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Είναι αλήθεια ότι το πολύ ζεστό νερό καταστρέφει τα μαλλιά;

Ευ Ζην
Είναι αλήθεια ότι το πολύ ζεστό νερό καταστρέφει τα μαλλιά;
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 11:26
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Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία που θα πρέπει να έχει το νερό όταν θέλουμε να λούσουμε τα μαλλιά μας.

Αν και το ζεστό νερό ανοίγει τα λέπια της τρίχας, διευκολύνοντας τον σωστό καθαρισμό και την διείσδυση του προϊόντος στα μαλλιά, το πολύ ζεστό νερό μπορεί να απογυμνώσει το τριχωτό της κεφαλής από τα φυσικά του έλαια, προκαλώντας ξηρότητα, ερεθισμό και πιθανή βλάβη στις τρίχες.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της δομής της τρίχας, καθιστώντας την πιο ευάλωτη στο σπάσιμο, το φριζάρισμα και την ψαλίδα. Μπορεί επίσης να διαταράξει τη φυσική ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής, οδηγώντας ακόμη και σε υπερπαραγωγή λιπαρότητας καθώς το τριχωτό της κεφαλής προσπαθεί να αναπληρώσει την χαμένη υγρασία.

Όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει ένα λιπαρό, αλλά αφυδατωμένο τριχωτό της κεφαλής που επηρεάζει συνολικά την υγεία των μαλλιών. Η επίγνωση των επιπτώσεων του ζεστού νερού στα μαλλιά και η πραγματοποίηση μικρών αλλαγών, όπως η αλλαγή σε χλιαρό νερό και το ξέπλυμα με δροσερό νερό, μπορεί να διατηρήσει την ενυδάτωση, να προστατεύσει το τριχωτό της κεφαλής και να οδηγήσει σε πιο σφριγηλά και υγιή μαλλιά μακροπρόθεσμα.

Πώς το ζεστό νερό επηρεάζει τους θύλακες της τρίχας

Το ζεστό νερό είναι ικανό να προκαλέσει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις στους θύλακες των τριχών με βάση τη διάρκεια έκθεσης και τη θερμοκρασία. Αν και καθαρίζει αποτελεσματικά το τριχωτό της κεφαλής απομακρύνοντας τη λιπαρότητα και τη βρωμιά, η επαναλαμβανόμενη χρήση ζεστού νερού τείνει να θέτει σε κίνδυνο την αντοχή της τρίχας και να επηρεάζει την υγεία των θυλάκων.

- Το ζεστό νερό διογκώνει την επιδερμίδα της τρίχας, επιτρέποντας τον βαθύ καθαρισμό μέσω της απομάκρυνσης της περίσσειας λιπαρότητας, της βρωμιάς και των υπολειμμάτων προϊόντων.

- Ενισχύει τη ροή του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, η οποία μπορεί προσωρινά να αυξήσει τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στους θύλακες των τριχών.

- Η υπερβολική χρήση αφαιρεί τα φυσικά έλαια, προκαλώντας ξηρότητα, ευθραυστότητα, ακόμη και ερεθισμό του τριχωτού της κεφαλής.

- Η μακροχρόνια χρήση μπορεί να προκαλέσει αποδυνάμωση των τριχών, καθιστώντας τες πιο ευάλωτες στο σπάσιμο και την ψαλίδα.

- Το ζεστό νερό μπορεί να διαταράξει την ισορροπία της υγρασίας στο τριχωτό της κεφαλής, προκαλώντας υπερπαραγωγή σμήγματος ή υπερβολική ξηρότητα.

- Μπορεί να προκαλέσει περισσότερο φριζάρισμα.

- Με την πάροδο του χρόνου, η υπερβολική θερμότητα μπορεί να αποδυναμώσει τη δομή των πρωτεϊνών της τρίχας, προκαλώντας απώλεια ελαστικότητας και λάμψης.

- Μπορεί να ερεθίσει το ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής, προκαλώντας κνησμό, ερυθρότητα ή φλεγμονή.

- Για ορισμένες παθήσεις του τριχωτού της κεφαλής, όπως το έκζεμα ή η πιτυρίδα, το ζεστό νερό μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

- Οι απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, όπως το πλύσιμο των μαλλιών με ζεστό νερό και στη συνέχεια με κρύο, μπορεί να ασκήσουν πίεση στον άξονα της τρίχας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η χρήση χλιαρού αντί για ζεστού νερού θα βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας του τριχωτού της κεφαλής και της δομής της τρίχας. Το ξέπλυμα με δροσερό νερό στο τέλος του λουσίματος παγιδεύει την υγρασία και καταπολεμά το φριζάρισμα, οδηγώντας σε πιο δυνατά και λαμπερά μαλλιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 11:34
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