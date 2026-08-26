Καρκίνος του προστάτη: Η εξέταση αίματος που δείχνει από νωρίς την ανταπόκριση στη θεραπεία

Ο μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη (metastatic castration-sensitive prostate cancer, mCSPC) αποτελεί ένα ετερογενές νόσημα, με σημαντικές διαφορές ως προς τη βιολογική συμπεριφορά, την ανταπόκριση στη θεραπεία και τη μακροχρόνια πρόγνωση.

Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της θεραπείας με την προσθήκη νεότερων αντιανδρογόνων (androgen receptor pathway inhibitors, ARPIs) και, σε επιλεγμένους ασθενείς, χημειοθεραπείας στη θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (androgen deprivation therapy, ADT) έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη φυσική ιστορία της νόσου και έχει βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγνώριση πρώιμων και εύκολα μετρήσιμων βιοδεικτών, οι οποίοι μπορούν να αποτυπώσουν το βάθος της θεραπευτικής ανταπόκρισης και ενδεχομένως να καθοδηγήσουν μελλοντικά την εξατομίκευση της θεραπείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), πέρα από τον καθιερωμένο ρόλο του στην παρακολούθηση της νόσου, αναδεικνύεται σε σημαντικό δυναμικό προγνωστικό δείκτη. Το PSA είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται από κύτταρα του προστάτη και μετριέται με εξέταση αίματος. Στους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, οι γιατροί παρακολουθούν την τιμή του για να αξιολογήσουν την ανταπόκριση στη θεραπεία και την εξέλιξη της νόσου.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι νέα μεγάλη μελέτη με δεδομένα πραγματικού κόσμου, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό CANCER, υποδεικνύει ότι η επίτευξη PSA <0,2 ng/mL εντός των πρώτων εννέα μηνών από την έναρξη της θεραπείας αποτελεί έναν ιδιαίτερα ισχυρό δείκτη μακροχρόνιας επιβίωσης για τους ασθενείς με mCSPC. Μάλιστα, η απόλυτη αυτή τιμή φαίνεται να έχει μεγαλύτερη προγνωστική σημασία από την επίτευξη ποσοστιαίας μείωσης του PSA κατά τουλάχιστον 90%, ενός δείκτη που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 4.890 ασθενών στις ΗΠΑ μεταξύ 2006 και 2024. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία πρώτης γραμμής με ADT, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με ARPI, χημειοθεραπεία ή άλλες συστηματικές θεραπείες.

Εντός εννέα μηνών από την έναρξη της θεραπείας, το 44% των ασθενών πέτυχε PSA <0,2 ng/mL, ενώ το 74% παρουσίασε μείωση του PSA κατά τουλάχιστον 90% σε σχέση με την αρχική τιμή. Ωστόσο, οι ασθενείς που έφθασαν στο απόλυτο όριο των 0,2 ng/mL παρουσίασαν κατά 54% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που δεν πέτυχαν αυτόν τον στόχο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η συσχέτιση μεταξύ PSA <0,2 ng/mL και βελτιωμένης επιβίωσης παρέμεινε ανεξάρτητη από το εάν είχε επιτευχθεί παράλληλα μείωση του PSA κατά ≥90%. Αντίθετα, οι ασθενείς στους οποίους το PSA μειώθηκε κατά τουλάχιστον 90%, αλλά παρέμεινε ≥0,2 ng/mL, δεν παρουσίασαν σημαντική βελτίωση ούτε στη συνολική επιβίωση ούτε στον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι, από προγνωστικής άποψης, δεν έχει σημασία μόνο πόσο μειώνεται το PSA, αλλά κυρίως σε ποια απόλυτη τιμή καταλήγει.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν προηγούμενα δεδομένα από μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙΙ, όπως οι ARCHES, ARANOTE, ARASENS, LATITUDE και TITAN, στις οποίες η επίτευξη PSA nadir <0,2 ng/mL έχει συσχετισθεί με μεγαλύτερη επιβίωση και καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου.

Η μελέτη ανέδειξε επίσης τη σημασία της θεραπευτικής εντατικοποίησης. Οι ασθενείς που έλαβαν ADT σε συνδυασμό με ARPI είχαν 71% μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχουν PSA <0,2 ng/mL σε σύγκριση με εκείνους που αντιμετωπίστηκαν μόνο με ADT. Ωστόσο, ακόμη και μεταξύ των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία, μόνο περίπου οι μισοί πέτυχαν αυτό το βιοχημικό ορόσημο, γεγονός που υποδηλώνει ότι παραμένει ένας σημαντικός πληθυσμός ασθενών με ανεπαρκώς βαθιά ανταπόκριση και πιθανώς δυσμενέστερη πρόγνωση.

Η πρώιμη επίτευξη PSA <0,2 ng/mL θα μπορούσε στο μέλλον να συμβάλει στην αναγνώριση ασθενών με εξαιρετικά ευνοϊκή ανταπόκριση, στους οποίους ενδεχομένως θα μπορούσαν να διερευνηθούν στρατηγικές αποκλιμάκωσης της θεραπείας. Αντίθετα, η παραμονή του PSA ≥0,2 ng/mL παρά την αρχική συστηματική θεραπεία μπορεί να προσδιορίζει έναν πληθυσμό υψηλότερου κινδύνου, στον οποίο θα μπορούσε να αξιολογηθεί πρώιμη θεραπευτική εντατικοποίηση ή διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Οι στρατηγικές αυτές, ωστόσο, απαιτούν προοπτική επιβεβαίωση και δεν αποτελούν ακόμη καθιερωμένο πρότυπο θεραπείας.

Παρά τους περιορισμούς που σχετίζονται με τον αναδρομικό σχεδιασμό, η μεγάλη σειρά σχεδόν 5.000 ασθενών προσφέρει ισχυρά δεδομένα πραγματικού κόσμου. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη η επίτευξη PSA <0,2 ng/mL εντός των πρώτων εννέα μηνών φαίνεται να αποτελεί κλινικά ουσιαστικό προγνωστικό ορόσημο, σημαντικότερο από μια μεγάλη ποσοστιαία πτώση του PSA. Η ενσωμάτωση αυτού του απόλυτου στόχου στην αξιολόγηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης θα μπορούσε να συμβάλει στην ακριβέστερη πρόγνωση και, μελλοντικά, σε μια περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση της θεραπείας του mCSPC.