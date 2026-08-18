Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να κάνετε ποδόλουτρο με αλάτι και ξίδι – Ποια τα οφέλη

Τα πόδια σηκώνουν καθημερινά το βάρος μας και περνούν πολλές ώρες μέσα σε κλειστά παπούτσια, όπου η ζέστη, ο ιδρώτας και η τριβή δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την εμφάνιση δυσάρεστης οσμής και ορισμένων δερματικών προβλημάτων.

Μια απλή πρακτική περιποίησης που έχει αποκτήσει δημοτικότητα είναι το ποδόλουτρο με ξίδι και χοντρό αλάτι. Πρόκειται για δύο οικονομικά και εύκολα διαθέσιμα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ζεστό νερό, με στόχο την καλύτερη υγιεινή και την ανακούφιση των κουρασμένων ποδιών.

Όπως αναφέρει το cronista, το ξίδι προσφέρει ένα όξινο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει το pH της επιδερμίδας και να δυσκολέψει την ανάπτυξη ορισμένων μικροοργανισμών που συνδέονται με την κακοσμία. Για τον ίδιο λόγο, έχει κατά καιρούς προταθεί ως συμπληρωματική πρακτική σε ήπιες περιπτώσεις μυκητιασικών προβλημάτων, όπως το «πόδι του αθλητή».

Το χοντρό αλάτι, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε ποδόλουτρα και μπορεί να συμβάλει στην απομάκρυνση της υγρασίας από την επιφάνεια του δέρματος. Σε συνδυασμό με το ζεστό νερό, το ποδόλουτρο μπορεί επίσης να προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης και να μειώσει προσωρινά το αίσθημα βάρους και κόπωσης μετά από μια απαιτητική ημέρα.

Όπως αναφέρει το cronista, το ξίδι προσφέρει ένα όξινο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει το pH της επιδερμίδας και να δυσκολέψει την ανάπτυξη ορισμένων μικροοργανισμών που συνδέονται με την κακοσμία. Για τον ίδιο λόγο, έχει κατά καιρούς προταθεί ως συμπληρωματική πρακτική σε ήπιες περιπτώσεις μυκητιασικών προβλημάτων, όπως το «πόδι του αθλητή».

Το χοντρό αλάτι, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε ποδόλουτρα και μπορεί να συμβάλει στην απομάκρυνση της υγρασίας από την επιφάνεια του δέρματος. Σε συνδυασμό με το ζεστό νερό, το ποδόλουτρο μπορεί επίσης να προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης και να μειώσει προσωρινά το αίσθημα βάρους και κόπωσης μετά από μια απαιτητική ημέρα.

Ωστόσο, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: τα επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του ξιδιού και του αλατιού ως θεραπείας μυκητιασικών λοιμώξεων παραμένουν περιορισμένα. Επομένως, ένα τέτοιο ποδόλουτρο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο μιας ιατρικά ενδεδειγμένης θεραπείας.

Πώς γίνεται το ποδόλουτρο

Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί περίπου 15-20 λεπτά:

Γεμίστε μια μεγάλη λεκάνη με περίπου ένα λίτρο ζεστό νερό, φροντίζοντας να μην είναι καυτό.

Προσθέστε μισό φλιτζάνι ξίδι και δύο κουταλιές της σούπας χοντρό αλάτι.

Ανακατέψτε το μείγμα μέχρι το αλάτι να διαλυθεί σε μεγάλο βαθμό.

Βυθίστε τα πόδια στο νερό για 15 έως 20 λεπτά.

Ξεπλύνετε στη συνέχεια με καθαρό νερό.

Στεγνώστε σχολαστικά τα πόδια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή ανάμεσα στα δάχτυλα.

Το τελευταίο βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η παραμονή υγρασίας ανάμεσα στα δάχτυλα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων. Γι' αυτό καλό είναι να μην παραμένουν τα πόδια βρεγμένα και να αποφεύγεται η άμεση χρήση κλειστών παπουτσιών μετά το ποδόλουτρο.

Ποιοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί

Η οξύτητα του ξιδιού μπορεί να προκαλέσει επιπλέον ερεθισμό σε τραυματισμένο ή ήδη ερεθισμένο δέρμα. Παράλληλα, σε περίπτωση επίμονης μυκητιασικής λοίμωξης, πληγών ή άλλου διαγνωσμένου δερματικού προβλήματος, το συγκεκριμένο ποδόλουτρο δεν αντικαθιστά την κατάλληλη θεραπεία.

Για όσους δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, η πρακτική μπορεί να ενταχθεί περιστασιακά στη ρουτίνα περιποίησης, ακόμη και δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, εφόσον δεν προκαλεί ερεθισμό.

Η ενυδάτωση μετά το ποδόλουτρο

Μετά το ξέπλυμα και το σχολαστικό στέγνωμα, μια ενυδατική κρέμα μπορεί να ολοκληρώσει τη φροντίδα. Η ενυδάτωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε άτομα με ξηρές ή σκασμένες φτέρνες, καθώς βοηθά στη διατήρηση του δερματικού φραγμού.

Παρότι η πρακτική θεωρείται ήπια για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση. Όσοι έχουν ευαίσθητο ή ερεθισμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, σκασίματα ή ενεργές δερματικές αλλοιώσεις καλό είναι να αποφεύγουν την εφαρμογή χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτούν επαγγελματία υγείας.

Έτσι, ένα απλό ποδόλουτρο με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική πρακτική χαλάρωσης και καθημερινής περιποίησης. Χρειάζεται, όμως, να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματική φροντίδα και όχι ως θεραπεία για μυκητιάσεις ή άλλες δερματικές παθήσεις.

Πηγή: Dnews.gr