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Πώς θα αφαιρέσετε τη μούχλα από το ντους φυσικά

Ευ Ζην
Πώς θα αφαιρέσετε τη μούχλα από το ντους φυσικά
kevin Baquerizo / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 12:08
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Τα μικρά σημάδια μούχλας μπορούν συνήθως να αντιμετωπιστούν.

Τα μικρά σημάδια μούχλας μπορούν συνήθως να αντιμετωπιστούν, αρκεί να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις. Αν, όμως, επανεμφανίζεται συνεχώς, είναι προτιμότερο να ζητηθεί η βοήθεια επαγγελματία.

Γιατί εμφανίζεται μούχλα στο μπάνιο

Η μούχλα ευνοείται από την υγρασία, τη ζέστη και τον ανεπαρκή αερισμό. Στα μπάνια μπορεί να εμφανιστούν διάφορα είδη, μεταξύ άλλων Cladosporium, Penicillium, Aspergillus και Stachybotrys, γνωστό ως «μαύρη μούχλα».

Η παρατεταμένη έκθεση σε μούχλα μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει αλλεργικά και αναπνευστικά συμπτώματα σε ευαίσθητα άτομα. Γι' αυτό, πριν από τον καθαρισμό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται γάντια και κατάλληλη μάσκα και να αερίζεται καλά ο χώρος.

Ανοίξτε παράθυρα ή πόρτες και ενεργοποιήστε τον εξαερισμό, ώστε να περιοριστεί η συγκέντρωση υγρασίας και σωματιδίων στον αέρα.

Τι θα χρειαστείτε

Ανάλογα με τη μέθοδο καθαρισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

  • Λευκό ξίδι
  • Μπουκάλι ψεκασμού
  • Βούρτσα καθαρισμού
  • Καθαρή πετσέτα μικροϊνών
  • Γάντια και μάσκα προστασίας

Υπάρχουν, φυσικά, και ειδικά καθαριστικά του εμπορίου για την αφαίρεση της μούχλας.

Καθαρισμός με λευκό ξίδι

Το λευκό ξίδι αποτελεί μια ακόμη επιλογή για την αντιμετώπιση μικρών εστιών μούχλας.

Αναμείξτε ίσα μέρη νερού και λευκού ξιδιού και ψεκάστε το διάλυμα στις affected περιοχές. Αφήστε το να δράσει για 20 λεπτά έως μία ώρα και στη συνέχεια τρίψτε καλά με μια βούρτσα.

Ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς. Η καλή απομάκρυνση της υγρασίας είναι καθοριστική, καθώς οι υγρές επιφάνειες ευνοούν την επανεμφάνιση της μούχλας.

Προσοχή: Μην αναμειγνύετε ποτέ ξίδι με χλωρίνη ή άλλα καθαριστικά, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις.

Πώς να καθαρίσετε την κεφαλή του ντους

Η κεφαλή του ντους μπορεί επίσης να συγκεντρώνει κατάλοιπα και μικροοργανισμούς λόγω της συνεχούς έκθεσης στο νερό και την υγρασία.

Για τον καθαρισμό της, τοποθετήστε γύρω από την κεφαλή μια πλαστική σακούλα με διάλυμα από ίσα μέρη νερού και λευκού ξιδιού. Στερεώστε τη σακούλα με ένα λαστιχάκι και αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου μία ώρα.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη σακούλα, ξεπλύνετε καλά την κεφαλή του ντους με νερό και σκουπίστε την με καθαρή πετσέτα.

Πώς να αποτρέψετε την επανεμφάνιση της μούχλας

Η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με τον καθαρισμό. Μετά από κάθε ντους, αφήστε τον χώρο να αεριστεί καλά και, εφόσον υπάρχει, ενεργοποιήστε τον εξαεριστήρα.

Κρατήστε την πόρτα του μπάνιου ανοιχτή μετά το ντους και αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι επίσης χρήσιμο να σκουπίζετε τακτικά τα σημεία όπου παραμένουν σταγόνες νερού, ιδιαίτερα γύρω από τις ενώσεις, τα πλακάκια και τη μπανιέρα ή τη ντουζιέρα.

Τι σημαίνει η μυρωδιά μούχλας

Μια επίμονη μυρωδιά μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει υγρασία ή μούχλα που δεν είναι ορατή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αρκεί απλώς να καλυφθεί η μυρωδιά με κάποιο αρωματικό προϊόν.

Χρειάζεται να εντοπιστεί η πηγή της υγρασίας και να καθαριστεί σχολαστικά η περιοχή. Αν η μυρωδιά επιμένει ή η μούχλα επανέρχεται γρήγορα, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα διαρροής ή υγρασίας πίσω από τις επιφάνειες, οπότε είναι καλύτερο να γίνει έλεγχος από ειδικό.

Με σωστό αερισμό, τακτικό καθάρισμα και άμεσο στέγνωμα των υγρών επιφανειών, μπορείτε να περιορίσετε σημαντικά τις πιθανότητες να μετατραπεί το ντους σε εστία μούχλας.

Πηγή: Dnews.gr

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