiant 2 mg, σε σύγκριση με το 2% της ομάδας εικονικού φαρμάκου.

- Βελτιωμένη κάλυψη στα φρύδια και τις βλεφαρίδες σε ασθενείς που παρουσίαζαν σημαντική απώλεια τριχών στα φρύδια και τις βλεφαρίδες κατά την έναρξη της μελέτης και έλαβαν θεραπεία με Olumiant 4 mg.

Το συνολικό προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω με σοβαρή γυροειδή αλωπεκία ήταν συνεπές με το αντίστοιχο των ενηλίκων ασθενών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 15:45
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εμβόλια κατά του καρκίνου: Νέα δεδομένα για τη θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών
Εμβόλια κατά του καρκίνου: Νέα δεδομένα για τη θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών 25 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GLP-1: Αγωγές από ασθενείς ότι υπέστησαν βλάβη στην όρασή τους - Τι λένε οι φαρμακευτικές

GLP-1: Αγωγές από ασθενείς ότι υπέστησαν βλάβη στην όρασή τους - Τι λένε οι φαρμακευτικές

Φάρμακο
Ozempic: Οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία μετά τη διακοπή του

Ozempic: Οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία μετά τη διακοπή του

Φάρμακο
Τι είναι η ιμπογκαΐνη – Οι νέες έρευνες και η μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της

Τι είναι η ιμπογκαΐνη – Οι νέες έρευνες και η μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της

Φάρμακο
EMA: Επανεξέτασε φάρμακο για την εξάρτηση από το αλκοόλ – Στο «μικροσκόπιο« η αποτελεσματικότητά του

EMA: Επανεξέτασε φάρμακο για την εξάρτηση από το αλκοόλ – Στο «μικροσκόπιο« η αποτελεσματικότητά του

Φάρμακο
ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων

Επικαιρότητα
Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030

Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030

Επιχειρείν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Τα 7 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να σας διαφύγουν
Ευ Ζην
28/09/2026 - 19:32
Ποια είναι η χειρότερη ώρα για ύπνο, σύμφωνα με τους ειδικούς
Ευ Ζην
28/09/2026 - 19:09
Άνοια: 207.000 πάσχουν στην Ελλάδα - Τι σημαίνει σύγχρονη φροντίδα
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 18:10
Πώς θα καθαρίσετε τον υφασμάτινο καναπέ αποτελεσματικά
Ευ Ζην
28/09/2026 - 17:48
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, μας είπε ο γιατρός», κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 16:06
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν κρυώνετε συνέχεια
Ευ Ζην
28/09/2026 - 16:05
FDA: Ενέκρινε το Olumiant της Lilly για την αντιμετώπιση της σοβαρής αλωπεκίας σε εφήβους
Φάρμακο
28/09/2026 - 15:38
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 15:04
Εγκαινιάστηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πετρούπολης
Πολιτική Υγείας
28/09/2026 - 14:18
Πάρκινσον: Πώς η μυρωδιά του αφαλού μπορεί υποδηλώνει υποψία της νόσου
Μελέτες
28/09/2026 - 14:11
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 13:08
Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Γιατί ο πόνος μπορεί να επιμένει ακόμη κι όταν η φλεγμονή έχει υποχωρήσει
Μελέτες
28/09/2026 - 12:50
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΜedWatch ξεκίνησε και στη Θεσσαλονίκη και έχει βγάλει ευρήματα»
Πολιτική Υγείας
28/09/2026 - 12:50
ΕΟΠΥΥ: Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις με τον κωδικό OTP από την 1η Ιανουαρίου
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 12:34
Προληπτική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων: Πόσο μπορεί να καθυστερήσει;
Ευ Ζην
28/09/2026 - 12:12
Καβάλα: Στην ΜΕΘ 16χρονος ποδοσφαιριστής – Τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 11:58
Πλεύρης: «Δεν μου πρότεινε καμία εναλλακτική θεραπεία ο γιατρός στο ιατρείο της Καρνεάδου»
Πολιτική Υγείας
28/09/2026 - 11:47
Εκτινασσόμενος δάκτυλος: Τι είναι – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις τα τελευταία χρόνια
Ευ Ζην
28/09/2026 - 10:57
Ειδικός συμβουλεύει: «Για να έχετε μακροζωία, πάρτε σκύλο»
Ευ Ζην
28/09/2026 - 10:42
ΕΣΥ: Χρηματοδότηση 8,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
Πολιτική Υγείας
28/09/2026 - 10:18
Το νούμερο 1 μπαχαρικό που μειώνει τη χοληστερίνη
Μελέτες
28/09/2026 - 09:30
Αυτή είναι η καλύτερη σούπα για τις μέρες που είστε άρρωστοι
Ευ Ζην
28/09/2026 - 06:41
Φθινόπωρο: 7 tips για να προσαρμοστείτε στις αλλαγές της καθημερινότητας
Ευ Ζην
28/09/2026 - 06:28
Οι ασκήσεις που θα κάνουν τα οστά σας πιο δυνατά
Ευ Ζην
28/09/2026 - 06:11
Δεύτερο σοβαρό εργατικό ατύχημα μέσα σε λίγους μήνες στο Αττικόν
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 06:00
5 μπαχαρικά με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά
Ευ Ζην
27/09/2026 - 06:47
Πανεύκολη συνταγή για κεμπάπ κοτόπουλου, γρήγορο και υγιεινό
Ευ Ζην
27/09/2026 - 06:29
Πώς οι σκύλοι «αποκωδικοποιούν» την ομιλία των ανθρώπων
Μελέτες
27/09/2026 - 06:13
Τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σας αν παίρνετε βιταμίνη D χωρίς να έχετε έλλειψη
Μελέτες
27/09/2026 - 06:00
Είναι αλήθεια ότι το ποδήλατο μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων;
Ευ Ζην
26/09/2026 - 06:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ