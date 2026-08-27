Είναι αλήθεια ότι θα χάσετε βάρος αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από τα γεύματα; Το Harvard απαντά

Αν έχετε προσπαθήσει ποτέ να χάσετε βάρος, πιθανότατα έχετε ακούσει τη συμβουλή να πίνετε περισσότερο νερό. Ίσως μάλιστα να σας έχουν πει κάτι πιο συγκεκριμένο: να πίνετε ένα γεμάτο ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα.

Η δεύτερη συμβουλή ακούγεται λογική. Αν γεμίσετε το στομάχι σας με νερό πριν φάτε, θα χορτάσετε πιο γρήγορα και θα σταματήσετε νωρίτερα το φαγητό. Λειτουργεί, όμως, αυτό το κόλπο; Δείτε παρακάτω τι λέει η επιστήμη, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Harvard.

Οι 3 βασικές θεωρίες είναι οι εξής:

Χορταίνετε περισσότερο και τρώτε λιγότερο

Όπως αναφέρθηκε, η ιδέα ότι το νερό πριν από το γεύμα γεμίζει το στομάχι και σας βοηθά να φάτε λιγότερο φαίνεται λογική. Στο στομάχι υπάρχουν νεύρα που αντιλαμβάνονται τη διάτασή του και στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα να σταματήσετε να τρώτε. Θεωρητικά, το νερό πριν από το γεύμα θα μπορούσε να προκαλέσει παρόμοια αντίδραση.

Τα στοιχεία: Ορισμένες μικρές μελέτες σύντομης διάρκειας υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες σε παλαιότερη μελέτη που έπιναν ένα γεμάτο ποτήρι νερό πριν από τα γεύματα έτειναν να τρώνε λιγότερο από όσους δεν έπιναν. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι όσοι ακολουθούσαν διατροφή χαμηλή σε θερμίδες και έπιναν επιπλέον νερό πριν από τα γεύματα είχαν μικρότερη όρεξη και έχασαν περισσότερο βάρος μέσα σε 12 εβδομάδες, σε σύγκριση με όσους ακολουθούσαν παρόμοια διατροφή χωρίς να πίνουν το επιπλέον νερό. Όμως, καμία από τις δύο μελέτες δεν εξέτασε αν η αυξημένη κατανάλωση νερού επηρεάζει την απώλεια βάρους μακροπρόθεσμα.

Καίτε θερμίδες

Ο οργανισμός πρέπει να θερμάνει το νερό που πίνετε μέχρι αυτό να φτάσει στη θερμοκρασία του σώματος, μια διαδικασία που απαιτεί ενέργεια. Η ενέργεια που καταναλώνεται για αυτή τη διαδικασία, η οποία ονομάζεται θερμογένεση, θα μπορούσε να αντισταθμίσει ένα μέρος των θερμίδων που προσλαμβάνετε από τα γεύματα.

Τα στοιχεία: Αν και ορισμένες παλαιότερες μελέτες υποστήριζαν αυτή την εξήγηση, νεότερες έρευνες δεν βρήκαν στοιχεία ότι η κατανάλωση νερού οδηγεί σε σημαντική καύση θερμίδων. Επομένως, αμφισβητείται η θεωρία ότι η θερμογένεση εξηγεί την απώλεια βάρους που αποδίδεται στο νερό.

Δεν πεινάτε, αλλά διψάτε

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, μερικές φορές πηγαίνετε στην κουζίνα για να φάτε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα διψάτε και δεν πεινάτε. Αν ισχύει αυτό, πίνοντας νερό, το οποίο δεν έχει θερμίδες, μπορείτε να αποφύγετε την πρόσληψη περιττών θερμίδων και αυτό θα μπορούσε να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος.

Τα στοιχεία: Ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζονται η πείνα και η δίψα είναι σύνθετος και αλλάζει κατά τη διάρκεια της ζωής. Για παράδειγμα, στους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες το αίσθημα της δίψας μπορεί να είναι λιγότερο έντονο. Πάντως, δεν υπάρχουν πειστικές μελέτες σε ανθρώπους που να δείχνουν ότι όσοι διψούν μπερδεύουν τη δίψα με την πείνα ή ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το νερό θα μπορούσε να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Η σωστή ενυδάτωση βελτιώνει την απόδοση στην άσκηση και βοηθά στην απώλεια βάρους

Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει μυϊκή κόπωση, κράμπες και θερμική εξάντληση. Για τον λόγο αυτό μπορεί να συστήνεται η κατανάλωση περισσότερου νερού πριν από την άσκηση, ιδιαίτερα σε αθλητές υψηλού επιπέδου που προπονούνται σε ζεστό περιβάλλον.

Τα στοιχεία: Για τους περισσότερους, η επιπλέον ενυδάτωση πριν από την άσκηση δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη. Παράλληλα, δεν υπάρχουν μελέτες που να έχουν εξετάσει ειδικά τον ρόλο της ενυδάτωσης στην απώλεια βάρους μέσω της άσκησης.

Αντικαθιστάτε με νερό τα ποτά που έχουν πολλές θερμίδες

Αν συνηθίζετε να πίνετε ποτά με πολλές θερμίδες, όπως αναψυκτικά με ζάχαρη, χυμούς φρούτων ή αλκοόλ, η συστηματική αντικατάστασή τους με νερό μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος με την πάροδο του χρόνου.

Τα στοιχεία: Η σημαντική μείωση της πρόσληψης θερμίδων, όταν αντικαθιστάτε τα ποτά με πολλές θερμίδες με νερό, μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους. Αν και είναι δύσκολο να σχεδιαστεί μια μελέτη που να το αποδεικνύει, υπάρχουν έμμεσα στοιχεία που συνδέουν αυτή την αντικατάσταση με την απώλεια βάρους. Εντούτοις, όπως είναι δύσκολο να ακολουθείτε μακροπρόθεσμα μια διατροφή με περιορισμένες θερμίδες, έτσι μπορεί να είναι δύσκολο στην πράξη να πίνετε αποκλειστικά νερό αντί για άλλα ποτά.

Το νερό είναι απαραίτητο για την καύση λίπους

Η αφυδάτωση περιορίζει την ικανότητα του οργανισμού να διασπά το λίπος και να το χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας. Επομένως, ίσως η κατανάλωση περισσότερου νερού να ενισχύει τη διάσπαση του λίπους και να οδηγεί τελικά σε απώλεια βάρους.

Τα στοιχεία: Αν και ορισμένες μελέτες σε ζώα υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους ότι η κατανάλωση επιπλέον νερού αυξάνει την καύση λίπους και βοηθά στην απώλεια βάρους.

Τι ισχύει τελικά

Θα πρέπει λοιπόν να πίνετε περισσότερο νερό πριν ή κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή ακόμη και άλλες ώρες της ημέρας;

Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες σχετικές μελέτες είναι μικρές, έχουν σύντομη διάρκεια ή βασίζονται σε δεδομένα από ζώα. Ακόμη και οι μελέτες που κατέγραψαν θετικά αποτελέσματα διαπίστωσαν μόνο μικρό όφελος.

Αν πάντως βλέπετε ότι αυτή η πρακτική λειτουργεί για εσάς, δεν υπάρχει ιδιαίτερο μειονέκτημα στο να πίνετε λίγο περισσότερο νερό, πέρα από τη δυσκολία να πιείτε όταν δεν διψάτε. Το συμπέρασμα είναι ότι, παρόλο που αρκετοί συνιστούν αυτή την πρακτική, φαίνεται να βασίζεται σε μια θεωρία που δεν ευσταθεί.